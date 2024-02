Chi vince le elezioni regionali Abruzzo 2024? Cosa dicono i sondaggi

Chi vincerà le elezioni regionali Abruzzo 2024? Mentre si avvicina sempre più la data del voto - le urne si apriranno domenica 10 marzo - i sondaggi stanno provando a ipotizzare chi potrebbe essere il prossimo presidente.

In totale sono due i candidati in corsa alle elezioni regionali Abruzzo 2024: il presidente uscente di centrodestra Marco Marsilio e Luciano D’Amico, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra che va dalla sinistra ai moderati di Azione e Italia Viva passando per il Pd e il Movimento 5 Stelle.

In Abruzzo ci sarà una sorta di ritorno al passato, ovvero a quel bipolarismo centrodestra-centrosinistra che ha caratterizzato i primi anni della cosiddetta seconda Repubblica, con questa sorta di equilibrio che poi è stato rotto dall’avvento dei 5 Stelle.

C’è grande interesse - anche a livello nazionale - per vedere quale sarà il risultato del “campo largo” del centrosinistra, evocato due anni fa dall’ex segretario dem Enrico Letta e ora materializzatosi per la prima volta in Abruzzo. Alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio invece la coalizione si presenterà divisa, con M5s e Pd che hanno candidato Alessandra Tosse mentre Azione, Italia Viva e diverse liste civiche di sinistra stanno con Renato Soru.

Ma cosa dicono i sondaggi in merito alle elezioni regionali Abruzzo 2024? Marsilio sarebbe in testa ma D’Amico non sarebbe distante, con il dato dell’affluenza che potrebbe essere decisivo per determinare il vincitore.

Sondaggi elezioni regionali Abruzzo 2024

Prima che arrivi lo stop alla loro diffusione sono stati diversi i sondaggi elettorali realizzati in vista delle elezioni regionali in Abruzzo. In data 19 febbraio è stato diffuso quello di Bidimedia e questa sarebbe la situazione per quanto riguarda il voto ai candidati presidente.

Questa invece sarebbe l’intenzione di voto per le liste, con Marsilio che viene dato in testa anche se la partita appare essere molto aperta visto che il 25% degli elettori sarebbe ancora incerto su chi votare.

Un altro sondaggio elettorale realizzato in Abruzzo è stato quello di Emg per conto di Fratelli d’Italia in data 15 gennaio. Queste sarebbero le intenzioni di voto per quanto riguarda le liste.

Fratelli d’Italia 31%

Forza Italia 10%

Lega 8%

Lista Marsilio Presidente 3%

Altre Liste CDX 2%

UDC 1%

Movimento 5 Stelle 18,0%

PD - Partito Democratico 15,5%

Azione 4,5%

Verdi + Sinistra Italiana 2,5%

Italia Viva 2,0%

Altre Liste CSX 2,0%

+Europa 1,5%

In totale Marsilio raggiungerebbe il 54,5% contro il 45,5% di D’Amico, con il presidente uscente che in questo caso viene indicato con un vantaggio maggiore.

Un altro sondaggio in vista delle elezioni regionali in Abruzzo è stato realizzato in data 22 dicembre da Winpoll per conto del Pd regionale. Queste sarebbero le intenzioni per quanto riguarda i candidati.

Marco Marsilio - 50,8%

Luciano D’Amico - 49,2%

Queste invece sarebbero le intenzioni di voto per quanto riguarda le liste.

Unione Popolare 0,6%

Più Europa 1,3%

Italexit 2,4%

Azione 2,9%

Federazione Sinistra Verdi 3,5%

Italia Viva 3,5%

Altro partito 3,6%

Lega 5,8%

Forza Italia 11,6%

Movimento 5 Stelle 17,1%

Partito Democratico 18,6%

Fratelli d’Italia 29,2%

I sondaggi elettorali riguardanti le regionali in Abruzzo sembrerebbero parlare chiaro: al momento Marco Marsilio sarebbe in vantaggio, ma se Luciano D’Amico dovesse riuscire a convincere i tanti elettori ancora indecisi allora anche il centrosinistra potrebbe avere delle concrete chance di vittoria.