Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Come capire se il tuo partner spia WhatsApp o altre app? I segnali e cosa fare

Pasquale Conte

14 Maggio 2026 - 00:23

Temi che il tuo partner non si fidi più di te e che stia spiando il tuo WhatsApp? Ecco alcuni segnali inequivocabili e cosa fare per difenderti subito.

Come capire se il tuo partner spia WhatsApp o altre app? I segnali e cosa fare
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Il diritto alla privacy personale non è negoziabile, nemmeno quando si parla di relazioni amorose. Se noti che il tuo partner sta cercando di spiare il tuo telefono , potrebbe voler dire che c’è un sentimento di insicurezza e un desiderio di controllo che può sfociare in una relazione tossica.

Una delle app che più spesso vengono messe nel mirino è WhatsApp, poiché è il metodo più semplice e immediato per parlare con altre persone e ipoteticamente tradire la fiducia della propria dolce metà. Se inizi a sospettare che il tuo ragazzo o la tua ragazza leggano i messaggi nelle chat, fai attenzione a questi elementi perché sono segnali quasi inequivocabili.

leggi anche

WhatsApp Plus è ora ufficiale. Cosa include e quanto costa
WhatsApp Plus è ora ufficiale. Cosa include e quanto costa

Come capire se il tuo partner spia WhatsApp

Ci sono alcuni sintomi chiari del fatto che qualcuno potrebbe star spiando il tuo telefono e, di conseguenza, le chat su WhatsApp. Uno dei più evidenti è il consumo insolito di dati, che potrebbe indicare che le tue informazioni personali vengono inviate a terzi.

Lo stesso vale per la batteria. Magari sei in doccia o stai leggendo un libro in un’altra stanza, poi riprendi in mano il tuo telefono e vedi che l’autonomia è scesa del 10-20% all’improvviso. Cosa può voler dire? Magari il tuo smartphone è vecchio e andrebbe sistemato. Oppure il tuo partner ha passato il tempo in tua assenza a leggere tutte le tue chat.

Se la fiducia è ai minimi storici, non è da escludere che il tuo ragazzo o la tua ragazza si affidino addirittura a una spia privata. E qui ci sono altri elementi che potrebbero destare sospetti come strani rumori durante le chiamate, riavvii o spegnimenti improvvisi del dispositivo o la segreteria telefonica che si riempie o si svuota senza alcuna spiegazione.

Cosa fare per impedire di venire spiati

Una volta aver notato la presenza di almeno uno dei campanelli d’allarme sopracitati, è il momento di agire. Ma prima, dovresti effettuare la prova del 9. Da iPhone controlla i profili installati in Impostazioni > Generali > VPN e gestione dispositivi, componi *#21# per scoprire se le tue chiamate vengono deviate e monitora l’utilizzo della batteria.

Da Android vai in Impostazioni > Sicurezza > App di amministrazione dispositivo e disabilita le autorizzazioni date alle app sconosciute, poi verifica il consumo dati e avvia il telefono in modalità sicura per identificare le app sospette.

Fatto ciò, puoi mettere in atto alcuni scudi protettivi per proteggere il tuo WhatsApp, come per esempio impostare PIN di accesso all’applicazione stessa. Sarebbe però meglio parlarne direttamente con il tuo partner, per capire se c’è qualcosa che non va e comprendere i motivi che hanno portato a questi sospetti.

leggi anche

WhatsApp ha 8 regole segrete. Non infrangerle o rischi il ban
WhatsApp ha 8 regole segrete. Non infrangerle o rischi il ban

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Smartphone
# WhatsApp
# App

Seguici su

FT logo

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 19/05/2026 Hantavirus, l’Italia rischia una nuova pandemia?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

WindTre aumenta i prezzi da oggi 20 aprile. Ecco tutte le novità

Tablet e Smartphone

WindTre aumenta i prezzi da oggi 20 aprile. Ecco tutte le novità
Quel puntino verde sullo schermo ti sta spiando? Ecco come scoprirlo subito

Tablet e Smartphone

Quel puntino verde sullo schermo ti sta spiando? Ecco come scoprirlo subito

Correlato

WhatsApp Plus è ora ufficiale. Cosa include e quanto costa

Tablet e Smartphone

WhatsApp Plus è ora ufficiale. Cosa include e quanto costa