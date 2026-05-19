C’è un posto in Svizzera dove l’acqua è così trasparente e verde da sembrare quella delle Maldive, le rocce sotto il ponte sono levigate come il marmo e l’aria sa di resina di pino e corrente fredda. Si chiama Valle Verzasca, è nel Canton Ticino, e da Milano ci si arriva in circa un’ora e tre quarti. Senza passaporto grazie a Schengen ma con la sensazione di essere atterrati in un altro mondo.

Da quando, nel 2017, un video da oltre due milioni di visualizzazioni ribattezzò il Ponte dei Salti di Lavertezzo «le Maldive di Milano», la valle non è più quella di prima. 300.000 visitatori all’anno — in larga parte lombardi, ticinesi e frontalieri — scelgono questo angolo del Sopraceneri come destinazione per il weekend.

Cos’è la Valle Verzasca e perché tutti ne parlano

La Verzasca è una valle alpina di 25 chilometri che si apre a nord di Locarno, sul piano di Magadino, e risale fino al borgo di Sonogno. Il fiume che la attraversa è glaciale — non supera i 10-12 gradi nemmeno a luglio — e scorre su un letto di granito levigato da millenni di corrente, creando piscine naturali di un verde smeraldo che non ti aspetti a questa latitudine.

Il risultato visivo è talmente fuori scala rispetto all’immaginario alpino che l’accostamento con le Maldive, per quanto esagerato, funziona benissimo sui social. E i social, in questo caso, hanno fatto il resto. Se stai cercando una meta fuori dall’ordinario a meno di due ore da Milano, la Verzasca è probabilmente la risposta più appetibile e sottovalutata che esista.

I 5 posti da vedere: dal Ponte dei Salti alla diga di GoldenEye

Il Ponte dei Salti a Lavertezzo è il punto di partenza obbligato. Doppia arcata romanica, ricostruita nel 1960 dopo il crollo del 1868, affacciata sulle piscine naturali dove i ticinesi vanno a bagnarsi da generazioni. Nei weekend di agosto la coda per la foto può superare i venti minuti: se vuoi la cartolina senza la folla, arriva prima delle nove del mattino.

Corippo merita una sosta anche se non hai intenzione di dormirci. È il comune più piccolo della Svizzera — quarantotto abitanti censiti — con case in pietra grigia, una piazza con la chiesa e un albergo diffuso ricavato dai rustici storici. Chi vuole un’esperienza autentica e vuole al tempo stesso sostenere una comunità di montagna in via di spopolamento, trova qui la soluzione più interessante della valle.

La Diga della Verzasca, all’imbocco della valle, è alta 220 metri ed è diventata celebre per la scena di apertura di GoldenEye (1995), con James Bond che si lancia nel vuoto. Oggi si può fare davvero: il bungee jumping dall’opera in calcestruzzo costa circa 255 CHF e va prenotato in anticipo. Non è economico, ma è uno di quei salti che ci si ricorda per sempre.

Il Sentierone della Verzasca è il percorso pedonale di 25 chilometri che collega Tenero a Sonogno. Pianeggiante per gran parte del tracciato, è percorribile anche da chi non è un escursionista esperto. Il tratto più bello, tra Lavertezzo e Brione, attraversa il Sentiero per l’Arte con venti opere permanenti di artisti svizzeri, italiani e tedeschi.

Sonogno, il borgo di fondovalle, è il punto di arrivo ideale: vicoli stretti, lavatoi di pietra e il Museo della Val Verzasca con la storia delle attività della valle. È anche il capolinea dell’AutoPostale: perfetto per chi vuole fare l’andata in bus e il ritorno a piedi lungo il Sentierone.

Come arrivare e quanto costa parcheggiare

In auto da Milano si percorre la A9 fino a Lugano, poi la A2 (occhio alla vignetta) verso Locarno e da lì si imbocca la strada cantonale per la valle. Il tempo di percorrenza è di circa 1h 45m con traffico normale — ma nei weekend estivi, la coda all’ingresso della valle può allungare sensibilmente i tempi.

Il parcheggio è il costo principale da mettere in conto:

Verzasca Parking Card (giornaliera): 12 CHF , acquistabile su ParkingPay, Twint, ai parchimetri e in alcuni ristoranti della valle

(giornaliera): , acquistabile su ParkingPay, Twint, ai parchimetri e in alcuni ristoranti della valle Aree a sosta breve (Diga, Lavertezzo Paese, Lavertezzo Ponte): 1 CHF ogni 20 minuti, massimo tre ore

Aree estese sulla provinciale: 2,50 CHF all’ora, senza limite

Chi sceglie il trasporto pubblico trova una valida alternativa: la linea 62.321 di AutoPostale (Locarno – Tenero – Lavertezzo – Sonogno) parte ogni ora circa e copre tutta la valle. Per chi pernotta almeno una notte in Ticino e ottiene il Ticino Ticket — la tessera turistica del Cantone — il viaggio in AutoPostale è gratuito.

Per chi vuole combinare la Verzasca con altre mete della regione, nella nostra guida ai viaggi low cost in Italia e dintorni trovate altri spunti per ottimizzare il budget del weekend.

Quando andare (e quando è meglio evitare)

L’acqua della Verzasca è classificata di qualità «eccellente» dal Laboratorio cantonale ticinese, ma è glaciale. Le correnti e i gorghi possono essere pericolosi, soprattutto dopo le piogge, quando il livello del fiume sale di oltre un metro in poche ore. È una meta bellissima, non priva di rischi: serve buonsenso.

Le finestre migliori, secondo noi:

Fine maggio e prima settimana di giugno : foglie nuove, valle quasi deserta, aria fresca. L’acqua è troppo fredda per il bagno ma il paesaggio è al massimo della sua bellezza. Il periodo in cui stiamo scrivendo, per capirci.

: foglie nuove, valle quasi deserta, aria fresca. L’acqua è troppo fredda per il bagno ma il paesaggio è al massimo della sua bellezza. Il periodo in cui stiamo scrivendo, per capirci. Settembre, dopo il rientro a scuola: stagione ancora calda, traffico dimezzato, B&B con prezzi leggermente più bassi.

Da evitare se non si ama la folla: i fine settimana di luglio e agosto con sole previsto su tutto il Sopraceneri. Le auto invadono la strada cantonale e la coda al Ponte dei Salti trasforma l’esperienza in qualcosa di molto meno pittoresco di quanto appaia su Instagram.

Dove mangiare: i grotti della valle

La Verzasca ha una tradizione gastronomica solida, fatta di grotti in pietra dove si mangia salumi, formaggini, polenta e carne alla griglia. I prezzi sono quelli della Svizzera — non economici per lo standard italiano — ma contenuti rispetto ad altre destinazioni ticinesi:

Pasto semplice in grotto (salumi, formaggio, polenta, bibita): 25-35 CHF a testa

Menu completo con secondo e dolce: 35-40 CHF

Pizza o pasta nei locali più giovani a Lavertezzo: 18-25 CHF

Per dormire: i B&B e i rustici restaurati nei borghi della valle costano tra i 120 e i 180 CHF a notte in alta stagione per una camera doppia. L’albergo diffuso di Corippo ha tariffe simili, con in più il fascino del borgo più piccolo della Svizzera.

Non ci siamo mai innamorati di una valle al primo weekend: la Verzasca funziona meglio alla seconda visita, quando sai già dove parcheggiare, conosci il tratto del Sentierone che vuoi percorrere e sai che al Ponte dei Salti conviene arrivare presto. La prima volta, però, l’effetto di quell’acqua verde sotto la doppia arcata romanica è qualcosa che non ci si dimentica in fretta.