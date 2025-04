Come scrivere un prompt efficace su ChatGPT (e non solo)

Interagire con un’intelligenza artificiale come ChatGPT può sembrare semplice visto che, almeno apparentemente, basta digitare una domanda e attendere la risposta.

Tuttavia, chi ha imparato a utilizzarla con metodo sa bene che dietro a ogni output di qualità c’è un input preciso, ben strutturato e costruito.

Un prompt efficace, quindi, non è una richiesta generica o frettolosa, ma un vero e proprio insieme di istruzioni dettagliate, capaci di guidare l’AI verso il risultato desiderato.

Ma come si scrive un prompt efficace? Quali tecniche si devono seguire? Esistono delle linee guida o delle strategie ottimali?

A tutte queste domande rispondiamo all’interno di questo articolo, nel quale troverai un guida semplice ma approfondita su come scrivere un prompt efficace per massimizzare l’efficacia di una AI generativa, secondo i buoni principi del prompt engineering.

In maniera simile, se dovessi chiedere a ChatGPT solo di scriverti un post per la tua pagina Instagram , potresti ottenere qualcosa di molto generico . Ma se invece gli dici che sei un brand ambassador di una linea di prodotti per il fitness e stai cercando una nuova strategia di content marketing indirizzata a un target compreso tra i 20 e i 30 anni , il discorso cambia. Ad esempio, sempre in questo caso, potresti anche scegliere un tono specifico per la risposta, variando tra l’informativo, professionale o più confidenziale.

Forniscimi una guida dettagliata e sviluppata punto per punto sul marketing management, di circa 1000 parole e toccando tutti gli argomenti chiave.

Ad esempio, qualcuno a cui serve una guida dettagliata sul marketing management potrebbe digitare: “ scrivimi una guida sul marketing ”, aspettandosi magari un risultato brillante, completo e informativo. Non sorprende, però, che l’output che si ottiene (almeno nella maggior parte dei casi) sarà un testo generico, scolastico e un po’ anonimo. Questo accade perché l’AI, se non viene istruita con precisione, tende a generare dei contenuti standardizzati , indirizzati a una cerchia di utenti molto ampia .

Uno degli errori più comuni tra chi inizia a utilizzare AI generative (come l’ormai celebre ChatGPT) è formulare delle richieste troppo vaghe , imprecise o troppo semplici.

In questa situazione, quindi, l’AI inserirà più dettagli , adatterà il tono e contestualizzerà meglio la risposta alla situazione. Insomma, lavorerà decisamente meglio perché saprà quello che ci aspettiamo da lei.

Noterai subito che il risultato cambia completamente. Così facendo, infatti, ChatGPT inizierà a ragionare all’interno di un ruolo preciso e con uno specifico schema di conoscenze , strutturando la risposta in maniera coerente, personalizzata e informativa al punto giusto.

sei un marketing manager esperto, una figura senior con molti anni di carriera alle spalle. Scrivi una guida dettagliata per chi si sta approcciando adesso a questo mondo, con consigli pratici, esempi reali e un tono professionale ma accessibile. Rimani sulle 1000 parole.

Per chiarificare il concetto, torniamo all’esempio precedente riguardo la richiesta di una guida sul marketing. Invece di dire: “ fammi una guida dettagliata sul marketing management ”, potremmo dire:

Tuttavia, non molti utenti sanno che esiste un metodo ancora migliore per ottenere risultati efficaci . Il vero punto di svolta, infatti, arriva quando si cambia approccio e anziché dire a ChatGPT cosa fare, si inizia a dirgli chi deve essere .

Fino a ora, abbiamo osservato come un prompt dettagliato possa essere molto più utile rispetto a uno più vago o generico. Quindi, se il proprio obiettivo è quello di massimizzare l’efficacia dell’AI, è decisamente meglio non essere frettolosi nella scrittura di un input.

Dai prompt deboli a quelli che funzionano davvero, come trasformarli

A questo punto della guida, abbiamo spiegato cosa distingue un prompt debole da uno efficace. Vediamo adesso altri esempi pratici per trasformare delle semplici richieste (che potrebbero essere imprecise) in degli strumenti davvero utili per una lunga serie di attività.

Prompt poco efficace, a basso potenziale:

Spiegami la teoria della relatività

Questa è una richiesta legittima, ma davvero troppo vaga. Molti potrebbero non pensarci, ma ChatGPT in queto caso è indeciso su molti aspetti della risposta. Ad esempio, non sa se parlare a un bambino, a un esperto o a uno studente universitario e risponderà quindi con un testo neutro, privo di identità, poco coinvolgente, oltre che variabile nella lunghezza e nel grado di approfondimento.

Di conseguenza, per cercare di migliorare l’output, proviamo a trasformare questa richiesta in un prompt per noi efficace:

Sei un professore di fisica che sta spiegando la teoria della relatività a una classe di studenti delle superiori. Usa un linguaggio semplice, con esempi quotidiani e niente formule complesse.

In questo caso, il risultato sarà molto più pertinente, perché l’AI ha un contesto e un interlocutore chiaro e potrà adattare il tono, il testo e la struttura in modo adeguato.

Ricordiamo che questo tipo di approccio funziona in qualsiasi ambito, basta immaginare che ChatGPT sia un collaboratore umano e fornirgli un ruolo e un contesto più preciso. Inoltre, ricorda che anche se ti sembra di spendere più tempo fornendo tutte queste specifiche, più dettagli inserisci nella richiesta, meno dovrai intervenire in seguito per sistemare la risposta.