Concorso Agenzia delle Entrate, annunciata l’assunzione di 1.644 funzionari. Chi potrà candidarsi e quando

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura di un bando di concorso rivolto all’assunzione di ben 1.644 funzionari, i quali andranno a ricoprire ruoli legati al profilo fiscale, legale e gestionale.

La pubblicazione del concorso è comunque prevista entro il primo semestre del 2023, quindi entro il prossimo giugno si dovrebbe avere accesso al bando ufficiale.

Quando il bando sarà pubblicato sarà possibile anche presentare la domanda, che verrà accolta soltanto in seguito all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Il secondo passaggio, poi, consisterà nella valutazione dei candidati attraverso la somministrazione delle prove d’esame, le quali accerteranno le competenze e assegneranno i relativi punteggi.

Agenzia delle Entrate, assunzione di 1.644 funzionari: i requisiti richiesti

Per essere ammessi alla selezione dell’Agenzia delle Entrate saranno richieste competenze e specifici titoli di studio, oltre ai classici requisiti minimi posti dagli enti pubblici, volti a valutare l’affidabilità dei candidati. A livello di istruzione e formazione, sarà indispensabile avere:

Una laurea in materie giuridico-economiche , come giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e scienze statistiche.

, come giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e scienze statistiche. Approfondite conoscenze in materia di protezione dati .

. Ottime competenze in ambito dell’ economia aziendale , con particolare riferimento al bilancio e al controllo di gestione.

, con particolare riferimento al e al controllo di gestione. Competenza linguistica in italiano e inglese.

I requisiti ordinari, invece, saranno:

La cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea.

o di uno stato dell’Unione europea. L’essere in regola con eventuali obblighi militari.

L’ assenza di condanne penali.

Il pieno godimento dei diritti politici.

L’ idoneità fisica a esercitare l’impiego.

a esercitare l’impiego. Avere almeno 18 anni compiuti.

leggi anche Concorsi pubblici: quali sono i requisiti generali per partecipare

Oltre ai criteri generali, saranno previste anche delle condizioni specifiche relative al ruolo che si intende ricoprire. Esclusivamente per il profilo tributario, sarà infatti indispensabile aver conseguito una delle seguenti lauree:

Scienze dei servizi giuridici

Scienze dell’ amministrazione e dell’organizzazione

e dell’organizzazione Scienze economiche

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

e delle relazioni internazionali Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Per quanto riguarda, poi, la candidatura come funzionari in attività legale oppure funzionari di pubblicità immobiliare sarà fondamentale avere una laurea in ambito prettamente giuridico, quindi giurisprudenza oppure scienze giuridiche. Infine, al funzionario logistica e approvvigionamenti sarà richiesta una laurea in:

Ingegneria gestionale

Ingegneria civile

Ingegneria edile

Ingegneria ambientale e per il territorio

e per il territorio Ingegneria energetica

Ingegneria meccanica

Le prove di concorso

Una volta superata la prima fase della selezione, i candidati saranno selezionati in base ai risultati ottenuti nelle prove necessarie ad accertare le competenze generali, tecniche e attitudinali. La prova attitudinale, somministrata per prima, comprenderà senza dubbio la cultura generale e le competenze logiche in ambito verbale, matematico e deduttivo.

La seconda prova, invece, sarà un esame tecnico-professionale volto all’accertamento delle conoscenze in ambito delle materie d’esame, tramite un test a selezione multipla. Le materie comprenderanno senza dubbio alcune branche del diritto, come quello penale e dell’Unione europea per i funzionari che andranno a operare nel settore legale.

D’altro canto, coloro che si presenteranno per ricoprire il profilo finanziario dovranno prepararsi in economia, finanza, contabilità aziendale e statistica. Si tratta comunque di temi inerenti alla formazione richiesta per il ruolo specifico, ma che verranno resi noti con maggiori dettagli nel bando ufficiale.

È tuttavia possibile conoscere i requisiti in anticipo per quanto riguarda i funzionari tributari, in quanto le competenze richieste per questa figura sono state spiegate in un bando analogo della stessa Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, le materie d’esame per i funzionari tributari sono:

Diritto tributario

Contabilità aziendale

aziendale Diritto civile

Diritto commerciale

Organizzazione e gestione aziendale

Diritto amministrativo

Statistica

Scienza delle finanze

Infine tutti i candidati saranno sottoposti in ultima sede al tirocinio pratico-teorico, composto da una fase scritta seguita da un colloquio orale, volto per l’appunto a controllare che il candidato sappia mettere in pratica le conoscenze in una sorta di simulazione dell’attività lavorativa.

Come presentare la domanda

Per inoltrare la domanda sarà necessario attendere la pubblicazione del bando ufficiale, la quale avverrà sia sulla Gazzetta ufficiale che sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Proprio attraverso quest’ultimo sarà possibile inoltrare la propria candidatura, per la quale sarà necessario avere a disposizione un’identità digitale come Spid e una e-mail Pec personale sulla quale ricevere le comunicazioni.