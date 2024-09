Concorso ordinario Dsga 2024, bando in arrivo? Ecco chi può partecipare

C’è grande attesa per il bando del concorso ordinario per Dsga (Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole), un’attesa che dura dal 2022 e che dovrebbe presto avere fine. Ma chi può partecipare al concorso per Dsga? Quali sono i requisiti?

Prima di approfondire in attesa di maggiori dettagli con il testo del bando, ricordiamo che il 5 luglio scorso il ministero dell’Istruzione e del Merito è stato autorizzato dal ministero della Pubblica Amministrazione ad avviare una procedura per 2.584 posti di Dsga.

I posti sono divisi tra due concorsi il primo bandito lo scorso luglio per la progressione di carriera di coloro che avevano già tre anni di servizio, il secondo concorso sarà invece bandito per l’altra metà dei posti e sarà ordinario. I posti dovrebbero coprire le assunzioni tramite concorso ordinario Dsga per il prossimo triennio. Vediamo quali sono i requisiti e come funziona il concorso per il quale ancora non vi sono date certe.

Concorso ordinario Dsga 2024, bando in arrivo: requisiti

Possono partecipare al concorso ordinario Dsga 2024, il cui regolamento è stato già pubblicato a ottobre 2022, i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o in altro Stato non Ue nel rispetto della normativa in materia, e che siano in possesso di un titolo di studio specifico. Per partecipare al concorso ordinario per Dsga occorre avere una delle seguenti lauree magistrali o equipollenti:

LMG/01 Giurisprudenza;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

LM-52 Politiche internazionali;

LM-56 Scienze dell’economia;

LM-62 Scienze della politica;

LM-63 Scienze della pubblica amministrazione;

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

LM-90 Studi europei;

LM-77 Scienze economico-aziendali.

Per il concorso ordinario per Dsga non è richiesta precedente esperienza. Per approfondire e avere maggiori dettagli sulle lauree richieste per partecipare alla procedura rimandiamo al regolamento che disciplinerà il bando di concorso e nello specifico l’allegato A che riportiamo di seguito scaricabile e consultabile.

Concorso ordinario Dsga 2024: come funziona

Ma come funziona il concorso ordinario per Dsga? La procedura concorsuale è per titoli ed esami e come per il concorso scuola riservato ai docenti la selezione avverrà su base regionale e pertanto sarà possibile, in fase di domanda, scegliere un’unica regione. La prova scritta computer based dovrebbe consistere in 60 quesiti con quattro opzioni di risposta da svolgere in 120 minuti e così ripartiti:

5 domande di Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo;

4 domande di Diritto Civile;

18 domande di Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

10 domande di Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato;

8 domande di Legislazione scolastica;

12 domande di Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico;

3 domande di Diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

La prova si supera con una votazione minima di 42/60. I candidati che avranno superato la prova andranno a svolgere la prova orale che consiste in un colloquio volto ad accertare:

la conoscenza delle materie d’esame della prova scritta;

le conoscenze in ambito informatico;

la conoscenza della lingua inglese mediante la lettura e la traduzione di un testo.

Chi supera il concorso per Dsga deve svolgere l’anno di prova ed è sottoposto al vincolo triennale nella scuola assegnata. Per conferme e dettagli occorre attendere il bando ufficiale.

