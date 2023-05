Come scommettere sul tetto al debito USA

Man mano che l’economia cresce e aumenta la sua capacità di spesa, essa può e deve sostenere una mole di debito pubblico più elevata. Così dopo un tiremmolla tra Repubblicani e Democratici, il Congresso finisce per approvare l’incremento al tetto massimo di debito che il Paese può emettere.

Come evidente dal grafico però, il Debito Pubblico USA non è solo aumentato in valore assoluto, veleggiando ormai verso i $31,5tn, ma è esploso anche in termini relativi, essendo oggi arrivato al 120% del PIL, contro un valore pari alla metà non più di 15 anni fa. E questo ha reso l’approvazione dell’incremento del tetto massimo sempre più complicata. [...]