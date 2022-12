Conclusa la terza edizione della Venture Academy di Italian Tech Alliance

Conclusa oggi la terza edizione della Venture Academy, il percorso formativo organizzato da Italian Tech Alliance e pensato con l’obiettivo di avvicinare al mondo del Venture Capital sia i giovani laureati che vogliono intraprendere una carriera in questo settore sia i professionisti che vogliono consolidare le proprie competenze in tale ambito o quelle dei propri collaboratori.

Lanciata nel 2020, la Venture Academy è giunta alla terza edizione e ha visto crescere anno dopo anno l’interesse e il numero dei partecipanti: formate complessivamente oltre 300 persone.

Il percorso composto da 10 moduli e 2 approfondimenti verticali è stato diviso in lezioni che hanno visto alternarsi in cattedra professionisti del Venture Capital e founder di startup, che hanno spiegato agli studenti le basi teoriche e fornito esempi pratici sul funzionamento della filiera del Venture Capital e delle imprese innovative. Nel corso della Venture Academy si sono tenuti anche diversi momenti di approfondimento, su argomenti come il Term Sheet e SAFE o l’ESG come nuova frontiera dell’innovazione. L’appuntamento conclusivo si è tenuto questa mattina a Le Village by Credite Agricole, nel corso del quale si è tenuta una conversazione sul Corporate Venture Capital con Andrea Birolo (Reale Mutua), Patrick Oungre (A2a) e Gianluca Galgano (EY).

“Siamo felici del successo che la Venture Academy ha riscosso anno dopo anno, spiega Gianluca Dettori, Presidente di Italian Tech Alliance, a conferma del crescente interesse verso un settore di cui è sempre più evidente l’importanza nel sostenere l’economia del Paese, consentire la crescita delle imprese tecnologiche italiane e, al tempo stesso, nel ridurre il gap che separa l’Italia da altri Paesi europei in termini di investimenti in innovazione. Segnali positivi ci sono, gli investimenti in Italia continuano infatti a crescere, con diversi investitori istituzionali cominciano a mostrare interesse verso il Venture Capital. Anche per questo, conclude Cerruti, siamo già al lavoro per organizzare l’edizione 2023 dell’Academy, con l’obiettivo di formare ulteriori risorse che possano lavorare per il consolidamento del VC in Italia”.