Cina 10 milioni di veicoli esportati l’anno. La Germania? Appena 3 milioni. Il nuovo ordine mondiale dell’auto

Le case auto cinesi continuano la grande scalata in Europa. Se fino a pochi anni fa era difficile anche solo immaginare di mettere in discussione il dominio degli storici marchi europei e americani, oggi quote sempre più rilevanti del mercato vanno ai marchi del Dragone.

E non si tratta solo di elettrico, sul quale la Cina gode comunque di un vantaggio competitivo costruito molto tempo fa: grazie a prezzi bassi e offerta tecnologica, in realtà le case auto cinesi stanno guadagnando spazio anche grazie alle motorizzazioni ibride.

Nel 2025 le auto prodotte in Cina (quindi anche quelle fabbricate sul territorio cinese da parte di marchi non cinesi) hanno rappresentato nei mercati dell’Unione Europea circa il 20% delle immatricolazioni di auto a batteria e il 12% delle ibride plug-in. Lo scorso anno il 7% di tutte le auto vendute in Europa è arrivata dalla Cina. Potrebbero forse sembrare numeri ancora bassi, ma tutto sta nell’osservare la rapidità della progressione avvenuta negli ultimi anni. [...]