Chi è e quanto guadagna Beatrice Venezi, il direttore licenziato dalla Fenice di Venezia

Prima sì, poi no, poi ancora sì e infine no. La querelle del direttore d’orchestra Beatrice Venezi con la Fenice di Venezia è a dir poco altalenante. E stavolta sembra davvero finita. Tra pressioni politiche, un incarico forse troppo grande per la carriera della maestra e vari dietrofront, con tanto di polemiche ai quattro venti degli orchestrali, è arrivato il definitivo licenziamento di un’avventura mai realmente iniziata (sarebbe dovuta partire a ottobre 2026), figlio in gran parte di ciò che è accaduto negli scorsi mesi più che per colpa di un’intervista travisata.

Perché dalla sua nomina a direttore musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia di acqua sotto i ponti, come si dice in questi casi, ne è passata poca. L’incarico sarebbe dovuto durare quattro anni ma la decisione, sostenuta dal sovrintendente Nicola Colabianchi, vale a dire lo stesso che ne aveva firmato la nomina, appare di quelle definitive. E pensare che al momento della scelta - sembrata da subito influenzata da fattori non propriamente di palcoscenico - l’orchestra e il coro del teatro avevano detto subito no, denunciando modalità ritenute poco trasparenti e una decisione calata dall’alto senza un confronto preventivo con le maestranze. Insomma, si paventava l’influenza politica, dati anche i soggetti coinvolti.

Tra incarichi prestigiosi, riconoscimenti internazionali e critiche di natura politica, la figura di Venezi continua, dunque, a dividere l’opinione pubblica e gli stessi addetti ai lavori: da una parte chi la considera una delle giovani interpreti più promettenti della scena musicale contemporanea, dall’altra chi vede nella sua ascesa anche il risultato di dinamiche politiche. Ma chi è davvero Beatrice Venezi e, soprattutto, quanto guadagna?

Il caso Venezi-Fenice e quella vita artistica troppe volte passata in secondo piano (rispetto alla politica)

Se l’inizio era stato turbolento, la fine lo è stata ancora di più. A far saltare definitivamente il banco è stata una combinazione di fattori che ha reso il rapporto tra Beatrice Venezi e la Fondazione veneziana sempre più fragile, fino al punto di rottura. E di certo di mezzo non c’è una singola dichiarazione, ma più che altro un clima che si era deteriorato progressivamente, tra diffidenze reciproche e un dialogo mai davvero decollato.

Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha motivato la revoca parlando apertamente di “dichiarazioni pubbliche offensive e lesive” nei confronti dell’orchestra e dell’istituzione. Il riferimento è a un’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nación, considerata dalla direzione del teatro come un attacco alla credibilità e alla competenza della Fenice. Venezi avrebbe parlato di “posti tramandati di padre in figlio”, accusando il sistema apertamente di nepotismo. Parole che, secondo Colabianchi, avrebbero incrinato in modo irreparabile il rapporto fiduciario, elemento imprescindibile per chi deve guidare musicalmente un teatro lirico di tale prestigio.

Ma dietro la decisione c’è anche altro. In sette mesi, Venezi e il teatro si sono incontrati pochissimo: lo stesso sovrintendente ha ammesso di averla vista una sola volta, e di non essere mai riuscito a organizzare un incontro operativo con orchestra e coro. Un’assenza di confronto che ha reso impossibile costruire quel legame professionale necessario per un incarico così delicato. Il risultato è stato un progetto rimasto sulla carta, senza mai entrare davvero nella fase esecutiva. E senza alcun concerto diretto a Venezia in passato, ricordiamo.

Dal canto suo, Venezi ha respinto con forza le accuse, parlando di “diffamazione, calunnie e bullismo” subiti per mesi. Ha sostenuto che le sue parole siano state strumentalizzate e ha lasciato intendere la possibilità di azioni legali, chiedendo che le motivazioni della revoca vengano chiarite formalmente. Una reazione che conferma quanto lo scontro sia ormai anche sul piano reputazionale, oltre che professionale. Ma la nomina, fin dal principio, è sembrata comunque molto carente.

La vicenda si intreccia con un’altra controversia già emersa negli anni scorsi: quella relativa al ruolo di Venezi come consigliera per la musica al Ministero della Cultura, incarico ricevuto nel 2022 dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano. In quel contesto, Maria Rosaria Boccia aveva sollevato dubbi sul compenso previsto per la consulenza - circa 30mila euro annui - sostenendo che non vi fossero evidenze documentali di un’attività concreta svolta nell’ambito dell’incarico. Accuse respinte dalla direttrice d’orchestra, che aveva annunciato azioni legali a tutela della propria reputazione.

Chi è davvero Beatrice Venezi? La biografia del “direttore”

Beatrice Venezi, nata a Lucca il 5 marzo 1990, è sicuramente una delle più giovani figure della direzione d’orchestra italiana ad aver raggiunto una significativa visibilità internazionale. Pur essendo spesso definita “direttrice”, lei stessa ha più volte dichiarato di preferire il termine direttore, ritenendolo più aderente alla tradizione della professione.

Il suo rapporto con la musica nasce molto presto. Inizia con lo studio del pianoforte durante l’infanzia, per poi avvicinarsi progressivamente alla composizione e alla direzione. Il percorso formativo è rapido e strutturato: nel 2009 consegue la maturità artistico-musicale al liceo “Passaglia” di Lucca e nel 2010 ottiene il diploma di pianoforte all’Istituto musicale Rinaldo Franci di Siena sotto la guida del maestro Norberto Capelli. Nel 2015 completa gli studi con la laurea in Direzione d’orchestra al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, conseguendo il massimo dei voti.

La sua vita privata rimane in gran parte lontana dai riflettori. In una rara intervista, Venezi ha raccontato di avere una relazione con un economista argentino che vive in Europa e che la raggiunge quando possibile durante le tournée.

Accanto alla carriera musicale, negli anni è emersa anche una dimensione pubblica e culturale legata alla politica. Venezi non ha mai nascosto la propria vicinanza alla destra italiana e a Giorgia Meloni, dichiarando in un’intervista a La Stampa del 2023 di riconoscersi nei valori di quell’area politica e di guardare con interesse alle politiche culturali promosse dal governo. Un posizionamento chiaro che ha contribuito a rendere la sua figura oggetto di dibattito non soltanto nel mondo musicale, ma anche nel confronto politico stesso.

Al di là delle polemiche, il suo percorso resta quello di una giovane professionista che in pochi anni ha costruito una carriera riconosciuta anche a livello internazionale. Nel 2018 Forbes l’ha inserita nella lista dei 100 giovani leader del futuro, riconoscendone il potenziale e l’impatto nel panorama culturale attuale.

Esperienze e curriculum di Beatrice Venezi: una carriera considerata “non all’altezza” del ruolo alla Fenice

Ma Venezi ha “i titoli” per guidare la Fenice? Di sicuro il curriculum di Venezi è denso e variegato. La direttrice lucchese è stata inclusa da Forbes tra i 100 giovani leader del futuro e da Fortune nella lista dei 40 Under 40, a conferma del suo crescente peso anche in ambito culturale e imprenditoriale. Ma per dirigere il teatro di Venezia, di solito, è richiesta maggiore esperienza.

La sua carriera l’ha portata a guidare diverse orchestre italiane e internazionali, seppur non di primissimo livello assoluto. È stata direttore principale ospite dell’Orchestra della Toscana, direttore artistico della Fondazione Taormina Arte e ha ricoperto incarichi di rilievo presso altre istituzioni musicali, sia in Italia sia all’estero. Le sue esperienze spaziano anche dal Festival Puccini di Torre del Lago alla State Orchestra of Armenia, fino alla collaborazione con l’Orchestra Scarlatti Young.

Con Warner Music è stato pubblicato in tutto il mondo l’album di debutto “My Journey”, che contiene brani sinfonici di Giacomo Puccini registrati al Teatro del Giglio di Lucca in collaborazione con l’Orchestra della Toscana.

Parallelamente all’attività musicale, ha coltivato anche quella divulgativa e letteraria, pubblicando volumi come Allegro con fuoco e Le sorelle di Mozart, entrambi pensati per avvicinare i giovani al mondo della musica classica. Ha inoltre preso parte a programmi televisivi, come AmaSanremo e Sanremo Giovani, e nel 2021 è stata sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus.

Come detto, dal novembre 2022 è consigliera per la Musica del Ministero della Cultura, un ruolo che ha ulteriormente rafforzato la sua presenza sulla scena pubblica (e politica).

Quanto guadagna Beatrice Venezi?

Parlare dei guadagni di Beatrice Venezi non è semplice, perché le cifre ufficiali non sono sempre rese pubbliche e molte notizie provengono da indiscrezioni. Ciò che è certo è che dal 2022 ricopre il ruolo di consigliera per la musica al Ministero della Cultura e che per questo incarico - secondo quanto affermato da Maria Rosaria Boccia - percepirebbe circa 30 mila euro all’anno - anche se Venezi ha replicato contestando le dichiarazioni.

Altre notizie di stampa riferiscono di compensi aggiuntivi, come circa 6 mila euro per una masterclass e la direzione di un concerto organizzato dal Ministero degli Esteri, o per attività con l’Istituto Italiano di Cultura in Argentina. Anche in questo caso, però, le cifre vanno prese con cautela: alcune prestazioni professionali sono state effettivamente remunerate, ma non sempre è chiaro se si trattasse di attività legate all’incarico ministeriale o di normali cachet artistici.

Per quanto riguarda la Fenice, non erano stati resi pubblici i dettagli economici del suo contratto. Secondo analisi e stime di settore, un incarico simile potrebbe prevedere una quota fissa annua compresa tra i 120mila e i 200mila euro lordi, a cui si aggiungerebbero i compensi per recite, produzioni e tournée. Si tratta però di valutazioni basate sui precedenti di altri direttori e sull’andamento del mercato, non di cifre ufficiali. Per fare un confronto, nel 2014 il direttore Diego Matheuz percepiva circa 43mila euro l’anno più compensi a concerto, ma da allora le condizioni contrattuali nel settore sono mutate. In ogni caso, con il licenziamento in essere tutto è sospeso, ma la questione compensi - soprattutto se si dovesse andare per vie legali - potrebbe non essere un capitolo chiuso.

Oltre a incarichi istituzionali e contratti teatrali, Venezi può contare anche su entrate derivanti dalla vendita dei suoi libri, dalla partecipazione a eventi culturali e dalle tournée internazionali. In passato ha spiegato che molte presentazioni dei suoi volumi sono state fatte a titolo gratuito, ma i diritti d’autore e le attività promozionali restano una parte della sua carriera. Non vanno dimenticati i cachet per i concerti e le collaborazioni internazionali estemporanee, che per un direttore d’orchestra possono rappresentare una quota significativa del reddito complessivo.