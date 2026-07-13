Come comprare le azioni di Shein? In arrivo l’IPO sulla Borsa di Hong Kong

L’IPO di Shein rappresenta uno degli eventi più attesi, discussi e travagliati del panorama finanziario internazionale degli ultimi quattro anni.

L’azienda, fondata da Chris Xu (noto anche come Sky Xu o Xu Yangtian) nel 2008 a Nanjing come piccolo rivenditore online di abbigliamento da sposa, si è trasformata in un colosso globale dell’ultra-fast fashion che oggi serve clienti in oltre centocinquanta paesi attraverso un modello di business basato su una supply chain iper-efficiente, analisi dati in tempo reale e prezzi estremamente aggressivi.

Dopo un’ascesa vertiginosa durante la pandemia, con una valutazione che nel 2022 ha toccato i cento miliardi di dollari, Shein ha affrontato una serie di ostacoli regolatori, geopolitici e di mercato che hanno progressivamente eroso il suo valore percepito, portandola a un nuovo tentativo di quotazione a Hong Kong dopo fallimenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. [...]