Chi è George Galloway e perché Sunak ora lo teme

«Amico dei dittatori», «populista», «putiniano», «antisemita». L’establishment politico-mediatico britannico ed europeo è nel panico per la clamorosa vittoria dell’anticonformista George Galloway, che all’età di 69 anni ha aperto una breccia nel soporifero dibattito politico inglese post-Brexit, dando una lezione ai partiti tradizionali e all’impopolare Primo ministro Rishi Sunak.

Lo scrittore inglese ed ex parlamentare laburista, avversario di Tony Blair e uscito dal partito in opposizione all’invasione dell’Iraq (2003), si è ritagliato, negli ultimi vent’anni, una carriera di incendiario commentatore anti-establishment e anti-Nato, criticando duramente la politica estera del Regno Unito e dell’Alleanza Atlantica in Libia, Siria e Ucraina. Addirittura collaborando con «Russia Today» e apparendo non di rado su Sputnik, canali della Federazione russa.

Ora la sua schiacciante vittoria nelle elezioni suppletive di Rochdale, nelle quali ha trionfato con il 39,7% dei consensi con il suo Workers Party of Britain (WPB), ha riacceso l’attenzione sulla sua eccentrica figura, aprendo uno scontro diretto con Sunak. Quest’ultimo ha infatti affermato che il ritorno di Galloway in parlamento è «più che allarmante» , sottolineando che il «nuovo» deputato «respinge l’orrore di ciò che è accaduto il 7 ottobre» e «glorifica Hezbollah». Quando Sam Coates di Sky News ha chiesto all’ex laburista cosa ne pensa di Sunak, il deputato di Rochdale ha risposto senza troppi peli sulla lingua: «Disprezzo il primo ministro. E indovina un po’? Milioni e milioni e milioni di persone in questo Paese disprezzano il primo ministro». Sulla scia della vittoria, Galloway ha dichiarato che la sua prima mossa alla Camera dei Comuni sarà quella di «chiedere al Primo Ministro di incontrarmi urgentemente per sentire cosa pensano milioni di britannici di ciò che sta accadendo a Gaza». «Ma la mia seconda domanda riguarderà il pronto soccorso e i servizi di maternità che ora sono inesistenti a Rochdale», ha dichiarato al Manchester Evening News. [...]