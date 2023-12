Chi è Cathie Wood e perché molti seguono i suoi consigli di investimento? Cathie Wood è una delle figure più influenti e controverse del mondo finanziario contemporaneo. Con la sua società di investimento ARK Invest, che gestisce un portafoglio di oltre 60 miliardi di dollari, si è guadagnata rapidamente la fama come una delle migliori investitrici nel panorama finanziario, capace di realizzare un rendimento medio annuo del 45% negli ultimi 5 anni.

Chi è Cathie Wood

Catherine Duddy Wood è nata il 26 novembre 1955 a Los Angeles, in California. Devota cattolica e figlia di immigrati irlandesi, con un padre ingegnere di sistemi radar, ha da sempre una profonda connessione con la tecnologia e la sua potenziale trasformazione sociale. Laureatasi con lode in Economia e Finanza presso la University of Southern California, ha avuto l’opportunità di studiare sotto la guida di Art Laffer, l’economista famoso per la Curva di Laffer, una teoria legata alle aliquote fiscali e al gettito fiscale.

Il suo legame con la tecnologia si è consolidato nel tempo, culminando nella fondazione di ARK Invest nel 2014. Il suo approccio innovativo e la capacità di prevedere la straordinaria performance di Tesla ben prima che superasse i 3 trilioni di dollari l’hanno resa una figura di spicco in Wall Street.

La carriera a Wall Street

La carriera di Wood a Wall Street è iniziata presso la Capital Group e successivamente alla Jenniston Associates, dove ha iniziato a costruire la sua reputazione di investitrice attenta e audace.

Nel 2001, si è unita all’Alliance Bernstein, dove la sua carriera ha attraversato una fase critica durante la crisi dei mutui subprime del 2007-2008, quando gli asset gestiti da lei hanno registrato risultati inferiori alla media di mercato.

Il motivo di ciò risiede nella sua preferenza per gli investimenti in società in crescita rispetto a società value, generando una volatilità e un rischio elevati. Questa strategia, sebbene vincente in periodi di crescita economica, può generare rendimenti negativi durante le fasi di recessione.

Cos’è ARK Invest

La fondazione di ARK Invest nel 2014 ha segnato un punto di svolta nella carriera di Cathie Wood. La società si distingue per la sua strategia unica basata sull’innovazione dirompente e sull’investimento in aziende con il potenziale di cambiare il mondo. Il nome “Arca” è ispirato alla mitologia giudaico-cristiana e all’acronimo di “Conoscenza della ricerca attiva”. Il suo approccio unico, basato sull’investimento in aziende dirompenti, ha portato a lanciare diversi ETF tematici, guadagnando una posizione tra i principali emittenti di ETF in borsa nel 2021.

ARK Invest gestisce ETF che investono attivamente in settori come innovazione tecnologica, rivoluzione genomica, internet di prossima generazione e tecnologia e robotica autonome

Lo stile di investimento di Wood

Oggi, Cathie Wood ha piena autonomia nella definizione della sua visione di investire in aziende dirompenti e in crescita che plasmeranno il futuro. La sua preferenza per criptovalute, e in particolare Bitcoin, intelligenza artificiale, energie rinnovabili, genoma umano, robotica, stampa 3D e persino esplorazione spaziale riflette la sua prospettiva futuristica.

Sebbene il suo stile possa sembrare rischioso, Wood sottolinea che è sostanzialmente simile a quello di Warren Buffett, con la differenza che lei si concentra sulle aziende di valore di domani, mentre Buffett cerca aziende di valore attuali.

Le scelte di investimento di Mama Cathie - così è chiamata dai suoi fan - coprono un orizzonte temporale di cinque anni.

Il portafoglio di Cathie Wood

l portafoglio di Cathie Wood è ampio e riflette la diversità delle strategie di ARK Invest. Tra le soluzioni di investimento offerte, si trovano ETF tematici che coprono l’innovazione dirompente, internet di nuova generazione, rivoluzione genomica, tecnologia autonoma e robotica, mobilità come servizio, esplorazione dello spazio, innovazione fintech, stampa 3D, innovazione da Israele e criptovalute.

Le scommesse più recenti di ARK Invest

Recentemente, ARK Invest ha ampliato la sua gamma di ETF con il lancio di un fondo dedicato alle tecnologie fintech nel 2019 e, nel 2021, un ETF sull’esplorazione spaziale. Durante la crisi pandemica globale, l’ARK Disruptive Innovation ETF ha registrato guadagni del 152%, con un portafoglio gestito di oltre 17 miliardi di dollari.

Conclusione

Cathie Wood ha ridefinito l’approccio agli investimenti, abbracciando il rischio per identificare le aziende che plasmeranno il futuro. La sua abilità nel selezionare le azioni e la visione innovativa l’hanno resa una figura centrale nei dibattiti finanziari contemporanei. Mentre la comunità finanziaria continua a seguire i suoi consigli di investimento, la Wood dimostra che, a volte, per ottenere guadagni straordinari, è necessario guardare al di là del presente e concentrarsi sulle opportunità del futuro.