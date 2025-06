Come fanno i piloti dei bombardieri B-2 a sopravvivere a voli che durano più di 30 ore?

Qualche giorno fa gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran colpendone i siti nucleari. A portare a termine questa delicata missione sono stati i piloti del bombardiere B-2 Spirit. Si tratta di un velivolo militare unico al mondo, con una capacità di carico di 40.000 libbre, circa 18.144 kg, in grado di trasportare sia armi convenzionali sia ordigni nucleari.

La sua forma è particolare: somiglia a un pipistrello in volo ed è progettato per essere invisibile ai radar grazie alla tecnologia stealth. È l’aereo più costoso al mondo: ciascun esemplare vale circa due miliardi di dollari. Chi lo pilota deve possedere capacità fisiche e psicologiche fuori dal comune. I piloti sono addestrati a rimanere in volo per molte ore consecutive per completare missioni di lunghissima durata. Ad esempio, per la recente missione «Midnight Hammer» in Iran, gli equipaggi sono rimasti in volo per 33 ore senza mai atterrare. Non si tratta di un record: il primato appartiene a una precedente missione di ben 44 ore e mezza consecutive, ma resta comunque una delle operazioni più lunghe mai registrate per questo tipo di velivolo.

Trentatré ore per partire dagli Stati Uniti, raggiungere l’obiettivo, sganciare le bombe e rientrare alla base. L’intera operazione sull’obiettivo è durata poco meno di 25 minuti. Questo significa che le restanti 32 ore e 35 minuti sono state di puro volo di trasferimento e pattugliamento, intervallate da 4 o 5 rifornimenti in volo. I rifornimenti avvengono grazie a grandi aerocisterne militari che si agganciano al B-2 durante il volo, permettendogli di proseguire senza mai toccare terra. Ma i piloti come riescono a resistere fisicamente?