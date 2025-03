Come investire in borsa?

Come reinstallare WhatsApp sparito dal telefono o dal PC? Visto che stiamo parlando dell’app di messaggistica mobile più utilizzata al mondo, a tutti potrebbe esser capitato almeno una volta di avere un problema simile.

WhatsApp ha oltre 2,7 miliardi di utenti attivi sparsi in tutto il mondo, con più di 100 miliardi di messaggi scambiati ogni giorno. Non a caso Meta nel 2014 ha sborsato la bellezza di 19 miliardi di dollari per acquisirla.

In Italia WhatsApp è di gran lunga l’app più usata, essendo presente praticamente in tutti i telefonini visto che può contare su oltre 34 milioni di utenti mensili.

Ma cosa succede se ci capita di cancellare WhatsApp per errore? Non c’è da preoccuparsi, visto che la procedura per ripristinare l’app è abbastanza semplice.

Ecco allora una guida dettagliata dove potrete trovare la procedura da dover seguire per ripristinare WhatsApp cancellato per sbaglio da Android, iPhone, PC Windows e Mac.

Recuperare WhatsApp cancellato su Android Per recuperare WhatsApp cancellato su Android occorre procedere in questa maniera. prendete il vostro smartphone; sbloccatelo secondo il sistema di sicurezza che avete impostato; aprite il Play Store dall’app che avete sul dispositivo; digitate WhatsApp nella barra di ricerca; individuate l’applicazione nella lista e cliccateci sopra; una volta aperta la pagina specifica selezionate la voce Installa; terminata l’installazione premete su Apri per avviare l’app, oppure apritela; con un tap sulla sua icona che troverete sullo schermo; accettare le condizioni d’uso richieste; inserite il vostro numero di telefono nella barra apposita; fate clic per permettere all’app di accedere agli SMS; attendere che il sistema proceda in autonomia con la verifica del numero; effettuare il ripristino dell’ultimo backup effettuato così da poter recuperare tutti i messaggi e le conversazioni con i vostri contatti. Dopo aver riattivato WhatsApp non vi resta altro che aggiungere una foto profilo e digitare il vostro nome dalle impostazioni. Semplice, vero? leggi anche Cosa succede se disinstallo WhatsApp (e lo reinstallo subito dopo)

Ripristinare WhatsApp cancellato su iPhone Ecco invece la procedura da seguire se dovete ripristinare WhatsApp su iPhone: prendete l’iPhone e sbloccatelo; aprite l’App Store; cliccate l’icona con la A nella pagina principale, poi fate tap su Cerca; digitate WhatsApp e premete sull’icona per aprire la pagina di download premete la voce Installa; fate tap su Apri o procedete con un clic sull’icona dell’app dalla Home del vostro dispositivo; accettare le condizioni d’uso; digitate il vostro numero di telefono nella schermata che apparirà; concedete all’app l’accesso agli SMS; eseguire la configurazione; adesso si può recuperare le chat e i messaggi con il ripristino del backup. Tutto chiaro? Se avete seguito i vari passaggi con attenzione, a questo punto sarete riusciti a recuperare WhatsApp cancellato su iPhone. leggi anche Come non far vedere l’ultimo accesso su WhatsApp

Ripristinare WhatsApp cancellato per sbaglio se uso WhatsApp Web o Desktop Per reinstallare WhatsApp cancellato ecco cosa dovete fare se utilizzate WhatsApp Web. Vai su web.whatsapp.com tramite il browser (Chrome, Firefox, ecc.); scansiona il QR code con il tuo telefono per connetterti; se il QR code non appare o non funziona assicurati che WhatsApp sia aperto sul telefono, controlla di essere connesso a internet e se il QR code non appare prova a ricaricare la pagina. Questa invece è la procedura di ripristino se usate WhatsApp Desktop. Vai su https://www.whatsapp.com/download; scarica il programma per Windows o Mac; scarica il file; aprire il file; seguire le istruzioni di installazione; una volta installato aprire WhatsApp Desktop; scansionare il QR code con il tuo telefono proprio come per WhatsApp Web. In questo modo è possibile reinstallare WhatsApp sparito se utilizzate un PC.