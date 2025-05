Come fare soldi con la laurea in Giurisprudenza

Si possono ancora fare (tanti) soldi con la laurea in Giurisprudenza? Le professioni legali un tempo viste come prestigiose oggi sono allontanate dagli studenti, che temono un percorso tortuoso e poco redditizio.

In effetti, i dati complessivi sull’avvocatura e la magistratura (ma anche per il notariato) non sono dei più incoraggianti. Ciononostante, anche nel 2025 un laureato in Giurisprudenza può guadagnare bene e ottenere soddisfazioni professionali non indifferenti.

Tutto dipende dalla strada che si sceglie di intraprendere, dalla specializzazione in determinati settori e dalla formazione in ambito digitale.

Il panorama delle nuove tecnologie si intreccia spesso con il diritto, toccando soprattutto i temi della privacy e dei dati personali, ma non solo. La tutela dei nuovi beni, la proprietà intellettuale e le sfide dell’intelligenza artificiale sono aspetti che un giurista moderno non dovrebbe ignorare. Anzi, una preparazione elevata in questi settori può fare una grande differenza anche nel mondo dell’avvocatura.

Accantonando però gli sbocchi tradizionali della laurea in Giurisprudenza, tra cui sono sempre i notai a conquistare il podio per guadagni, ci sono vari modi per far fruttare al meglio il proprio titolo e soprattutto la preparazione ottenuta.

Come guadagnare con la laurea in Giurisprudenza Nessuna laurea garantisce in automatico un certo livello di guadagni, ma quando si tratta di Giurisprudenza ciò è ancora più complesso. La moltitudine di sbocchi impedisce infatti di generalizzare troppo. L'elevato numero di laureati e di professionisti del diritto, inoltre, impone una concorrenza spietata. Chi vuole aumentare le possibilità di guadagno e ha una laurea in Giurisprudenza dovrebbe quindi riuscire a differenziarsi, scegliendo uno o più campi specifici. L'alta specializzazione e la passione possono infatti offrire opportunità molto interessanti. Non si deve però limitare lo sguardo alle discipline giuridiche, ma anzi ampliare le proprie competenze aiuta a presentarsi come figura professionale unica e competente. Senza dubbio bisogna affrontare l'evoluzione digitale, tanto da un approccio giuridico quanto affinando le proprie competenze con i mezzi informatici. La conoscenza di una o più lingue straniere, delle basi di economia e strategie di marketing, la conoscenza dei mezzi di comunicazione e delle nuove professioni digitali sono vari ambiti tra cui è bene dare uno sguardo. Naturalmente, bisognerà scegliere a cosa dedicare i maggiori sforzi, magari ottimizzando grazie alla propria esperienza personale e alle conoscenze già possedute. Nel tema delle consulenze legali, che ricordiamo possono essere offerte anche da dottori in Giurisprudenza non avvocati, stanno prendendo piede i percorsi appositi per i professionisti digitali. Social media manager e Digital advertiser, fra tutti, necessitano spesso di coordinarsi con un professionista del diritto. Bisogna quindi restare continuamente aggiornati rispetto alle nuove richieste, sia nelle professioni legali riconosciute che negli svariati sbocchi per i laureati in Giurisprudenza.