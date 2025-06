Come guadagnare con i Big Data?

Hai già sentito parlare dei Big Data? Si tratta di una potente risorsa che, con l’evoluzione tecnologica, ha assunto un ruolo sempre più importante. Tanto che oggi ci sono decine di posizioni lavorative diverse che si sono specializzate proprio su questo elemento, con guadagni in aumento e sempre più richieste da parte delle grandi aziende.

Ma per quale motivo sono diventati così importanti? Perché riescono, in un modo o nell’altro, a influenzare e a perfezionare il modo in cui le varie realtà del mondo tech – e non solo – operano e assumono decisioni. Questo perché i Big Data non sono altro che dati forniti dagli utenti stessi, insight su quelli che sono i comportamenti e le preferenze di mercato. E non solo, perché vengono anche sfruttati nel settore finanziario e in quello scientifico.

Se vuoi saperne di più sul tema e magari scoprire com’è possibile iniziare a guadagnare utilizzando i Big Data (sia per lo studio che per la loro applicazione), leggi questa guida e ti forniremo tutte le informazioni fondamentali di cui hai bisogno.

Cosa sono i Big Data

Come anticipato, i Big Data sono un enorme contenitore di informazioni fornite dagli utenti durante la regolare navigazione su siti, pagine web e programmi. I database che li contengono vengono studiati ogni giorno per ricavarne insight e informazioni. Ci sono grandi aziende legate (spesso) al telemarketing che spendono milioni di dollari per acquistarne, anche in minima parte.

La prima informazione fondamentale che devi conoscere sui Big Data è quella riguardante il concetto delle tre V: Volume, Velocità e Varietà. Con volume si intende la quantità di dati raccolti, spesso equivalenti a miliardi di GB ogni singolo giorno. Considerando l’enorme mole di informazioni da trattare, per la sua archiviazione esistono soluzioni scalabili come il cloud computing.

Con velocità, invece, ci si riferisce alla rapidità con la quale tutti i dati generati vengono processati. È infatti fondamentale analizzarli in tempo reale, così da poter ottenere informazioni immediate e poter giungere a decisioni in merito senza perdere tempo. Un concetto diventato la norma soprattutto in settori come il trading finanziario o per l’analisi del traffico aereo.

Infine c’è la varietà, ossia le diverse tipologie di dati che sono stati raccolti e che sono dunque disponibili per l’archiviazione e l’analisi. In generale, nei database si trovano dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati. A questi concetti, si stanno aggiungendo negli ultimi anni alcune nuove V, come per esempio Veracity che indica la veridicità delle informazioni e il Value che corrisponde all’importanza della quantità e della qualità di quanto ottenuto.