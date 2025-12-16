Instagram Stories, come pubblicare da PC e Web (senza utilizzare l’app)

Grazie alla funzione Stories di Instagram, è possibile pubblicare contenuti multimediali sul proprio profilo che spariscono dopo 24 ore. Con i tanti aggiornamenti rilasciati negli anni, oggi è possibile inserire foto e video, collage, brani musicali, luoghi, sondaggi, box domande e tanto altro.

Meta ha studiato questa funzionalità per la versione mobile dell’app, ma chi l’ha detto che non è possibile procedere anche da PC? In pochi ne sono a conoscenza, ma ci sono alcuni trucchi e soluzioni che ti permetteranno di pubblicare una qualsiasi storia in modalità desktop.

I metodi che ti sveleremo sono gratuiti e completamente legali. Tutto quello che devi fare è seguire i passaggi che ti elencheremo in questa guida.

Come pubblicare Instagram Stories da PC e Web

Accedendo alla versione web di Instagram, sia da Windows sia da Mac, non è possibile pubblicare in modo nativo una Stories. Tuttavia, ci sono alcuni metodi alternativi che si attivano in pochi passaggi.

Se fai come ti diciamo, in qualche istante potrai pubblicare i tuoi contenuti che spariscono in 24 ore sia su PC Windows sia su Mac.

Da Google Chrome

Google Chrome è il browser web più diffuso e utilizzato al mondo. È dunque assai probabile che sia anche il tuo servizio di riferimento per navigare in rete e per aprire Instagram da PC. Ma come fare per pubblicare una Stories?

Di base, quando si accede al social network da desktop è possibile scorrere nel feed principale, guardare le storie pubblicate dai propri seguiti, cercare profili, controllare i messaggi privati e modificare le impostazioni.

Se vuoi pubblicare subito una storia, devi per prima cosa accedere a Instagram col tuo profilo e poi fare clic col tasto destro su un lato destro dello schermo. Delle voci che ti spuntano nel menu, scegli “Ispeziona” e poi fai clic sull’icona mobile di fianco alla parola “Elements”.

Ora puoi scegliere la visualizzazione che preferisci, una qualsiasi versione smartphone andrà bene e ti sarà utile per riuscire nell’intento. Dopo aver aggiornato la pagina, vedrai che ci sarà un nuovo simbolo + nell’angolo dello schermo. Fai clic su “Storia” e il gioco è fatto. Potrai caricare una foto, un video e personalizzare il contenuto per poi pubblicarlo.

Da Safari

Safari è il browser predefinito di Apple. Se hai un iMac o un MacBook, ci sono buone possibilità che questo sia il tuo software di riferimento, così da poter sfruttare a pieno tutti i vantaggi che l’ecosistema di Cupertino ha da offrire.

Ma per quanto riguarda Instagram, come fare per pubblicare le Stories da web? Inizia aprendo Safari e poi cercando “Instagram” nella barra di ricerca. Una volta dentro, effettua il login col tuo profilo personale. Dovrai dunque attivare il menu Sviluppo, andando su Safari > Impostazioni > Avanzate > Mostra funzionalità per sviluppatori web.

In questa finestra, fai clic su “Modalità di visualizzazione user agent” e scegli un qualsiasi iPhone. Dopo aver aggiornato la pagina, avrai l’interfaccia mobile disponibile. Non dovrai far altro che toccare il simbolo + nell’angolo dello schermo, scegliere “Storia” e poi procedere con la pubblicazione.

Da Meta Business Suite

Meta Business Suite è un tool di gestione lanciato dall’azienda di Zuckerberg per tutti i profili professionali e le pagine autorizzate. Se hai creato un profilo su Facebook e lo hai collegato all’account di Instagram, puoi sfruttarlo per pubblicare storie anche da computer.

In che modo? Per iniziare, accedi a Meta Business Suite da computer e poi vai allo strumento di pianificazione. Dei vari pulsanti, quello che ti interessa è “Crea storia”. Nella parte superiore dell’interfaccia, potrai decidere se vuoi pubblicare il contenuto su Facebook, su Instagram o su entrambi.

Ora puoi personalizzare gli elementi, facendo clic su “Carica contenuti multimediali” per aggiungere una foto o un video. All’interno dell’interfaccia, c’è la personalizzazione con testo, adesivi e altri tool presenti anche su mobile.

Sulla destra trovi un’anteprima di come apparirà la storia. Se sei soddisfatto, puoi premere su “Condividi storia” per pubblicarla subito o sulla freccia per scegliere “Programma storia” e pianificarla per un secondo momento.

Storrito

Storrito è un potente strumento di terze parti che è stato ideato proprio per pubblicare le Stories di Instagram da PC, senza limitazioni e con un accesso facile e diretto. Funziona sia sui PC Desktop sia sui Mac, con la possibilità di pianificare contenuti per un secondo momento, accedere a strumenti di personalizzazione e molto altro.

Per procedere, devi per prima cosa accedere al sito web di Storrito da questa pagina e iscrivere un nuovo profilo. Concluso il processo di registrazione, puoi collegare il tuo account Instagram inserendo nome utente e password.

Per iniziare a caricare foto e video da inserire nelle Stories, ti basta trascinare e rilasciare i file nella galleria, per poi cliccare su quelli che vuoi pubblicare. Spunterà così un menu pop-up, in cui selezionare “Postare o Programmare” per mandare tutto online oppure “Modifica” per personalizzare il contenuto.

Tramite lo Story Editor, puoi aggiungere hashtag, sticker, luoghi, sondaggi, timer e tanto altro. Quando avrai concluso, premi su “Salva” in alto a destra per passare alla fase di pubblicazione. Non dovrai far altro che selezionare l’account Instagram, decidere se condividere il tutto anche su Facebook e infine premere “Pubblica adesso”. Per la pianificazione, puoi invece indicare la data e l’orario in cui vuoi che venga mandata online.

Metricool

Un altro strumento molto utile per la pubblicazione di Instagram Stories da Web o PC è Metricool. Si tratta di un potente gestore pensato per i social media manager, grazie al quale poter pubblicare ogni contenuto che si vuole anche nella modalità desktop di Instagram e di altri social network.

Se vuoi sfruttarlo subito, per prima cosa accedi al sito web ufficiale di Metricool da questa pagina e poi crea un account gratuito. Fatto ciò, vai nella sezione “Planning” e poi clicca su “Crea post”. Dovrai selezionare l’icona di Instagram e, nel menu a tendina, scegliere “Storia”.

Dopo esserti assicurato che il rapporto di taglio sia corretto, puoi pubblicare gli elementi multimediali che vuoi compongano la storia, modificando ciò che ritieni necessario. Concluso questo passaggio, seleziona il giorno e l’orario di pubblicazione e premi su “Programma”.

Niente di più semplice! Al resto penserà tutto Metricool, non ti verrà nemmeno inviata una notifica indesiderata di conferma prima della pubblicazione. Non appena scocca il giorno e la data che hai selezionato, la Stories sarà online e visibile sul tuo account di Instagram.