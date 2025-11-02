Abbonati

Come e perché la Cina ha conquistato i mercati del Medio Oriente

Federico Giuliani

2 Novembre 2025 - 12:16

Il commercio tra Cina e Medio Oriente, guidato dall’Arabia Saudita, cresce rapidamente grazie a scambi energetici e investimenti strategici

Come e perché la Cina ha conquistato i mercati del Medio Oriente

La Cina e il Medio Oriente sono sempre più vicini. Non solo a livello politico, e quindi nei rapporti governativi, ma anche sul fronte economico.

La riprova arriva dal dinamismo dei commercianti di Pechino e soprattutto Yiwu, la città dello Zhejiang famosa per ospitare il più grande mercato all’ingrosso di piccole materie prime del mondo, che hanno iniziato ad imparare l’arabo per aprire le loro porte agli acquirenti della regione.

Prima della pandemia la maggior parte degli acquirenti stranieri proveniva da Europa e Stati Uniti. Pochi venivano dal Medio Oriente e parlavano arabo.

Money

Argomenti

# Cina
# Medio Oriente
# Arabia Saudita
# Emirati Arabi Uniti
# Geopolitica

