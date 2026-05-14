Il diritto alla privacy personale non è negoziabile, nemmeno quando si parla di relazioni amorose. Se noti che il tuo partner sta cercando di spiare il tuo telefono , potrebbe voler dire che c’è un sentimento di insicurezza e un desiderio di controllo che può sfociare in una relazione tossica.

Una delle app che più spesso vengono messe nel mirino è WhatsApp, poiché è il metodo più semplice e immediato per parlare con altre persone e ipoteticamente tradire la fiducia della propria dolce metà. Se inizi a sospettare che il tuo ragazzo o la tua ragazza leggano i messaggi nelle chat, fai attenzione a questi elementi perché sono segnali quasi inequivocabili.

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Come capire se il tuo partner spia WhatsApp

Ci sono alcuni sintomi chiari del fatto che qualcuno potrebbe star spiando il tuo telefono e, di conseguenza, le chat su WhatsApp. Uno dei più evidenti è il consumo insolito di dati, che potrebbe indicare che le tue informazioni personali vengono inviate a terzi.

Lo stesso vale per la batteria. Magari sei in doccia o stai leggendo un libro in un’altra stanza, poi riprendi in mano il tuo telefono e vedi che l’autonomia è scesa del 10-20% all’improvviso. Cosa può voler dire? Magari il tuo smartphone è vecchio e andrebbe sistemato. Oppure il tuo partner ha passato il tempo in tua assenza a leggere tutte le tue chat.

Se la fiducia è ai minimi storici, non è da escludere che il tuo ragazzo o la tua ragazza si affidino addirittura a una spia privata. E qui ci sono altri elementi che potrebbero destare sospetti come strani rumori durante le chiamate, riavvii o spegnimenti improvvisi del dispositivo o la segreteria telefonica che si riempie o si svuota senza alcuna spiegazione.

Cosa fare per impedire di venire spiati

Una volta aver notato la presenza di almeno uno dei campanelli d’allarme sopracitati, è il momento di agire. Ma prima, dovresti effettuare la prova del 9. Da iPhone controlla i profili installati in Impostazioni > Generali > VPN e gestione dispositivi, componi *#21# per scoprire se le tue chiamate vengono deviate e monitora l’utilizzo della batteria.

Da Android vai in Impostazioni > Sicurezza > App di amministrazione dispositivo e disabilita le autorizzazioni date alle app sconosciute, poi verifica il consumo dati e avvia il telefono in modalità sicura per identificare le app sospette.

Fatto ciò, puoi mettere in atto alcuni scudi protettivi per proteggere il tuo WhatsApp, come per esempio impostare PIN di accesso all’applicazione stessa. Sarebbe però meglio parlarne direttamente con il tuo partner, per capire se c’è qualcosa che non va e comprendere i motivi che hanno portato a questi sospetti.