C’è un pezzo di Grecia che, da oltre sessant’anni, appartiene a un’unica famiglia e che ora sta per cambiare proprietario. Si chiama Argyronisos, «Isola d’Argento», e si trova nel Mar Egeo settentrionale, all’imboccatura del Golfo Pagasetico. Si tratta di 300.000 metri quadrati di terra circondati dal mare, messi in vendita tramite l’agenzia immobiliare di lusso Engel & Völkers per 35 milioni di euro.

La Grecia conta circa 230 isole abitate, ma pochissime finiscono sul mercato come proprietà acquistabili. La maggior parte appartiene allo Stato oppure è soggetta a vincoli ambientali talmente rigidi da rendere impossibile qualsiasi compravendita. Argyronisos rappresenta quindi un’eccezione: è un’isola privata con concrete possibilità di riqualificazione.

L’isola appartiene alla famiglia Christie da oltre sessant’anni. Sul terreno si trovano strade interne, un molo per le imbarcazioni, due edifici residenziali, una villa principale in stile greco tradizionale e una struttura secondaria, entrambe bisognose di ristrutturazione. Negli ultimi anni Argyronisos è stata utilizzata come centro benessere specializzato in yoga, meditazione e turismo sostenibile. Anni fa era stata messa in vendita per circa 8 milioni di euro e presentata come il luogo ideale per realizzare un resort a cinque stelle. Il prezzo attuale è più che quadruplicato, a testimonianza di quanto sia cresciuto l’interesse per le proprietà esclusive del Mediterraneo.

L’operazione si inserisce in una fase di forte espansione del segmento più esclusivo del mercato immobiliare greco, alimentata da ricavi turistici record e da una domanda crescente di destinazioni private. A Mykonos lo stock di seconde case ha già raggiunto le 2.300 unità: le ville standard hanno prezzi compresi tra 900.000 e 2 milioni di euro, mentre le residenze più prestigiose superano facilmente i 5 milioni. A Santorini, invece, gli immobili di pregio nell’entroterra oscillano tra 5.300 e 7.300 euro al metro quadrato, con valori che arrivano fino a 11.200 euro per le proprietà affacciate sul mare.

In questo scenario, un’isola intera rappresenta un livello ancora superiore: non più un semplice immobile, ma un asset praticamente irripetibile, capace di attirare soprattutto miliardari e fondi d’investimento interessati a tenute private o a esclusivi progetti turistici boutique.

Quanto costa comprare in Grecia, per chi non cerca un’isola intera

Al di fuori di operazioni di questo tipo, il mercato immobiliare greco resta uno dei più accessibili d’Europa. I prezzi partono da circa 1.500 euro al metro quadrato nelle isole minori e superano gli 8.000 euro nelle destinazioni più richieste, come Mykonos e Santorini. Ad Atene, nel centro storico, si oscilla tra 2.500 e 4.000 euro al metro quadrato. Creta, sostenuta da investimenti sempre più consistenti nel turismo e nelle infrastrutture, registra oggi prezzi medi intorno ai 2.450 euro al metro quadrato, dopo che il mercato greco aveva toccato il minimo storico nel 2017, con un crollo del 42% rispetto ai livelli precedenti alla crisi del 2008.

Chi può comprare e cosa serve per ottenere la residenza

L’acquisto di un immobile in Grecia è aperto a chiunque, senza particolari vincoli di cittadinanza o di residenza preventiva. Le uniche limitazioni riguardano le zone di confine o le aree vicine a installazioni militari, dove i cittadini extra-UE devono ottenere un’autorizzazione specifica dal Ministero della Difesa. La misura interessa soprattutto alcune isole situate a breve distanza dalla costa turca.

Per chi desidera ottenere anche un titolo di soggiorno, resta attivo il programma Golden Visa, che consente ai cittadini extra-UE di ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile di cinque anni, esteso anche a coniuge, figli e genitori, in cambio di un investimento immobiliare minimo. Dopo l’innalzamento delle soglie nell’agosto 2024, sono necessari almeno 800.000 euro nelle aree più richieste, Attica, Macedonia Centrale, Mykonos e Santorini, mentre nel resto del Paese la soglia resta fissata a 250.000 euro. Lo stesso importo si applica anche all’acquisto di edifici storici vincolati che necessitano di interventi di restauro. Dopo sette anni di residenza continuativa è possibile richiedere la cittadinanza greca.

L’aumento delle soglie ha in parte rallentato la domanda estera più speculativa, ma il mercato continua a mostrare una notevole solidità. Nella prima parte del 2024 i prezzi delle abitazioni sono cresciuti di oltre il 10% a livello nazionale, con Salonicco a +12% e Atene a +9%. Per un’operazione come quella di Argyronisos, però, questi indicatori contano relativamente: acquistare un’isola intera non significa semplicemente comprare un immobile, ma entrare in possesso di un pezzo di territorio praticamente irripetibile. Ed è proprio questa rarità, più di qualsiasi altro fattore, a spiegare perché il suo valore sia più che quadruplicato nel giro di pochi anni.