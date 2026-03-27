Chi è e quanto guadagna Stefania Craxi, la nuova capogruppo di Forza Italia

Via Gasparri, dentro Stefania Craxi. L’ultimo terremoto in ordine di tempo all’indomani della sconfitta della maggioranza sul referendum giustizia 2026 è proprio l’avvicendamento al vertice di Forza Italia: Craxi, figlia d’arte, entra così dalla porta principale in quella che è la creatura di Silvio Berlusconi, con il placet della famiglia. La nuova capogruppo azzurra al Senato è lei.

Deputata dal lontano 2006 con Forza Italia, Stefania Craxi ha alle spalle non solo una lunga trafila tra le maglie del centrodestra ma anche un carriera nel mondo autoriale dello spettacolo.

Vediamo allora chi è Stefania Craxi, dando uno sguardo non solo alla sua biografia, ma anche alle sue ultime dichiarazioni dei redditi e allo stipendio percepito per il suo ruolo di senatrice.

La biografia in breve di Stefania Craxi

Nome : Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

: Stefania Gabriella Anastasia Craxi. Data di nascita : 25 ottobre 1960.

: 25 ottobre 1960. Luogo : Milano.

: Milano. Famiglia : figlia di Bettino Craxi e sorella maggiore di Bobo. Sposata con Marco Bassetti con cui ha avuto due figlie; in precedenza sposata con Renato Neri da cui ha avuto un figlio.

: figlia di Bettino Craxi e sorella maggiore di Bobo. Sposata con Marco Bassetti con cui ha avuto due figlie; in precedenza sposata con Renato Neri da cui ha avuto un figlio. Istruzione : diploma liceo Linguistico.

: diploma liceo Linguistico. Lavoro : politico e imprenditrice.

: politico e imprenditrice. Partito : Forza Italia.

: Forza Italia. Ruolo: senatrice e capogruppo di Forza Italia al Senato.

La carriera politica (e non solo) di Stefania Craxi

Stefania Craxi, un po’ come successo anche per il suo fratello minore Bobo, è sempre stata vista come la figlia di Bettino, storico leader del Partito socialista italiano ed ex Presidente del consiglio.

Dando uno sguardo alla sua sfera professionale oltre che politica, si può scoprire che Stefania Craxi è molto più che una semplice “figlia di”, anche se lei in questi anni molto si è spesa per tutelare la figura del padre Bettino tanto da aver dato vita alla Fondazione Craxi.

Non bisogna però dimenticare l’attività di produttrice televisiva, da tempo comunque abbandonata, con la sua Italiana Produzioni Audiovisive che dopo essere stata denominata Aran è confluita in Endemol, società leader nella produzione di format televisivi che a lungo è stata guidata da suo marito Marco Bassetti, ora amministratore delegato del gruppo francese Banijay.

Dal punto di vista politico, Stefania Craxi dopo essere stata deputata dal 2006 al 2013 per Forza Italia, sempre con gli azzurri è stata eletta poi senatrice alle ultime elezioni politiche del 2018. Il 18 maggio 2022, è stata poi nominata presidente della commissione Esteri al Senato in sostituzione del pentastellato Vito Petrocelli. L’ultima svolta in termini di carriera politica è arrivata, come detto, in questo marzo 2026 con la successione a Maurizio Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato.

Stipendio e patrimonio di Stefania Craxi

In qualità di senatrice, Stefania Craxi riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, come componente del Senato Stefania Craxi riceve uno stipendio mensile pari a 14.634,89.

Nella sua ultima dichiarazione dei redditi presentata, quella 2025 che si riferisce al 2024 come periodo di imposta, la senatrice di Forza Italia ha dichiarato un reddito complessivo pari a 267.137 euro.

Nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, invece, che si riferiva al 2023, il suo reddito complessivo dichiarato era pari a 265.898 euro.

Andando ancora indietro nel tempo, nel 2023 (anno di imposta 2022) Craxi dichiarò 229.496 euro, con un reddito che è stato quindi incrementale negli ultimi anni.