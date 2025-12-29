Le 20 monete più forti e con più valore nel 2026

Dimentica quello che credi di sapere sulle valute. Il dollaro non è la moneta più forte al mondo. L’euro nemmeno. E neppure la sterlina.

Anzi: se guardiamo al valore reale rispetto al biglietto verde, le monete più forti del mondo nel 2026 arrivano quasi tutte dal Golfo Persico, spesso da Paesi piccoli, poco popolosi e ricchissimi di petrolio.

Il motivo è semplice ma controintuitivo: la forza di una valuta non dipende da quanto è usata, bensì da quanto vale. In altre parole, quanti dollari servono per comprarne una sola unità.

Ed è qui che il quadro si ribalta.

In questa classifica aggiornata al 23 dicembre 2025, scoprirai le 20 valute più forti al mondo, ordinate in base al tasso di cambio contro il dollaro USA, che resta il principale benchmark del sistema finanziario globale.

Una guida utile non solo per chi opera nel mercato forex, ma anche per investitori, aziende internazionali e viaggiatori, perché capire quali monete “valgono di più” significa leggere in controluce equilibri economici, geopolitici e monetari che spesso sfuggono ai titoli dei giornali.

Per comprendere al meglio le logiche con cui è più opportuno gestire il tuo denaro quando investi, su Money.it Premium è disponibile un corso dedicato al Money Management.

Classifica aggiornata delle 20 delle valute più forti al mondo

La classifica delle 20 valute più forti del mondo si basa sul loro valore rispetto al dollaro statunitense. La tabella che segue riporta l’elenco aggiornato, il codice delle valute e il valore del tasso di cambio con l’USD.

N. VALUTA CODICE VALORE in USD 1 Dinaro kuwaitiano KWD 3,25 2 Dinaro del Bahrein BHD 2,66 3 Rial dell’Oman OMR 2,60 4 Dinaro giordano JOD 1,41 5 Sterlina britannica GBP 1,34 6 Sterlina di Gibilterra GIP 1,34 7 Sterlina delle Falkland FKP 1,34 8 Franco svizzero CHF 1,26 9 Dollaro delle Isole Cayman KYD 1,20 10 Euro EUR 1,17 11 Dollaro statunitense USD 1,00 12 Dollaro di Singapore SGD 0,77 13 Dollaro del Brunei BND 0,77 14 Dollaro canadese CAD 0,72 15 Dollaro australiano AUD 0,66 16 Lev bulgaro BGN 0,60 17 Marco bosniaco BAM 0,59 18 Manat azero AZN 0,59 19 Dollaro neozelandese NZD 0,58 20 Fiorino di Aruba AWG 0,56

* Valori aggiornati il 23 dicembre 2025

La moneta che vale di più in euro

Vediamo ora la classifica delle monete più forti rapportate all’euro.

N. NOME VALUTA CODICE VALORE in EUR 1 Dinaro kuwaitiano KWD 2,76€ 2 Dinaro del Bahrein BHD 2,26€ 3 Rial dell’Oman OMR 2,21€ 4 Dinaro giordano JOD 1,20€ 5 Sterlina britannica GBP 1,14€ 6 Sterlina di Gibilterra GIP 1,14€ 7 Sterlina delle Falkland FKP 1,14€ 8 Franco svizzero CHF 1,07€ 9 Dollaro delle Isole Cayman KYD 1,02€ 10 Euro EUR 1,00€ 11 Dollaro statunitense USD 0,85€ 12 Dollaro di Singapore SGD 0,65€ 13 Dollaro del Brunei BND 0,65€ 14 Dollaro canadese CAD 0,61€ 15 Dollaro australiano AUD 0,56€ 16 Lev bulgaro BGN 0,51€ 17 Marco bosniaco BAM 0,50€ 18 Manat azero AZN 0,50€ 19 Dollaro neozelandese NZD 0,49€ 20 Fiorino di Aruba AWG 0,48€

Di seguito, una descrizione di ognuna delle 20 valute più forti del 2026, compreso il Paese emittente e il tasso di cambio attuale.

Le 20 valute più forti (spiegate bene)

1) Dinaro kuwaitiano (KWD) Paese: Kuwait

Tasso: 1 KWD = 3,2573 USD

È la regina della classifica: valore altissimo, economia sostenuta dalle entrate energetiche e gestione del cambio con un approccio “controllato”. 2) Dinaro del Bahrein (BHD) Paese: Bahrein

Tasso: 1 BHD = 2,6567 USD

Valuta storicamente stabile e legata a un impianto monetario molto “ordinato” (non a caso parliamo di un hub finanziario del Golfo). 3) Rial dell’Oman (OMR) Paese: Oman

Tasso: 1 OMR = 2,5974 USD

Anche qui, cambio gestito e un’economia dove petrolio e gas contano moltissimo: la valuta “pesa” più di quanto immagini. 4) Dinaro giordano (JOD) Paese: Giordania

Tasso: 1 JOD = 1,4096 USD

Caso interessante: non è un gigante del petrolio, ma ha mantenuto nel tempo una valuta forte e relativamente stabile rispetto a molte altre economie dell’area. 5) Sterlina britannica (GBP) Paese: Regno Unito

Tasso: 1 GBP = 1,2699 USD

Una delle valute più “finanziarie” del mondo: quando Londra starnutisce, il Forex si gira. 6) Sterlina di Gibilterra (GIP) Paese: Gibilterra

Tasso: 1 GIP = circa 1,2699 USD

È agganciata alla sterlina britannica (di fatto viaggia allo stesso valore). 7) Sterlina delle Isole Falkland (FKP) Paese: Isole Falkland

Tasso: 1 FKP = circa 1,2699 USD

Stesso meccanismo: peg alla sterlina. Valore alto, ma impatto globale minuscolo. 8) Dollaro delle Isole Cayman (KYD) Paese: Isole Cayman

Tasso: 1 KYD = 1,2002 USD

Valuta forte e “da centro finanziario”: territorio piccolo, ruolo enorme nei servizi offshore. 9) Franco svizzero (CHF) Paese: Svizzera

Tasso: 1 CHF = 1,1684 USD

Il classico “bene rifugio”: quando i mercati tremano, il CHF spesso si fa notare. 10) Euro (EUR) Paese: Area Euro

Tasso: 1 EUR = 1,1026 USD

Non è “primo”, ma resta una delle valute cardine del pianeta per scambi, riserve e peso economico. 11) Dollaro statunitense (USD) Paese: Stati Uniti

Valuta di riferimento globale: non serve essere “la più forte” nominalmente per essere la più dominante in commercio e finanza. 12) Dollaro del Brunei (BND) Paese: Brunei

Tasso: 1 BND = 0,7556 USD

Particolarità: si muove in tandem con il dollaro di Singapore (accordo storico tra i due Paesi). 13) Dollaro di Singapore (SGD) Paese: Singapore

Tasso: 1 SGD = 0,7547 USD

Valuta solidissima, sostenuta da un hub commerciale/finanziario che pesa più della sua dimensione geografica. 14) Dollaro canadese (CAD) Paese: Canada

Tasso: 1 CAD = 0,7520 USD

Spesso si muove con le materie prime (energia in primis): non a caso lo chiamano anche “petro-currency”. 15) Dollaro australiano (AUD) Paese: Australia

Tasso: 1 AUD = 0,6802 USD

Molto legato al ciclo globale e alla domanda asiatica di commodity. 16) Dollaro neozelandese (NZD) Paese: Nuova Zelanda

Tasso: 1 NZD = 0,6296 USD

Valuta “piccola” ma molto tradata: il mercato la usa spesso come termometro del rischio. 17) Manat azero (AZN) Paese: Azerbaijan

Tasso: 1 AZN = 0,5882 USD

Il cambio è rimasto sostanzialmente stabile nel periodo: infatti il valore in USD risulta molto “piatto”. 18) Marco convertibile bosniaco (BAM) Paese: Bosnia ed Erzegovina

Tasso: 1 BAM = circa 0,5638 USD

È un caso scuola: peg all’euro (1 EUR = 1,95583 BAM). Il risultato è una valuta “ordinata” e prevedibile. 19) Lev bulgaro (BGN) Paese: Bulgaria

Tasso: 1 BGN = 0,5632 USD

Anche qui la parola chiave è stabilità: la Bulgaria ha mantenuto il lev con un meccanismo molto rigido rispetto all’euro. 20) Fiorino di Aruba (AWG) Paese: Aruba

Tasso: 1 AWG = 0,5548 USD

Valuta di un’economia turistica e fortemente connessa al dollaro (e infatti tende a essere stabile). leggi anche L’egemonia americana è finita: l’Arabia Saudita manda in frantumi l’accordo sul petrodollaro Come funziona il mercato delle valute?

Il mercato delle valute, conosciuto anche come Forex, è il mercato finanziario più grande al mondo: qui le monete vengono comprate e vendute 24 ore su 24 (dal lunedì al venerdì). I tassi di cambio, salvo regimi di peg/cambio fisso, si muovono in base a domanda e offerta e reagiscono a tassi d’interesse, inflazione, crescita economica e shock geopolitici.

Domande frequenti

1) Qual è la valuta più forte al mondo al 23 dicembre 2025?

Il dinaro kuwaitiano (KWD): 1 KWD = 3,2573 USD.

Tassi di Cambio UK

2) Perché dollaro ed euro non sono in cima?

Perché qui misuriamo il valore nominale (quanti USD vale 1 unità di valuta), non “importanza” o diffusione globale.

3) Peg e cambio fisso: contano davvero?

Sì: molte valute “in alto” sono agganciate (o gestite) rispetto a monete forti, e questo stabilizza il valore nel tempo.

4) Come posso iniziare a investire nel Forex?

Per iniziare a operare nel forex, serve formazione (lettura grafici, news, gestione rischio) e una piattaforma regolamentata. E regola base: non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere.

5) Differenza tra cambio fisso e fluttuante?

Nel cambio fisso, una banca centrale mantiene un rapporto stabile con un’altra valuta (o un paniere). Nel fluttuante, decide il mercato. La maggior parte delle valute è fluttuante; molte valute “forti” in classifica sono invece legate a peg o regimi gestiti.