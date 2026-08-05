Nelle scorse ore, Meta ha avviato il rilascio di un nuovo importante aggiornamento per il suo assistente AI. Come si può leggere nell’annuncio personale, l’azienda di Mark Zuckerberg vuole fare uno step ulteriore con la sua intelligenza artificiale, offrendo agli utenti un sistema che non sia più semplicemente in grado di rispondere alle domande.

Basato sull’ultima versione di Muse Spark 1.1 dell’azienda, la nuova build di Meta AI sarà ora in grado di pianificare, di connettersi con altre app come email e calendari, di effettuare ricerche in tempo reale e approfondite, di generare presentazioni partendo da un singolo prompt e tanto altro.

Meta vuole costruire una superintelligenza personale

All’interno dell’annuncio seguente al lancio, Meta ha parlato della sua volontà di creare una superintelligenza personale, ossia un assistente basato sull’AI in grado di comprendere il contesto dell’utente, di agire in maniera proattiva e di eseguire attività con un intervento minimo, senza il bisogno di richiedere input ripetuti.

Già ora, in ogni caso, gli utenti possono chiedere a Meta AI di gestire attività complesse come la pianificazione di una ristrutturazione in casa, la preparazione di un programma di workout o l’organizzazione di un evento da zero.

Mentre l’AI genera il risultato, gli utenti avranno anche la possibilità di modificare l’output in tempo reale chiedendo di cambiare focus o regolare il tono. Senza dover aspettare il completamento del primo task e poi dover rifare tutto da capo, come succede su altri popolari chatbot concorrenti.

Vuoi iniziare già da ora a sfruttare Meta AI con l’ultimo aggiornamento? Una delle funzionalità più interessanti è il daily briefing automatico. Ti basta chiedere al chatbot di gestire l’inizio della tua giornata collegando un calendario. L’assistente leggerà i tuoi appuntamenti e ti segnalerà eventuali cambi di programma.

Utile anche automatizzare i compiti ricorrenti, per esempio chiedendogli di controllare ogni pomeriggio le ultime notizie relative a un trend specifico. Se usi spesso l’AI per fare ricerche avanzate, da oggi potrai chiedergli di approfondire argomenti usando ogni fonte, compresi paper accademici o discussioni all’interno delle community.

Ti segnaliamo infine le interazioni e le modifiche degli output in tempo reale e la nuova funzionalità Muse Image presente nelle storie di Instagram. Di cosa si tratta? Di uno strumento che introduce oltre 30 nuovi effetti fotografici e di stile basati sull’AI generativa avanzata, così da poter trasformare i tuoi scatti prima di pubblicarli. Le novità sono già disponibili, non devi eseguire nessun aggiornamento manuale poiché Meta è solita rilasciare le aggiunte alla sua AI via server.