Come creare un sito web

Hai avuto un’idea geniale per un sito web ma non sai nemmeno da dove iniziare? Non ti ritieni un esperto di informatica e non conosci le righe di codice? Nessun problema, perché nulla è perduto. Esistono sul web diverse piattaforme e strumenti che ti danno modo di creare pagine da sogno partendo da zero, senza nessuna conoscenza richiesta.

Puoi pensare per esempio di aprire un blog in cui condividere le tue ricette o le foto dei tuoi viaggi, ma anche di un sito in cui vendere i tuoi prodotti. O perché no, un portale in cui pubblicizzare un negozio fisico. Ogni singola idea che ti passa per la testa può diventare realtà, seguendo questa guida semplice che stiamo per proporti.

Tutti gli strumenti disponibili offrono un piano gratuito con funzionalità limitate. Se vuoi godere dell’intero pacchetto di tool per la modifica e la personalizzazione, allora potresti valutare la possibilità di attivare un piano in abbonamento.

Concludi premendo su “ Lancia il tuo sito ” o “ Vai alla mia bacheca ” per iniziare a personalizzare tutto ciò che vuoi: dal titolo allo slogan, passando per le icone, i menu e via dicendo.

La prima piattaforma che puoi pensare di utilizzare per creare un sito web è WordPress . Si tratta di uno strumento tra i più diffusi al mondo, per realizzare siti web complessi senza dover inserire nemmeno una riga di codice. Nella sua versione gratuita , propone 3 GB di spazio di archiviazione, un dominio gratuito e la configurazione completa del CMS . Non è invece possibile inserire annunci pubblicitari o accedere al pacchetto con tutti gli strumenti di personalizzazione.

Wix

Ancora più semplice da utilizzare e dai risultati garantiti, Wix può rappresentare la scelta migliore quando si tratta di creare un sito web da zero. Oltre ai tanti strumenti di modifica delle varie pagine, infatti, su questa piattaforma è stata integrata anche l’intelligenza artificiale.

Grazie ad AI Website Builder, un vero e proprio chatbot che ti permette di dar vita a un sito con un semplice prompt dei comandi. Dopo una prima versione iniziale, avrai modo di fornire alcune indicazioni di modifica o di far rimodulare da zero il progetto se non ti ha soddisfatto.

Come per Wordpress, anche Wix dispone di una versione gratuita ma con parecchie limitazioni. Per esempio il dominio non è personalizzabile, si hanno solo 500 MB di spazio di archiviazione e 1 GB di larghezza di banda. In alternativa, è possibile accedere ai piani in abbonamento, così suddivisi:

Light : al costo di 11 euro al mese , permette l’accesso a 2 collaboratori con 2 GB di memoria e la suite per il marketing minima;

: al costo di , permette l’accesso a 2 collaboratori con 2 GB di memoria e la suite per il marketing minima; Core : al costo di 22 euro al mese , offre l’accesso a 5 collaboratori con 50 GB di spazio di archiviazione, suite per il marketing base e eCommerce di base;

: al costo di , offre l’accesso a 5 collaboratori con 50 GB di spazio di archiviazione, suite per il marketing base e eCommerce di base; Business : al costo di 34 euro al mese , dà l’accesso a 10 collaboratori con 100 GB di memoria, suite per il marketing standard e eCommerce standard

: al costo di , dà l’accesso a 10 collaboratori con 100 GB di memoria, suite per il marketing standard e eCommerce standard Business Elite: al costo di 149 euro al mese, include l’accesso a 100 collaboratori con spazio di archiviazione illimitato, suite per il marketing avanzata, eCommerce avanzato e tool esclusivi per gli sviluppatori;

Per iniziare, accedi al sito web da questa pagina, inserisci il tuo indirizzo email e poi clicca su “Crea un sito web”. Ti verranno chieste alcune informazioni di base, come per esempio l’idea che hai in mente e il target di riferimento. Prima di procedere con le modifiche vere e proprie, potrai scegliere se affidarti ad AI Website Builder o all’editor manuale di Wix.

Se con la prima opzione ti basterà fornire indicazioni testuali all’AI, con la seconda verrai reindirizzato in un pannello di controllo con tutti gli strumenti disponibili – a seconda dell’abbonamento che hai attivato – per la realizzazione del tuo primo sito web.