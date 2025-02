Il Bitcoin è la criptovaluta più preziosa e popolare al mondo. Considerata la “moneta di internet”, virtuale e intangibile, non tutti sanno che è possibile spendere i Bitcoin nel mondo reale, per acquistare beni e servizi.

Pagare con Bitcoin è legale, sia in Italia che in Europa, e sempre più luoghi fisici, come aziende, ristoranti, hotel e negozi accettano i Bitcoin come metodo legittimo di pagamento.

Anche in Italia ci sono centinaia di posti, sparsi da Sud a Nord, nelle grandi e piccole città, dove si può pagare in criptovalute. Scopriamo chi accetta Bitcoin in Italia nel 2025 e cosa si può comprare.

Dove pagare in Bitcoin in Italia Secondo il sito Coinmap, che mostra la mappa di tutti i posti nel mondo in cui si può pagare in Bitcoin, in Italia ci sono moltissimi esercizi commerciali che accettano criptovalute. Anche se la maggior parte sono a Milano e Roma, ne troviamo anche a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone, Bari, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Pordenone, Venezia, Trento. Hotel e bed & breakfast, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, artigianato, design, telefonia, atelier, copisterie, gioiellerie, grandi magazzini, tabacchi: le attività in cui si può pagare con Bitcoin e altre crypto sono le più disparate. Si può pagare addirittura la parcella dell’avvocato (ci sono diversi studi legali che accettano Bitcoin), il parrucchiere o l’imbianchino. Per pagare in Bitcoin la prima cosa da fare è comprare criptovaluta (presso exchange, piattaforme di trading, ATM abilitati...), aprire un wallet in cui custodirla e scegliere il metodo di pagamento, che funziona tramite conversione in tempo reale dei Bitcoin in Euro o altra valuta fiat, tramite carta di credito, bonifico o contanti (ci sono sportelli ATM che permettono di convertire e prelevare i Bitcoin nel corrispondente valore della moneta tradizionale). leggi anche Cosa posso comprare con i Bitcoin? Per sapere nel dettaglio in quali città in Italia si possono spendere i Bitcoin e quali sono le attività commerciali che li accettano si possono consultare i siti di Quibitcoin e Coinmap, in costante aggiornamento.

Chi accetta Bitcoin come metodo di pagamento Solo per fare qualche esempio, a Roma c’è Coinbar, un locale ibrido bistrot/market dove con i Bitcoin (ma anche con Ethereum, Litecoin, Usdcoin, Bitcoin Cash) si può pagare la colazione, l’aperitivo o fare la spesa. Anche una corsa in taxi si può pagare in Bitcoin o altre monete crypto: il servizio è disponibile a Milano, Roma e Napoli già da qualche anno grazie a Chainside, ma un anno fa è stato lanciato anche da eTaxi (RadioTaxi 02 5353 attivo in tutta Italia) grazie alla partnership con Future’s Value, società specializzata in blockchain e finanza decentralizzata. I clienti potranno utilizzare le proprie criptovalute per pagare il taxi scansionando un QR Code dal sito. leggi anche Come pagare il taxi con il bitcoin