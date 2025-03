Come creare Bitcoin dal tuo computer

Come investire in borsa?

Davvero si può fare? Eccome! Il Bitcoin è nato proprio così e si è diffuso grazie al fatto che tramite l’elaborazione di un normale computer puoi ottenere bitcoin direttamente nel tuo portafoglio digitale.

All’inizio, dal 2009 in poi, anno di nascita della rivoluzione delle monete digitali, creare monete con il computer era più facile rispetto ad oggi, poi man mano sono stati creati dispositivi appositi sempre più potenti per ottenere il massimo profitto.

Per la precisione non è tecnicamente corretto parlare di creazione di monete con il computer , il termine giusto è più simile a scavare e viene dall’inglese, si chiama mining. La parola mining è legata al concetto di minare, relativamente allo scavare nella miniera, in analogia con la ricerca di un filone d’oro nelle miniere.

I bitcoin non si creano ma si estraggono, meglio dire “minano”, perché è necessario cercare una soluzione computazionale data dall’elaborazione di un computer.

Dopo aver trovato la soluzioni è la blockchain di Bitcoin a mettere in circolazione nuovi bitcoin assegnadoli proprio a voi che avete trovato la soluzione giusta; direi che anche il vostro amato PC meriterebbe una piccola ricompensa dopo aver fatto un enorme lavoro di calcolo.

Non solo il Bitcoin si basa su questo sistema di calcolo e ricompensa chiamato per l’esattezza proof-of-work (POW), esistono molte altre criptovalute simili al bitcoin, per dirla nel gergo delle cripto: “ci sono molte criptovalute minabili”.

Ecco una carrellata delle criptovalute “minabili” dai nomi criptici: Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Ravencoin, Flux, Monero, Zcash, Satoxcoin, Kaspa.

A questo punto vi starete chiedendo come esattamente può essere possibile che da un normale PC si possa ricavare del denaro (perché dobbiamo anche considerare che le criptovalute sono vendibili e scambiabili con euro o dollari).

La magia è resa possibile da programmi specifici che possiamo installare nel computer e che si occupano di fare il lavoro mentre noi possiamo dedicarci ad altro.

Questi software che sono chiamati “miner” (ovviamente!) si collegano ad una blockchain, la scelta di quale usare spetta a voi tra Bitcoin e le altre, scaricano dalla blockchain i dati che devono essere usati per l’elaborazione e sfruttando al massimo tutte le risorse computazionali della macchina su cui si trovano fanno una serie infinita di elaborazioni alla ricerca di un particolare risultato.

Il mining su PC si è diffuso enormemente in tutto il mondo, ragion per cui, in una competizione così elevata, sono diminuite le possibilità di ricevere la ricompensa.

D’altra parte, questa stessa larga diffusione, ha permesso alle criptovalute di aumentare il valore rispetto all’euro o al dollaro e, in definitiva, di avere dei grandi margini di guadagno a fronte di un minor numero di possibilità.

La competizione tra miner diventa sempre più alta ogni anno e richiede capacità computazionali sempre maggiori.

Per fare mining con il computer si utilizza la scheda grafica (GPU), ma una sola GPU è poco competitiva, ne occorrono diverse e poiché tutte insieme non possono essere alloggiate nel comune case del computer si utilizzano degli accessori, simili ad un piccolo scaffale, chiamati mining RIG o dispositivi di mining, nel quale le varie schede grafiche vengono impilate e collegate ad un PC.

Costruire un proprio mining RIG non è complicato, basta avere le giuste informazioni, ma non deve essere fatto ad istinto o con approssimazione.

Senza entrare nei dettagli tecnici è importante aver pianificato fin dall’inizio una strategia per rendere il mining RIG redditizio considerando il costo per realizzarlo e il consumo di energia elettrica necessario per farlo funzionare.

Possedere le competenze per fare una valutazione iniziale valida permette di fare la differenza tra guadagnare o rimetterci.

Entrare nel mondo del mining significa iniziare un’affascinante avventura nell’universo delle criptovalute che, partendo dall’estrazione delle monete digitali, si estende al trading di criptovalute, ai videogame e metaversi basati su blockchain, entrando a far parte di una vastissima community di appassionati.

Comprendere il mondo del mining è di grande importanza, basti pensare che le criptovalute e le blockchain, in testa a tutti il Bitcoin, costituiscono uno degli argomenti principali dei più influenti governi mondiali.

Oltre che essere di attualità, il settore del mining di criptovalute è un mix affascinante di tecnologia, finanza e innovazione. I giovani sono attratti dalla possibilità di entrare in un settore in crescita, con opportunità di guadagno e di sperimentazione con blockchain e criptovalute e grandi opportunità di crescita.

Su Money.it Premium c’è anche il corso di mining di criptovalute, pensato per guidarvi passo dopo passo nel mondo del mining di criptovalute, partendo dalle basi fino ad arrivare a strategie avanzate.