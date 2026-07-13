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Come comprare le azioni di Shein? In arrivo l’IPO sulla Borsa di Hong Kong

Redazione Money Premium

13 Luglio 2026 - 16:45

Per il risparmiatore italiano si apre una finestra di opportunità su un titolo potenzialmente ad alta crescita ma anche ad alto rischio. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Come comprare le azioni di Shein? In arrivo l’IPO sulla Borsa di Hong Kong
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L’IPO di Shein rappresenta uno degli eventi più attesi, discussi e travagliati del panorama finanziario internazionale degli ultimi quattro anni.

L’azienda, fondata da Chris Xu (noto anche come Sky Xu o Xu Yangtian) nel 2008 a Nanjing come piccolo rivenditore online di abbigliamento da sposa, si è trasformata in un colosso globale dell’ultra-fast fashion che oggi serve clienti in oltre centocinquanta paesi attraverso un modello di business basato su una supply chain iper-efficiente, analisi dati in tempo reale e prezzi estremamente aggressivi.

Dopo un’ascesa vertiginosa durante la pandemia, con una valutazione che nel 2022 ha toccato i cento miliardi di dollari, Shein ha affrontato una serie di ostacoli regolatori, geopolitici e di mercato che hanno progressivamente eroso il suo valore percepito, portandola a un nuovo tentativo di quotazione a Hong Kong dopo fallimenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. [...]

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