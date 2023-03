Come investire in gas naturale sui mercati finanziari? In questa guida analizziamo tutto ciò che c’è da sapere prima di speculare su questa materia prima energetica.

Il gas naturale è visto come una fonte di energia di transizione dai «combustibili sporchi» inquinanti alle risorse ecologiche «green». Questa graduale transizione è già in atto e durerà ancora molti anni. Allo stesso tempo, la domanda di energia è in costante aumento sia nell’industria che nei privati. In queste circostanze, il gas naturale è un asset molto interessante per gli investitori, che vedono in questa risorsa un potenziale investimento redditizio.

La crisi energetica contemporanea da un lato ha messo in crisi interi Paesi, ma dall’altro ha rivelato notevoli opportunità di trading, facendo tornare in auge alcune materie prime ritenute “fuori moda”, ma ancora fondamentali per il funzionamento della nostra economia.

In questo articolo, gli esperti di XTB hanno riassunto tutto quello che ti serve sapere sul gas naturale e sul trading di questo asset. XTB è broker di investimento regolamentato di livello mondiale, con una presenza globale in oltre 13 paesi. Questo intermediario finanziario è autorizzato dalla Consob e regolamentato dalle principali istituzioni di regolamentazione finanziaria. La piattaforma XTB offre l’accesso a più di 5.800 strumenti finanziari - sia azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati ​​di tipo CFD, oltre all’accesso ad una formazione completa e gratuita.

Perché investire sul gas naturale

Vediamo quali sono le applicazioni del gas naturale ai fini di comprendere i ragionamenti da compiere prima di decidere di investire.

Il gas naturale viene utilizzato principalmente per produrre carburante ed è impiegato su larga scala, dall’ambiente industriale a quello di utilizzo personale. Infatti,

Come combustibile, questa commodity viene utilizzata per alimentare dispositivi quali caldaie, turbine, essiccatori, forni di riscaldamento commerciali e cucine domestiche. Oltre al suo utilizzo primario, il gas naturale serve per realizzare detersivi, tessuti sintetici, vernici, plastica e gomma sintetica.

L’uso principale del gas naturale è, ovviamente, per il riscaldamento delle case. Di conseguenza, un numero crescente di famiglie utilizza impianti a gas grazie alla facile automazione e al controllo del processo di combustione. Nelle famiglie, il gas è necessario anche per cucinare e per riscaldare l’acqua.

Il gas trova largo impiego anche nella produzione di foraggi o mangimi per animali, nell’essiccazione di cereali e sementi e nella cura degli animali. In ambito industriale viene utilizzato anche per riscaldare ambienti di lavoro, capannoni e procedimenti tecnologici. È ampiamente utilizzato come carburante per veicoli sia per auto che per camion a causa del suo costo economico rispetto al petrolio. I potenti vantaggi di tutti i sistemi alimentati a gas includono temperatura di combustione uniforme, potere calorifico, automazione dei processi di combustione, facilità di regolazione e assenza di problemi con lo smaltimento dei rifiuti.

Questi sono tutti fattori critici per chi vuole investire nel gas perché prendere decisioni implica una conoscenza approfondita del business retrostante.

Come investire sul gas naturale

C’è differenza tra il fare trading e investire nel gas naturale: questi due approcci differiscono in vari modi, anche fare ricorso a entrambe le modalità contemporaneamente rimane un’opzione da considerare.

Nel caso si sia interessati ad investire sul gas naturale (Natgas) si consiglia la visione dell’offerta di XTB, broker regolamentato one stop shop (migliaia di mercati in un’unica app), riconosciuto a livello globale e quarto al mondo per numero di clienti attivi.

Con XTB puoi investire su oltre 5800 strumenti finanziari - sia azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati ​​di tipo CFD, oltre all’accesso ad una formazione completa e gratuita.

L’investimento nel gas naturale è accessibile attraverso l’acquisto di ETF o azioni di società del settore del gas. I pagamenti regolari dei dividendi sono un segno distintivo delle azioni del gas naturale come Gazprom (OGZD.UK), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) e Shell. Gli investitori che evitano l’alto rischio e l’elevata volatilità del mercato possono ancora trovare buone possibilità e prospettive in società di gas naturale come Shell o BP (BP.UK). Tuttavia, i prezzi delle azioni di queste aziende rimangono inferiori rispetto a prima del crollo delle azioni di Covid-19.

Come fare trading sul gas naturale

Il trading sul gas naturale è speculativo e gli unici movimenti che contano sono quelli del prezzo del gas. Per evitare la consegna fisica del gas naturale, è possibile comprare/vendere CFD sul gas per trarre profitto dal differenziale di prezzo tra i tuoi contratti aperti e chiusi.

Aprendo posizioni sul CFD del NATGAS e utilizzando la leva finanziaria è possibile fare trading sul gas naturale massimizzando gli eventuali profitti come anche le eventuali perdite.

Facciamo un esempio: l’utilizzo di un rapporto di leva finanziaria di 1:10 consente di aprire un contratto da 10.000 USD con un margine di soli 1.000 USD. I day trader possono trarre profitto dal calo dei prezzi del gas naturale piazzando scommesse short grazie al trading con CFD. A causa del movimento dei prezzi del gas naturale, questa forma di speculazione può essere molto rischiosa e volatile. Il trading con CFD sul gas naturale offre ai trader la possibilità di aumentare i propri profitti più rapidamente, anche quando il movimento del mercato non è molto ampio. Tuttavia, poiché viene utilizzata la leva finanziaria, le perdite possono anche essere considerevolmente maggiori.

Si prega inoltre di notare che le informazioni o le ricerche basate su dati storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Qualsiasi opinione, ricerca, analisi, prezzi o altra informazione fornita sotto il titolo di commento generale del mercato non costituisce consiglio di investimento. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

