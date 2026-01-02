A 2 ore da Milano c’è uno dei luoghi più romantici del mondo. La meta perfetta per una fuga d’amore

In Italia ci sono centinaia di luoghi in cui passare un fine settimana all’insegna del romanticismo e della serenità.

Uno dei più belli in assoluto è ad appena 2 ore di auto da Milano. Stiamo parlando di Castel Toblino, un antico maniero nel cuore del Trentino che sembra provenire direttamente dal mondo dei libri di fantasia e che ospita uno dei ristoranti più prestigiosi e premiati d’Italia.

Castel Toblino tra incanto e misteri

Castel Toblino, nel cuore della Provincia di Trento, è uno dei castelli più belli del nostro Paese.

Costruito nell’XI secolo con funzioni militari, venne ammodernato nel XVI secolo per volontà dei vescovi di Trento Cles e Madruzzo e riconvertito in sede periferica della corte trentina.

L’edificio è celebre, oltre che per la sua bellezza e per il suo incredibile stato di conservazione, per gli splendidi affreschi, per la sala della musica, impreziosita da dipinti degli strumenti dell’epoca, e per le antiche cantine Wolkenstein.

Leggende e miti di Castel Toblino

Come ogni antico maniero che si rispetti, anche Castel Toblino ha la sua buona quantità di leggende. La prima è che ci sarebbe un enorme tesoro nascosto nel lago su cui si affaccia il castello.

La seconda è la presenza di un tunnel di collegamento il castello col vicino Castel Madruzzo che in passato venne usato dal principe vescovo di Trento, Carlo Emanuele Madruzzo per incontrare Claudia Particella, sua amante e figlia di un suo consigliere.

Come visitare Castel Toblino

Il metodo più semplice per raggiungere Castel Toblino è quello di prendere l’auto e raggiungere Trento. Dal capoluogo sarà sufficiente prendere la SS 45 bis, la Gardesana Occidentale, e percorrere circa 17 km in direzione Lago di Garda.

Al momento il castello è visitabile solo su appuntamento tramite una delle visite guidate a cura dell’associazione Castel Toblino. La buona notizia è che nel periodo natalizio il calendario eventi, sia per adulti che per bambini, è estremamente fitto ed è molto semplice riuscire a trovare un posto.

L’altra possibilità è quella di prenotare una cena romantica al ristorante Castel Toblino, ovvero uno dei locali più rinomati e premiati di tutta Italia.

Cosa vedere nei dintorni del castello

Un weekend al Castello di Toblino, oltre alla cena, non può prescindere da una passeggiata romantica nei dintorni della struttura.

Il lago di Toblino con i suoi numerosi percorsi, è un paradiso per il trekking e ospita moltissime specie di pesci e uccelli tutti da ammirare.

Ad appena 5 km di distanza, invece, si trova l’incantevole Calavino, piccola frazione del Comune di Modruzzo famosa per i suoi mulini, le fucine e gli opifici. Un borgo antico su cui domina il Palazzo Negri di San Pietro, un’antica costruzione con tanto di giardini pensili e vigneti.

E per chi gli appassionati di castelli c’è anche il già citato Castel Madruzzo da visitare. Una struttura splendida, metà medievale e metà rinascimentale, da cui godersi panorami incredibili sulla vallata sottostante.