Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Chi è e quanto guadagna Stefania Craxi, la nuova capogruppo di Forza Italia

Money.it Guide

27 Marzo 2026 - 17:40

La biografia, lo stipendio e le dichiarazioni dei redditi di Stefania Craxi, la figlia di Bettino e senatrice di Forza Italia, diventata capogruppo di partito al posto di Gasparri.

Chi è e quanto guadagna Stefania Craxi, la nuova capogruppo di Forza Italia

Via Gasparri, dentro Stefania Craxi. L’ultimo terremoto in ordine di tempo all’indomani della sconfitta della maggioranza sul referendum giustizia 2026 è proprio l’avvicendamento al vertice di Forza Italia: Craxi, figlia d’arte, entra così dalla porta principale in quella che è la creatura di Silvio Berlusconi, con il placet della famiglia. La nuova capogruppo azzurra al Senato è lei.

Deputata dal lontano 2006 con Forza Italia, Stefania Craxi ha alle spalle non solo una lunga trafila tra le maglie del centrodestra ma anche un carriera nel mondo autoriale dello spettacolo.

Vediamo allora chi è Stefania Craxi, dando uno sguardo non solo alla sua biografia, ma anche alle sue ultime dichiarazioni dei redditi e allo stipendio percepito per il suo ruolo di senatrice.

La biografia in breve di Stefania Craxi

  • Nome: Stefania Gabriella Anastasia Craxi.
  • Data di nascita: 25 ottobre 1960.
  • Luogo: Milano.
  • Famiglia: figlia di Bettino Craxi e sorella maggiore di Bobo. Sposata con Marco Bassetti con cui ha avuto due figlie; in precedenza sposata con Renato Neri da cui ha avuto un figlio.
  • Istruzione: diploma liceo Linguistico.
  • Lavoro: politico e imprenditrice.
  • Partito: Forza Italia.
  • Ruolo: senatrice e capogruppo di Forza Italia al Senato.

leggi anche

Stipendi parlamentari, quanto guadagnano deputati e senatori?
Stipendi parlamentari, quanto guadagnano deputati e senatori?

La carriera politica (e non solo) di Stefania Craxi

Stefania Craxi, un po’ come successo anche per il suo fratello minore Bobo, è sempre stata vista come la figlia di Bettino, storico leader del Partito socialista italiano ed ex Presidente del consiglio.

Dando uno sguardo alla sua sfera professionale oltre che politica, si può scoprire che Stefania Craxi è molto più che una semplice “figlia di”, anche se lei in questi anni molto si è spesa per tutelare la figura del padre Bettino tanto da aver dato vita alla Fondazione Craxi.

Non bisogna però dimenticare l’attività di produttrice televisiva, da tempo comunque abbandonata, con la sua Italiana Produzioni Audiovisive che dopo essere stata denominata Aran è confluita in Endemol, società leader nella produzione di format televisivi che a lungo è stata guidata da suo marito Marco Bassetti, ora amministratore delegato del gruppo francese Banijay.

Dal punto di vista politico, Stefania Craxi dopo essere stata deputata dal 2006 al 2013 per Forza Italia, sempre con gli azzurri è stata eletta poi senatrice alle ultime elezioni politiche del 2018. Il 18 maggio 2022, è stata poi nominata presidente della commissione Esteri al Senato in sostituzione del pentastellato Vito Petrocelli. L’ultima svolta in termini di carriera politica è arrivata, come detto, in questo marzo 2026 con la successione a Maurizio Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato.

Stipendio e patrimonio di Stefania Craxi

In qualità di senatrice, Stefania Craxi riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, come componente del Senato Stefania Craxi riceve uno stipendio mensile pari a 14.634,89.

Nella sua ultima dichiarazione dei redditi presentata, quella 2025 che si riferisce al 2024 come periodo di imposta, la senatrice di Forza Italia ha dichiarato un reddito complessivo pari a 267.137 euro.

Dichiarazione dei redditi 2025 - Stefania Craxi
Fonte: Senato.it

Nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, invece, che si riferiva al 2023, il suo reddito complessivo dichiarato era pari a 265.898 euro.

Dichiarazione dei redditi 2024 - Stefania Craxi
Fonte: Senato.it

Andando ancora indietro nel tempo, nel 2023 (anno di imposta 2022) Craxi dichiarò 229.496 euro, con un reddito che è stato quindi incrementale negli ultimi anni.

Dichiarazione dei redditi 2023 - Stefania Craxi
Fonte: Senato.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bettino Craxi
# Stipendio
# Forza Italia
# Biografie
# Quanto guadagna

Seguici su

FT logo

L’ascesa della nuova commodity più calda della Cina: i token di AI

Questa è la commodity dove la Cina sta dominando. L’analisi del (…)

26 marzo 2026

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 30/03/2026 Quale deve essere il prossimo referendum in Italia?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026

Politica italiana

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026
Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Politica italiana

Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Correlato

La verità sull'eredità di Craxi. Ecco quanto (non) ha lasciato ai figli

Politica italiana

La verità sull’eredità di Craxi. Ecco quanto (non) ha lasciato ai figli