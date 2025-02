Ci sarà un forte terremoto, perché gli scienziati ne sono sicuri

Bonus nascite 2025 (ex bebé). Importi, requisiti e come farne domanda

Ci sarà un forte terremoto nella zona nord del Cile. Questo è il tetro allarme lanciato da diversi scienziati che, purtroppo, appaiono molto convinti di quello che dicono, spiegando che c’è solo da aspettare che l’evento sismico avvenga.

La loro convinzione di un terremoto che presto potrebbe verificarsi in Cile deriva dalla tecnologia GPS, che consente agli scienziati di monitorare il movimento delle placche per individuare eventuali variazioni e di prevedere possibili eventi sismici.

Il Cile si trova sulla Cintura di Fuoco sismicamente attiva che circonda l’oceano Pacifico. Le sue montagne e i suoi terremoti sono il prodotto delle placche tettoniche di Nazca e del Sud America che si scontrano l’una contro l’altra lungo tutto il territorio del Cile.

“Ogni 10 anni si verifica un grande evento”, ha affermato Felipe Leyton, sismologo dell’Università del Cile, aggiungendo che ci sono aree del Paese in cui si accumula molto stress geologico attraverso le linee di faglia.

Un meccanismo che purtroppo conosciamo bene anche noi in Italia, visto che il terremoto di Amatrice è stato una sorta di conseguenza di quello a L’Aquila. Le faglie vicine infatti si passano lo stress sismico attraverso un meccanismo chiamato interazione tra faglie.

Questo fenomeno avviene perché i terremoti non sono eventi isolati, ma fanno parte di un sistema dinamico in cui le tensioni si accumulano e si rilasciano nel tempo, motivo per cui è stato lanciato l’allarme in Cile.