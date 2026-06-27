Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Chi è Luigi Cavallari, l’ingegnere sposato da 50 anni con la ministra Roccella

Alessandro Nuzzo

27 Giugno 2026 - 21:45

Il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella risulta disperso dopo essersi tuffato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Chi è Luigi Cavallari, l’ingegnere sposato da 50 anni con la ministra Roccella
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Sono ore di apprensione per le sorti di Luigi Cavallari, disperso dalle 17.30 di oggi dopo essersi tuffato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava in barca insieme alla moglie quando si sarebbe immerso in acqua per fare un bagno, senza però riemergere.

L’allarme è stato lanciato dalla ministra Eugenia Roccella, che era in barca con lui, dopo aver atteso invano il suo ritorno in superficie. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco, i nuclei sommozzatori e il personale del 118. Le prime ricerche sono state effettuate proprio dai sommozzatori dei vigili del fuoco, ma al momento non ci sarebbero aggiornamenti significativi. Nel frattempo, la ministra è stata accompagnata nella casa di famiglia nel Viterbese.

Secondo una prima ricostruzione, Cavallari era appena salito sulla piccola imbarcazione insieme alla moglie quando si sarebbe tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso, avrebbe detto di non sentirsi bene, per poi far perdere le proprie tracce. La barca, che non era ancorata, si sarebbe nel frattempo allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo.

Il lago di Vico è una zona molto frequentata, soprattutto nei fine settimana estivi. Anche oggi l’area era affollata da persone che avevano scelto di rinfrescarsi nel lago o di pranzare nei ristoranti della zona. Le ricerche si stanno concentrando nell’area in cui l’uomo sarebbe stato visto per l’ultima volta e stanno andando avanti senza sosta, sia dall’alto con gli elicotteri sia in acqua, soprattutto con il lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Presenti sul posto anche i carabinieri per coordinare le indagini. Sono arrivati inoltre il vicario del prefetto, il comandante provinciale dei carabinieri e il questore.

Chi è Cavallari

leggi anche

Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, natalità e pari opportunità: chi è e cosa ha detto sull’aborto
Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, natalità e pari opportunità: chi è e cosa ha detto sull'aborto

Cavallari e Roccella sono insieme da cinquant’anni. La loro storia è iniziata nel 1976 e lo scorso marzo hanno festeggiato le nozze d’oro. La ministra, nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie al bivio, aveva raccontato: «L’ho incontrato quando avevo 18 anni, non l’ho più lasciato. È l’amore della mia vita».

Settantasette anni, ingegnere e professore alla Sapienza, Luigi Cavallari ha sempre condotto una vita lontana dai riflettori. È stato direttore, dal 2002 al 2008, del Dipartimento di tecnologie dell’ambiente costruito e, tra il 2005 e il 2012, ha guidato il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. Non ha profili social e, insieme alla moglie, ha sempre formato una coppia molto riservata. Le uscite pubbliche sono state limitate a rare occasioni istituzionali.

La coppia ha due figli. Immediate anche le prime reazioni dal mondo politico. Tra i primi a intervenire c’è stato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che in una nota ha scritto: «Ho appreso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra Eugenia Roccella, alla quale va tutta la mia vicinanza. Il pensiero dell’intero Veneto va anche agli sforzi dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive».

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto sulla vicenda: «In queste ore di angoscia tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella: il personale di Ares 118 si è immediatamente attivato ed è al lavoro, insieme con i vigili del fuoco e l’Arma dei Carabinieri, impegnati nelle ricerche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Famiglia
# Cronaca nera
# Eugenia Roccella

Seguici su

FT logo

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Selezionati per te

I meteorologi avvertono l'Europa. “Non abbiamo mai visto niente di simile prima d'ora”

Attualità

I meteorologi avvertono l’Europa. “Non abbiamo mai visto niente di simile prima d’ora”
Scoperto un bacino lavico di 20.000 miliardi di tonnellate sotto una centrale elettrica in Italia. È vicino alla superficie

Attualità

Scoperto un bacino lavico di 20.000 miliardi di tonnellate sotto una centrale elettrica in Italia. È vicino alla superficie

Correlato