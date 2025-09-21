Chi è e cosa fa l’After Life Manager, la professione del futuro

In un mondo sempre più digitalizzato, le modalità per onorare la scomparsa di una persona cara assumono nuove e innovative funzionalità.

Un tempo, la memoria dei defunti veniva preservata in “analogico”, con filmini, album di fotografie in pellicola, lettere e racconti di parenti e amici. Adesso, invece, a custodire la testimonianza della vita di una persona scomparsa sono - per la maggior parte dei casi - dispositivi digitali come computer, smartphone e tablet, che contengono al loro interno un gigantesco ecosistema di tracce digitali come foto, video, chat, note e informazioni sensibili.

Questa preziosa raccolta di ricordi può, tuttavia, rappresentare un carico troppo doloroso da revisionare per un congiunto, ma anche sollevare interrogativi sulla gestione di questo “testamento digitale”. Ed è proprio per questo motivo che, negli ultimi anni, sta spopolando una nuova professione in grado di agevolare questo processo: l’After Life Manager.

leggi anche 3 cose da tenere a mente quando pianifichi il tuo testamento

Qual è il ruolo dell’After Life Manager?

Secondo uno studio effettuato dall’Università del Colorado, un utente medio di Internet possiede oltre 190 account digitali e produce circa 850 GB di dati l’anno, un quantitativo imponente e potenzialmente insormontabile da affrontare per chi sta affrontando una perdita.

L’After Life Manager si occupa di gestire la “digital legacy” (ovvero eredità digitale) di un cliente - ancora in vita durante la consulenza - con cui selezionerà i contenuti da mantenere online, agevolando così il passaggio o l’eliminazione delle proprietà, facilitando anche l’elaborazione del lutto per familiari e amici.

Tra i numerosi passaggi chiave gestiti dall’After Life Manager, ecco alcuni dei procedimenti più importanti per preservare la testimonianza digitale di un defunto:

conservare un inventario di tutti gli account del defunto , con dati sensibili come nome utente e password;

, con dati sensibili come nome utente e password; selezionare quali account social preservare dopo la morte (alcuni social, come Facebook o Instagram, consentono di trasformare i profili in pagine commemorative );

(alcuni social, come Facebook o Instagram, consentono di trasformare i profili in ); informare parenti e amici del defunto sulle modalità di comunicazione della scomparsa sui social media.

L’importanza della “death education”

A differenza di altri Paesi come gli Stati Uniti, l’Inghilterra o il Giappone, in Italia tipologie di servizi come l’After Life Management sono ancora poco presenti sul territorio. Questa carenza è dovuta principalmente a fattori socio-culturali per cui - nella maggioranza dei casi - gli italiani tentano in ogni modo di ignorare il pensiero della morte.

Invece, l’importanza di istruire i cittadini alla “death education”, ovvero l’educazione alla morte, aiuterebbe a ridurre lo stigma nei confronti di un evento tragico e spaventoso - ma al tempo stesso naturale e universale - che accomuna il destino di tutti gli esseri umani.

Proprio per questo motivo, il consulto con un After Life Manager può aiutare a riflettere più a fondo su come affrontare il tema della morte e - una volta arrivato il momento - in quale modo vorremmo essere ricordati dal mondo.