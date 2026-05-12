Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Come iscriversi a un sindacato e quanto costa

Nadia Pascale

12 Maggio 2026 - 08:52

Conviene iscriversi a un sindacato, quanto costa iscriversi e quali ne sono i vantaggi? Questa la domanda che si pongono molti lavoratori con contratto di lavoro dipendente.

Come iscriversi a un sindacato e quanto costa
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Come iscriversi a un sindacato e quanto costa? Questa la domanda che molti lavoratori dipendenti si pongono nel momento in cui entrano nel mondo del lavoro e durante tutta la vita lavorativa, e non solo.

I lavoratori e i pensionati nella maggior parte dei casi vedono ogni mese nella busta paga o nel cedolino della pensione decurtare delle somme che rispondono alla voce «trattenuta sindacale» e in tempi difficili, dove lo stipendio ha perso potere d’acquisto, la domanda sulla necessità di tale decurtazione resta importante. Per capire la convenienza di tale scelta e i vantaggi dell’iscrizione occorre in primo luogo capire cos’è un sindacato e quali servizi offre a lavoratori e pensionati.

Tra i luoghi comuni che attanagliano i tempi moderni vi è quello sulla inutilità del sindacato, spesso si pensa che questo non garantisca alcun diritto e non sia di grande utilità. I sindacati nascono per essere al servizio dei lavoratori, garantendo per i loro diritti attraverso una lotta “corporativa e collettiva”, garantendo alcuni servizi gratuiti, o fornendo delle convenzioni che consentono all’iscritto di godere di diversi sconti e agevolazioni.

Nel caso in cui si decida di iscriversi a un sindacato, è bene conoscere le modalità di iscrizione, i costi e i vantaggi. Innanzitutto è necessario sapere che l’iscrizione è libera e il lavoratore può scegliere di iscriversi al sindacato che più preferisce. I sindacati più importanti Cgil, Cisl e Uil, che a loro volta sono suddivisi in federazioni di categoria. Ad esempio la FIOM si occupa in modo specifico della tutela degli operai metalmeccanici.

leggi anche

Rito unico separazione e divorzio, emergono le prime criticità: a cosa fare attenzione
Rito unico separazione e divorzio, emergono le prime criticità: a cosa fare attenzione

Cosa fa e perché iscriversi al sindacato?

Il sindacato nasce nel 1906 a Milano e prende il nome di “sindacato confederale italiano con la fondazione della confederazione generale del lavoro” Lo scopo era coordinare le attività delle società di mutuo soccorso, delle leghe , dei sindacati di mestiere.
Si tratta di un’organizzazione che rappresenta e difende i diritti dei lavoratori, ad esempio firmando i contratti collettivi - ossia accordi vincolanti che regolamentano il rapporto di lavoro. Oltre questo l’organizzazione si occupa di indire scioperi e manifestazioni a livello nazionale e territoriale per farsi portavoce dei diritti dei lavoratori.

Risponde al principio “l’unione fa la forza” perché se ogni singolo lavoratore fa delle lotte o rivendicazioni individuali ha meno potere rispetto a quando i lavoratori attraverso una sigla, o più sigle sindacali, fanno le stesse rivendicazioni.

Il sindacato, quindi, si occupa di supportare i lavoratori all’interno dell’azienda, assicurandosi che i loro diritti non vengano calpestati, offrendo assistenza e consulenza fiscale, amministrativa, previdenziale, formativa e nelle vertenze di lavoro.

Il ruolo del sindacato non si esaurisce in tali servizi, infatti, in caso di controversie col datore di lavoro il sindacato offre il controllo delle buste paga e di tutti i documenti che riguardano il rapporto di lavoro, assiste l’interessato nell’impugnazione del licenziamento e degli altri provvedimenti disciplinari, come nel caso delle vertenze. Inoltre, garantisce la tutela nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, come Inps e Inail.

Il sindacato può offrire attività formative e ricreative: ad esempio, può organizzare corsi di orientamento professionale, fornire sconti per accedere a spettacoli, strutture alberghiere. Ovviamente, questi servizi non sono gratuiti, esclusi i servizi ritenuti “base” per la tutela del lavoratore, la restante parte è offerta agli iscritti con prezzi più bassi rispetto ai costi ordinari.

leggi anche

Bonus stabilizzazione 2026, cos’è e a chi spetta
Bonus stabilizzazione 2026, cos'è e a chi spetta

Come iscriversi al sindacato?

A seconda dell’organizzazione scelta le modalità di iscrizione sono differenti. In linea generale è sufficiente che il lavoratore compili dei moduli online messi a disposizione dal sito del sindacato.

Successivamente sarà necessario recarsi nella sede territoriale per perfezionare l’iscrizione. Nel caso in cui non si abbia dimestichezza con le pratiche online (per quanto sia vantaggioso per risparmiare tempo) è possibile rivolgersi al rappresentante sindacale della propria azienda, oppure recarsi direttamente presso la sede territoriale e da lì avviare tutte le pratiche. Una volta ufficializzata l’iscrizione, questa si rinnoverà automaticamente ogni anno, senza che il lavoratore debba preoccuparsi di recarsi in sede.

Per cancellarsi, invece, in ogni caso deve essere inviata una comunicazione raccomandata - in duplice copia al datore di lavoro e al sindacato.

Quanto costa iscriversi al sindacato?

Nel caso in cui si decida di iscriversi a un sindacato è importante conoscere il costo che questa scelta comporta. Bisogna precisare che il costo annuo d’iscrizione non è uguale per tutti, il prezzo varia a seconda dell’organizzazione a cui ci si iscrive - per cui è bene conoscere il piano di ogni sindacato.

Al di là di questo è possibile comunque fare una stima e conoscere il prezzo medio - quindi in linea generica - dell’iscrizione a un sindacato. Solitamente il costo annuo dell’iscrizione equivale circa all’1% dello stipendio lordo, il quale viene pagato dal lavoratore tramite trattenute mensili in busta paga.

leggi anche

Chi deve pagare il funerale?
Chi deve pagare il funerale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lavoro
# Sindacati

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Patente B, ecco cosa si potrà guidare dopo le nuove regole UE

Leggi e Sentenze

Patente B, ecco cosa si potrà guidare dopo le nuove regole UE

Riceve una multa per aver tagliato gli alberi che ostruivano la vista sul mare da casa sua

Leggi e Sentenze

Riceve una multa per aver tagliato gli alberi che ostruivano la vista sul mare da casa sua

Correlato

Quanto costa (e chi paga) il concerto del Primo Maggio 2026?

TV e Spettacoli

Quanto costa (e chi paga) il concerto del Primo Maggio 2026?