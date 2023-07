Concorsi Agenzia delle Entrate 2023, 4500 posti disponibili. Scarica i bandi

Arrivati i tanto attesi bandi per concorsi Agenzia delle Entrate 2023, il primo è a copertura di 3.970 posti da funzionari da destinare alle attività tributarie. Il secondo bando ha ad oggetto il reclutamento di 530 funzionari per l’area dei servizi di pubblicità immobiliare.

La domanda deve essere presentata entro il 26 agosto 2023. Ecco tutti i dettagli con i due bandi da scaricare.



Concorso Agenzia delle Entrate 3970 funzionari attività tributarie

Il primo bando di concorso ha ad oggetto la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.

Ricordiamo che fin dal momento della presentazione della domanda deve essere scelta la sede preferenziale, si può presentare domanda per una sola sede. Per facilitare la scelta riportiamo i posti disponibili nelle varie sedi e invitiamo a scaricare il bando.

sede numero posti Direzione Provinciale di Bolzano 30 Direzione Provinciale Trento 20 Direzione Regionale Abruzzo 100 (25 alla SAM di Pescara) Direzione Regionale Emilia-Romagna 350 Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 80 Direzione Regionale Lazio e Uffici

Centrali 800 Direzione Regionale Liguria 150 Direzione Regionale Lombardia 900 Direzione Regionale Marche 80 Direzione Regionale Piemonte 350 Direzione Regionale Sardegna 80 Direzione Regionale Toscana 330 Direzione Regionale Umbria 20 Direzione Regionale Veneto 680

Titoli di studio per il concorso 3970 funzionari Agenzia delle Entrate

Possono partecipare al concorso Agenzia delle Entrate per 3.970 funzionari attività tributarie coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea triennale (L) o titolo equiparato in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L- 36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

(L-14); e dell’Organizzazione (L-16); e delle relazioni internazionali (L- 36); (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); diploma di laurea in giurisprudenza , scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Naturalmente anche in questo caso è prevista la possibilità di partecipare a coloro che hanno cittadinanza italiana, godimento di diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Inoltre non possono partecipare coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti, licenziati, dispensati dai pubblici uffici.

Come presentare la domanda per il concorso Agenzia delle Entrate 3.970 funzionati tributari

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il sito https://www.inpa.gov.it/ utilizzando un codice di identità digitale SPID/CIE/CNE/eIDAS, occorre inoltre indicare nella domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Le prove

Entrano in vigore le nuove norme sui concorsi pubblici, vi sarà quindi un’unica prova che consiste in un questionario a risposta multipla inerente le seguenti materie:

diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

contabilità aziendale;

diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari. leggi anche Concorsi Agenzia delle Entrate, nuovo avviso con materie di studio

La prova è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio di 21/30. Le indicazioni ulteriori in riferimento alla prova scritta saranno pubblicate il giorno 4 settembre 2023 sul sito www.inpa.gov.it .

Per ogni sede sarà stilata una distinta graduatoria. Il personale che supera la prova sarà assunto in prova per 4 mesi, solo al superamento di tale periodo si ha il contratto a tempo indeterminato. Il periodo di prova è valutato dal dirigente apicale della sede e prevede valutazione delle capacità di problem solving, impegno e affidabilità, capacità di organizzazione del proprio lavoro.

Concorso Agenzia delle Entrate 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare

I funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare si occuperanno di attività di aggiornamento e conservazione dei registri immobiliari e forniranno servizi di consulenza ai cittadini.

Per il concorso Agenzia delle Entrate 530 funzionari i posti disponibili sono:

sede numero posti Direzione Regionale Abruzzo 12 Direzione Regionale Basilicata 5 Direzione Regionale Calabria 14 Direzione Regionale Campania 31 Direzione Regionale Emilia-Romagna 40 Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 9 Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali 50 Direzione Regionale Liguria 20 Direzione Regionale Lombardia 86 Direzione Regionale Marche 16 Direzione Regionale Molise 4 Direzione Regionale Piemonte 50 Direzione Regionale Puglia 31 Direzione Regionale Sardegna 15 Direzione Regionale Sicilia 38 Direzione Regionale Toscana 50 Direzione Regionale Umbria 9 Direzione Regionale Veneto 50

Anche in questo caso la domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il 26 agosto 2023 con le modalità prima viste.

I titoli di studio per accedere al concorso sono:

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Il concorso Agenzia delle Entrate 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare si svolgerà attraverso un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

diritto civile;

diritto amministrativo;

elementi di diritto processuale civile;

elementi di diritto tributario;

elementi di diritto penale.

Anche in questo caso maggiori indicazioni saranno fornite il giorno 4 settembre 2023 attraverso un avviso sul sito www.inpa.gov.it