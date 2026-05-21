Il 26% degli italiani ha utilizzato almeno una volta l’intelligenza artificiale per organizzare le vacanze quest’anno, con una crescita del 6% rispetto al 2025. Sono questi i dati raccolti dall’Holiday Barometer 2026 di Europ Assistance, una ricerca condotta da Ipsos in 26 Paesi su abitudini e comportamenti di viaggio.

E non è finita qui, perché il 41% degli intervistati dichiara di essere disposto ad affidarsi all’AI in futuro. Ci troviamo quindi di fronte a un cambiamento radicale nel modo in cui si pianificano le vacanze.

Sei incuriosito da questa tecnica e vorresti provare anche tu a programmare le tue ferie sfruttando l’intelligenza artificiale? In questa guida, ti spieghiamo passo passo quello che devi fare.

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Come definire la destinazione

Quando si organizza un viaggio, con o senza il supporto dell’intelligenza artificiale, la prima cosa da fare è scegliere la meta. In questa prima fase esplorativa, l’AI può darti una grossa mano e fornirti possibili opzioni semplicemente in base alle tue preferenze.

L’importante è essere sempre specifico. Non iniziare una query con frasi generiche del tipo “dove andare in estate”, ma fornisci tutti i dettagli. Un esempio può essere “Siamo una famiglia di 4 persone, con due bambini piccoli. Partiamo da Roma a inizio agosto e vorremmo stare via due settimane. Abbiamo un budget di circa 3.000 euro voli inclusi. Preferiamo il mare, i paesini da esplorare e la cucina tipica. Da evitare mete troppo turistiche”.

In questo modo, l’AI ti mostrerà più destinazioni in linea con le tue richieste, fornendoti informazioni extra sul costo della vita locale, sulla sicurezza, sul clima, sui collegamenti aerei e via dicendo.

Visto l’attuale contesto geopolotico, puoi avere informazioni aggiornate anche sull’eventuale rischio di conflitti armati e sull’instabilità politica.

Come costruire l’itinerario

Il vero punto di forza dell’intelligenza artificiale è la costruzione dell’itinerario per il tuo viaggio da sogno. Basta un singolo prompt per ricevere un piano vacanze suddiviso giorno per giorno, dove ogni attrazione verrà bilanciata e i tempi di spostamento saranno calcolati al secondo.

Chiaramente anche le preferenze personali e il budget verranno tenuti in considerazione, così da ridurre un lavoro che normalmente richiederebbe ore di ricerca in qualche minuto.

Per poter procedere, dopo aver scelto la meta, chiedi all’AI di costruire un itinerario dettagliato. Puoi specificare quale ritmo preferisci, gli interessi di tutti i partecipanti, i giorni disponibili e se vuoi spostarti.

Un trucco consigliato prevede la richiesta di opzioni alternative per ogni giornata, così che in caso di maltempo o imprevisti non ti ritroverai senza idee. Puoi anche decidere di suddividere l’itinerario per tipologie di attività, per esempio con mattine dedicate alla cultura, pomeriggi liberi e serate alla ricerca del miglior ristorante.

Come cercare le attrazioni

Rimanendo in tema itinerario, l’AI è sempre più ferrata nella proposta di attrazioni e di esperienze da vivere in loco. Molte di queste spesso non vengono nemmeno citate nelle guide turistiche più votate, permettendoti così di vivere emozioni da vero local.

Dimentica i classici “top 10 cose da fare” che puoi trovare su Google, l’intelligenza artificiale trova in pochi istanti quartieri autentici, mercati locali, festival stagionali, ristornati frequentati dai residenti e tanto altro.

Puoi anche chiedere cosa vuoi evitare, per esempio truffe comuni, aree meno sicure o luoghi sovraffollati, così da ottenere un quadro più realistico.

Vuoi un esempio di prompt? Puoi chiedere “Passerò 3 giorni a Londra. Conosco già i classici Buckingham Palace, Big Ben e Camden Town. Suggeriscimi esperienze meno note ma autentiche, adatte a una persona che ama lo sport, le passeggiate e lo street food. Puoi anche includere 1-2 giorni di viaggio fattibili in treno o in autobus”.

Come confrontare trasporto e alloggi

Una volta aver scelto la meta e organizzato l’itinerario, è giunto il momento di decidere come spostarsi e dove alloggiare. L’intelligenza artificiale non ha ancora la facoltà di prenotare direttamente al posto tuo, ma può darti una grossa mano per orientarti al meglio.

Puoi per esempio chiedere quali compagnie aeree operano su una determinata rotta, in quali periodi c’è meno traffico aereo, quali sono i quartieri di una città più comodi per soggiornare in base al tuo programma e molto altro.

Anche mentre sei in vacanza, l’AI ti può aiutare per decidere quale opzione di trasporto sfruttare. Magari devi andare in un posto dove l’autobus ci mette più tempo, visto l’orario e il traffico, mentre la metropolitana ti permette di risparmiare con un veloce cambio di linea.

Come gestire il budget

Saper pianificare al meglio il budget da destinare alle proprie vacanze è oggi di fondamentale importanza. Secondo le stime, gli italiani in media spendono intorno ai 1.896 euro a persona e il 46% dei turisti prevede di aumentare la spesa rispetto al 2025.

Con l’AI, puoi aiutarti con la stima dei costi di un viaggio in maniera accurata, prendendo in considerazione voli, hotel, traporti locali, pasti, attrazioni a pagamento e assicurazione.

Puoi anche chiedere di avere una stima realistica del costo della vita in una destinazione, oppure aiutarti nella costruzione di un budget giornaliero equilibrato. Torna spesso utile anche chiedere dove si può risparmiare senza rinunciare alla qualità.

In che modo? Magari scegliendo dei periodi migliori per prenotare, alternative all’hotel classico, carte trasporti convenienti, orari e giorni della settimana in cui i prezzi tendono a scendere e molto altro.

Come usare l’AI in viaggio

L’utilità dell’intelligenza artificiale non si limita alla pianificazione di un viaggio. Puoi sfruttare un vero e proprio assistenze durante la vacanza, quando sarai arrivato a destinazione.

L’AI è infatti in grado di tradurre testi, menu e insegne, di capire come funziona un museo o un sito archeologico, di trovare un ristorante nelle vicinanze aperto a quell’ora, di orientarti in una città sconosciuta o di risolvere piccoli imprevisti di percorso.

Se hai usato lo stesso motore anche per la pianificazione, grazie alla cronologia il chatbot saprà già tutto. Potrai quindi per esempio chiedere “Nel giorno 2 del piano che mi hai preparato sarei dovuto andare in questo museo. A causa di lavori è chiuso, cosa posso fare nelle vicinanze? Budget contenuto”.

Alcuni consigli finali su come usare l’AI per le vacanze

L’intelligenza artificiale ti può dare una grossa mano per l’organizzazione delle tue vacanze, ma attenzione a non attivare il pilota automatico e seguire per filo e per segno tutto ciò che ti viene consigliato dal motore che hai scelto.

L’AI può sbagliare, soprattutto nei dettagli come gli orari di partenza, i prezzi e la disponibilità di determinati servizi. Ecco perché gli esperti consigliano di utilizzarla come punto di partenza e non come fonte definitiva. Ricordati sempre di verificare le informazioni critiche come i visti, la situazione sanitaria e i documenti su fonti ufficiali.

Sicuramente l’AI ti permette di risparmiare tempo e di ampliare le opzioni da considerare, ma una vacanza è un’esperienza personale fatta di emozioni e aspettative, così come di imprevisti. Nessun algoritmo può anticipare tutto e non sarebbe giusto permettergli di sostituire completamente ogni tuo desiderio.

Valuta le informazioni che ti vengono fornite e mischiale con le tue, così da avere un quadro finale completo e di essere certo di aver realmente organizzato la vacanze che hai sempre sognato.