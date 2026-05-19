Come trovare PEC aziendali e creare liste pronte all’invio. Guida in 5 passaggi (senza errori legali)

La Posta Elettronica Certificata è il canale ufficiale di comunicazione tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione in Italia. Per chi fa attività B2B la possibilità di raggiungere un’azienda direttamente sulla sua casella certificata è tecnicamente molto allettante:il messaggio arriva, ha valore legale, non finisce nello spam.

Il problema è che cercare le PEC una alla volta è un processo estremamente lento e una lista grezza tirata giù alla rinfusa non porta da nessuna parte. Inoltre anche individuare le aziende di cui ha senso acquisire la PEC non è banale se non si ha uno strumento di ricerca specifico.

Per costruire una campagna B2B sensata serve uno strumento che permetta di filtrare le aziende per criteri economici, settoriali e geografici, restituendo già la PEC e gli altri dati identificativi, e che consenta di esportare il risultato in un formato gestibile. È esattamente quello che fa Money Aziende.

Una premessa è però d’obbligo: il Garante Privacy ha già sanzionato società che hanno utilizzato indirizzi PEC reperibili da registri pubblici per inviare comunicazioni promozionali senza consenso. Capire dove finisce la ricerca legittima e dove inizia il rischio sanzione è il vero spartiacque tra una campagna B2B efficace e una pratica che può costare decine di migliaia di euro.

Vediamo prima lo strumento, poi i limiti da conoscere e rispettare per evitare conseguene legali.

Money Aziende: lo strumento per trovare PEC e dati delle imprese italiane

Money Aziende è la piattaforma di Money.it dedicata ai dati delle imprese italiane. Consente di consultare i dati di tutte le aziende attive in Italia con funzioni di ricerca esclusive e personalizzabili.

La differenza rispetto a un motore di ricerca generico o a un registro pubblico è che qui non si cerca un’azienda alla volta: si parte da un profilo target e si lascia che lo strumento restituisca la lista.

I filtri principali disponibili sono:

Fatturato : da poche decine di migliaia di euro fino a oltre 5 milioni, per isolare aziende di una certa dimensione

: da poche decine di migliaia di euro fino a oltre 5 milioni, per isolare aziende di una certa dimensione EBITDA e utile netto : per intercettare le imprese realmente profittevoli, non solo quelle grosse di nome

: per intercettare le imprese realmente profittevoli, non solo quelle grosse di nome Regione, provincia e comune : per costruire campagne territoriali mirate

: per costruire campagne territoriali mirate Codice Ateco: per scendere al livello del settore merceologico esatto (es. 62.01 sviluppo software, 47.11 supermercati, 71.12 attività di ingegneria)

Combinando questi filtri si arriva a liste molto pulite e definite. Esempio: tutte le PMI manifatturiere del Veneto con fatturato sopra il milione e utile positivo nell’ultimo bilancio depositato. Una query di questo tipo restituisce un numero definito di aziende ed è esattamente il livello di granularità che serve a chi vuole impostare una campagna B2B sensata e gestibile.

Per ogni azienda in lista, Money Aziende espone i dati identificativi (ragione sociale, P.IVA, sede), i dati economico-finanziari di bilancio e i contatti, PEC inclusa quando disponibile. Da qui si può esportare l’elenco in CSV o Excel, ottenendo un foglio ordinato pronto per essere importato in un CRM, in uno strumento di mail merge o in un’agenda di invio PEC schedulato. È la differenza concreta tra “cercare una PEC alla volta” e “preparare una campagna strutturata su 200 aziende del proprio target ideale, in dieci minuti”.

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Dal foglio Excel all’invio: il workflow in 5 passaggi

Una volta scaricata la lista da Money Aziende, il workflow operativo per una campagna PEC ben fatta passa da cinque fasi precise:

Filtra a monte, non a valle. Costruire la query su Money Aziende con criteri stretti (settore + dimensione + area geografica) riduce la lista da migliaia a centinaia di record davvero rilevanti. Una lista più piccola ma pertinente performa sempre meglio di una grande e generica Pulisci il file CSV/Excel. Rimuovi righe duplicate, normalizza le ragioni sociali, verifica che la colonna PEC contenga indirizzi sintatticamente validi. Un foglio sporco genera bounce e abbassa la reputazione del mittente PEC Personalizza i campi merge. Usa nome dell’azienda, settore Ateco, eventualmente città nel corpo del messaggio. Un testo identico spedito a 300 destinatari è il modo più rapido per essere etichettato come spam e per perdere credibilità Schedula gli invii. Distribuisci le spedizioni nell’arco di più giorni e in orari lavorativi. I client PEC più diffusi consentono di programmare gli invii o di usare protocolli SMTP autenticati per integrarsi con strumenti esterni. (Qui trovi la guida per inviare una PEC passo passo). Traccia ricevute e risposte. Le ricevute di consegna e accettazione hanno valore probatorio. Archiviarle in modo ordinato è utile sia per misurare il tasso di recapito sia, soprattutto, per dimostrare nei limiti consentiti dalla normativa di aver inviato comunicazioni lecite.

Limiti legali: cosa dice davvero il Garante Privacy sulla PEC commerciale

Qui entra in gioco la parte più delicata e quella che la maggior parte delle agenzie marketing sottovaluta. Il fatto che un indirizzo PEC sia pubblicamente consultabile non significa che possa essere usato per marketing senza consenso.

La cornice normativa è l’articolo 130 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), letto in combinato disposto con il GDPR (Regolamento UE 2016/679). La regola di fondo è semplice: l’invio di comunicazioni commerciali, promozionali o pubblicitarie tramite posta elettronica, PEC inclusa, richiede il consenso informato richiesto dal GDPR del destinatario, raccolto preventivamente, in forma libera e specifica per quella finalità.

Il Garante è intervenuto più volte sul punto, con provvedimenti sanzionatori che hanno colpito società che si erano procurate liste di indirizzi PEC da registri e database pubblici e li avevano usati per campagne promozionali a tappeto. Il principio affermato è chiaro: l’inserimento di un indirizzo PEC in un registro pubblico avviene per finalità specifiche (di norma, ricevere comunicazioni a valore legale da pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini) e non costituisce manifestazione tacita di consenso a ricevere marketing

Per una rassegna dei provvedimenti del Garante in materia, si veda in particolare il Provvedimento n. 149 del 21 aprile 2021 e i provvedimenti analoghi degli anni successivi.

Attenzione però al caso delle persone giuridiche, che sono esattamente quelle presenti su Money Aziende. Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 201/2011, le società non sono più qualificabili come “interessati” ai sensi del Codice Privacy e non possono presentare reclami diretti al Garante.

Questo non significa che B2B = far west: il Garante mantiene poteri d’ufficio (prescrittivi e sanzionatori) sulle pratiche di marketing illecito, e l’asimmetria diventa più sottile quando la comunicazione PEC arriva alla casella di un imprenditore individuale o di un libero professionista, che restano persone fisiche tutelate a pieno titolo dal GDPR.

Quando l’invio PEC è lecito (e quando rischi una sanzione)

Tradotto operativamente, ci sono tre casi in cui l’invio PEC a un’azienda è ragionevolmente lecito anche senza un consenso scritto preventivo, e uno in cui è quasi sempre sanzionabile.

Lecito: il cosiddetto soft spam, previsto dall’art. 130 comma 4, consente di usare i recapiti elettronici raccolti durante una vendita o un contratto per proporre servizi analoghi a quelli già acquistati dal cliente, purché il destinatario sia stato informato e abbia possibilità di opporsi a ogni invio. Vale però solo verso persone fisiche e con clienti già acquisiti, non come scorciatoia per il cold outreach.

Lecito: le comunicazioni dovute o di interesse contrattuale come risposte a richieste di preventivo, comunicazioni di servizio o l’invio di documentazione obbligatoria non sono marketing e non richiedono consenso ai sensi dell’art. 130.

Lecito (con cautela): le comunicazioni B2B tra persone giuridiche verso indirizzi PEC societari, quando il contenuto è strettamente professionale e contestualizzato (proposta di partnership, offerta di un servizio tecnico legato al codice Ateco del destinatario, informazioni regolatorie del settore). La zona resta grigia: in assenza di un reclamo individuale del destinatario il rischio sanzionatorio diretto è basso, ma il Garante può intervenire d’ufficio in caso di campagne massive segnalate.

Quasi sempre illecito: l’estrazione di liste PEC da fonti pubbliche per finalità promozionali rivolte a liberi professionisti, ditte individuali e altre persone fisiche con partita IVA, senza alcun consenso. Qui le sanzioni del Garante sono state ricorrenti e, in alcuni casi, sopra i 50.000 euro.

Checklist prima di premere “Invia”

Prima di lanciare una campagna PEC costruita su una lista esportata da Money Aziende, conviene verificare i seguenti punti:

La lista è composta prevalentemente da PEC societarie (persone giuridiche) e non da PEC di liberi professionisti o ditte individuali

da PEC societarie (persone giuridiche) e non da PEC di liberi professionisti o ditte individuali Il contenuto del messaggio è informativo o contestuale al settore del destinatario, non un’offerta promozionale generica

del destinatario, non un’offerta promozionale generica Il mittente è chiaramente identificabile e l’oggetto del messaggio dichiara senza ambiguità la natura della comunicazione

Il messaggio include un riferimento esplicito al diritto di opposizione e un canale semplice per esercitarlo

La base dati è tracciata: fonte, data di estrazione, criteri di filtro. In caso di richiesta del Garante, va dimostrato da dove arrivano quegli indirizzi

quegli indirizzi Gli invii sono distribuiti nel tempo e proporzionati, non a tappeto su decine di migliaia di destinatari

La regola di buon senso, oltre che giuridica, è semplice: più la lista è mirata, più la comunicazione è personalizzata, minore è il rischio di scivolare in una pratica sanzionabile e maggiore è la probabilità di ottenere risposte concrete. Money Aziende serve esattamente a questo: passare dalla logica del “mando a tutti e vediamo” a quella del “mando a 150 aziende del mio profilo ideale, con un messaggio scritto su misura”.