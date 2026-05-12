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Comprare casa pagando il notaio la metà, ecco a chi spetta l’agevolazione

Patrizia Del Pidio

12 Maggio 2026 - 12:45

Per chi il costo dell’atto notarile è dimezzato quando si compra casa? Il Piano Casa introduce un’importante novità che potrebbe cambiare le regole per moltissime famiglie italiane.

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Pagare la metà il notaio quando si acquista casa potrebbe essere una svolta che facilita la compravendita a migliaia di famiglie italiane. Grazie alla disponibilità dei notai di ridurre l’onorario per il rogito si ricerca l’abbattimento dei costi che rendono, in molti casi, l’accesso alla proprietà immobiliare proibitivo per moltissimi italiani.

Il dimezzamento del costo dell’atto notarile per l’acquisto della casa è sicuramente la misura più immediata e concreta che prevede il Piano Casa, che è stato possibile realizzare grazie all’impegno del Consiglio Nazionale del Notariato: quando la compravendita rientra nei requisiti richiesti dal Piano Casa il notaio riduce la propria parcella del 50% per sostenere l’edilizia convenzionata.

Va sottolineato, però, che la riduzione riguarda soltanto il compenso del notaio e non anche le imposte che il notaio riscuote da chi acquista per conto dello Stato (imposta ipotecaria, di registro e catastale).

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Il notaio costa la metà

La misura, che tenta di rendere più accessibile l’acquisto di una casa, riguarda soltanto l’onorario del notaio, mentre le altre spese (da corrispondere sempre al notaio) rimangono invariate. In ogni caso si tratta di un risparmio importante per chi si appresta a sostenere una spesa rilevante come quella di comprare casa.

Quando scatta la riduzione del costo del notaio? Ogni volta che l’atto di acquisto o di locazione preveda un prezzo calmierato (in base ai tetti massimi del valore di mercato).

Il terzo pilastro del Piano Casa, va ricordato, coinvolge i privati nel determinare prezzi accessibili per le abitazioni a beneficio di cittadini che rispondono a specifici requisiti (reddito familiare e tipologia di immobile).

A chi spetta lo sconto sul notaio?

Per applicare lo sconto del 50% sull’onorario del notaio è necessario che siano rispettate determinate condizioni:

  • l’immobile che si acquista deve avere un prezzo calmierato in base alle convenzioni comunali;
  • l’atto notarile deve espressamente indicare che si fa riferimento al Piano Casa.

Il professionista, in questo caso, è tenuto ad applicare gli sconti previsti dagli accordi presi dal Consiglio Nazionale del Notariato con il Governo dopo aver verificato che tutti i parametri siano rispettati.

La misura che porta a una riduzione del costo dell’atto notarile non va letta come un semplice sconto perché il professionista (il notaio) decide di farsi carico di una parte del costo sociale della casa andando a definire una collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i professionisti privati.

Da considerare, infatti, che da anni, ormai, il diritto all’abitazione sta incontrando ostacoli economici che si fanno via via più difficili da superare. Anche se il costo notarile, se si proporziona al costo della casa, non è poi così incidente, ha rappresentato per anni un freno alle compravendite per le fasce economicamente più fragili della popolazione.

Con i costi delle case in continuo aumento, con i mutui che continuano a essere pesanti nonostante i tassi si siano ridimensionati, questa misura consente di ridurre il costo che grava su chi acquista e ne ha più bisogno.

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# Piano Casa
# Notaio

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