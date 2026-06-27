Sono ore di apprensione per le sorti di Luigi Cavallari, disperso dalle 17.30 di oggi dopo essersi tuffato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava in barca insieme alla moglie quando si sarebbe immerso in acqua per fare un bagno, senza però riemergere.

L’allarme è stato lanciato dalla ministra Eugenia Roccella, che era in barca con lui, dopo aver atteso invano il suo ritorno in superficie. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco, i nuclei sommozzatori e il personale del 118. Le prime ricerche sono state effettuate proprio dai sommozzatori dei vigili del fuoco, ma al momento non ci sarebbero aggiornamenti significativi. Nel frattempo, la ministra è stata accompagnata nella casa di famiglia nel Viterbese.

Secondo una prima ricostruzione, Cavallari era appena salito sulla piccola imbarcazione insieme alla moglie quando si sarebbe tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso, avrebbe detto di non sentirsi bene, per poi far perdere le proprie tracce. La barca, che non era ancorata, si sarebbe nel frattempo allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo.

Il lago di Vico è una zona molto frequentata, soprattutto nei fine settimana estivi. Anche oggi l’area era affollata da persone che avevano scelto di rinfrescarsi nel lago o di pranzare nei ristoranti della zona. Le ricerche si stanno concentrando nell’area in cui l’uomo sarebbe stato visto per l’ultima volta e stanno andando avanti senza sosta, sia dall’alto con gli elicotteri sia in acqua, soprattutto con il lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Presenti sul posto anche i carabinieri per coordinare le indagini. Sono arrivati inoltre il vicario del prefetto, il comandante provinciale dei carabinieri e il questore.

Chi è Cavallari

Cavallari e Roccella sono insieme da cinquant’anni. La loro storia è iniziata nel 1976 e lo scorso marzo hanno festeggiato le nozze d’oro. La ministra, nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie al bivio, aveva raccontato: «L’ho incontrato quando avevo 18 anni, non l’ho più lasciato. È l’amore della mia vita».

Settantasette anni, ingegnere e professore alla Sapienza, Luigi Cavallari ha sempre condotto una vita lontana dai riflettori. È stato direttore, dal 2002 al 2008, del Dipartimento di tecnologie dell’ambiente costruito e, tra il 2005 e il 2012, ha guidato il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. Non ha profili social e, insieme alla moglie, ha sempre formato una coppia molto riservata. Le uscite pubbliche sono state limitate a rare occasioni istituzionali.

La coppia ha due figli. Immediate anche le prime reazioni dal mondo politico. Tra i primi a intervenire c’è stato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che in una nota ha scritto: «Ho appreso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra Eugenia Roccella, alla quale va tutta la mia vicinanza. Il pensiero dell’intero Veneto va anche agli sforzi dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive».

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto sulla vicenda: «In queste ore di angoscia tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella: il personale di Ares 118 si è immediatamente attivato ed è al lavoro, insieme con i vigili del fuoco e l’Arma dei Carabinieri, impegnati nelle ricerche».