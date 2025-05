Non è un periodo florido per PepsiCo e Coca-Cola, sempre più spesso al centro di spinose controversie legali che certo non giovano al marketing. Ovviamente le responsabilità sono ancora tutte da definire, ma per marchi tanto noti e diffusi non è mai piacevole ricevere accuse che minano la stima della clientela. Questa volta Coca-Cola e PepsiCo sono state citate in giudizio per aver ingannato i consumatori, nel dettaglio in merito all’utilizzo della plastica negli imballaggi.

Un tema piuttosto controverso, che sta creando problemi alle maggiori produttrici di bibite analcoliche in diverse parti del mondo. La rinnovata sensibilità per la tutela ambientale e la lotta all’inquinamento impongono misure più rigorose, anche se a discapito dei colossi delle bibite energetiche. In questo caso a prendere posizione sono le Isole Vergini americane, che lamentano la presunta promozione ingannevole di PepsiCo e Coca-Cola e l’effetto sulla gestione dei rifiuti nel territorio.

Coca-Cola e PepsiCo citate in giudizio per aver ingannato i consumatori Il governo delle Isole Vergini statunitensi ha depositato un ricorso contro Coca-Cola e PepsiCo, accusandole di ingannare i consumatori in merito alla plastica immessa nell’ambiente e all’inquinamento causato con le proprie attività produttive. Non è certo la prima occasione in cui aziende come Coca-Cola e PepsiCo vengono additate per i danni ambientali, per esempio il report 2021 di Break Free From Plastic le ha collocate al primo posto (per il quarto anno consecutivo) come maggiori inquinatori di plastica di tutto il mondo. La denuncia delle Isole Vergini Usa, in particolare del Dipartimento per i contratti di licenza e i diritti dei consumatori, va oltre il danno correlato alla produzione, accusando le aziende di ingannare intenzionalmente i consumatori. Nel mirino delle accuse ci sono le campagne pubblicitarie in cui i marchi difendono la propria sostenibilità e si mostrano sostenitori della causa ambientale, come pure le informazioni errate e fuorvianti rilasciate in merito alla riciclabilità delle bottiglie in plastica. Nel lungo fascicolo depositato per avviare la causa, il governo accusa entrambe le aziende di aver falsamente fatto credere ai consumatori di avere a cuore la situazione ambientale, continuando a produrre rifiuti in plastica in maniera eccessiva e intenzionale. Non è tutto, i clienti sarebbero stati persino ingannati riguardo alle proprie responsabilità sullo smaltimento delle bottiglie, che non è la causa principale per la quale i rifiuti di Coca-Cola e PepsiCo sono così problematici. L’inadeguato utilizzo di plastica riciclata, le innumerevoli confezioni monouso e la mancata disposizione di strumenti idonei allo smaltimento e al riciclo sarebbero invece le colpe più gravi per i due colossi, almeno secondo il governo delle Isole Vergini statunitensi, che addebita ai marchi la produzione di rifiuti in plastica per 6,3 milioni di tonnellate ogni anno.