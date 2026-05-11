Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Che incidenza hanno le sponsorizzazioni sul sistema calcio italiano?

Redazione

11 Maggio 2026 - 14:00

La Serie A è dipendente dalle sponsorizzazioni, cruciali per il bilancio dei top club (fino a 30M€). I vincoli del Decreto Dignità rendono le strategie complesse.

Che incidenza hanno le sponsorizzazioni sul sistema calcio italiano?
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Nel calcio moderno, le sponsorizzazioni rappresentano uno dei pilastri fondamentali per la sostenibilità economica dei club. Ogni squadra di Serie A costruisce una parte rilevante del proprio bilancio grazie ad accordi commerciali con aziende che ottengono visibilità attraverso maglie, stadi, contenuti digitali e partnership ufficiali. Il funzionamento è semplice ma estremamente efficace: il club offre un’esposizione mediatica globale, mentre lo sponsor garantisce risorse economiche fondamentali per sostenere l’attività sportiva, dall’acquisto dei cartellini, agli stipendi dei calciatori, passando per gli investimenti infrastrutturali. In un sistema calcio che diventa progressivamente sempre più competitivo, la capacità di attrarre sponsor è diventata determinante tanto quanto i risultati sul campo.

Le sponsorizzazioni nel calcio italiano hanno assunto nel corso degli anni un ruolo sempre più centrale, soprattutto per ciò che concerne i grandi club. Oggi le principali squadre di Serie A incassano cifre molto elevate dai main sponsor di maglia: Inter e Milan, ad esempio, arrivano a circa 30 milioni di euro di ricavi a stagione, mentre altre realtà come la Juventus si collocano poco sotto, intorno ai 28-30 milioni. Anche club di fascia media riescono a generare entrate significative, seppur più contenute, con valori che possono scendere sotto i 10 milioni annui. A questi si aggiungono gli accordi con gli sponsor tecnici, che rappresentano un’altra voce fondamentale: la Juventus, ad esempio, incassa circa 46 milioni di euro l’anno dal proprio partner tecnico, mentre Inter e Milan si attestano rispettivamente sopra i 20 milioni.

Altre sponsorizzazioni di un certo rilievo sono quelle legate al mondo del betting: oggi i casinò possono tornare a comparire sulle maglie della Serie A come main sponsor, seppur con alcune limitazioni. Per aggirare i vincoli imposti dal Decreto Dignità, è stata infatti introdotta la possibilità di far apparire sulla maglia da gioco la pagina di infotainment della relativa piattaforma, come nel caso di Inter e Roma. Soluzioni simili erano già state adottate in passato: basti pensare all’accordo tra alcuni dei migliori casinò online e squadre come Atalanta, Venezia, Torino, Salernitana e altre. In questi casi però la partnership era limitata al ruolo di Digital Content Partner o simili e non prevedeva la presenza come main sponsor di maglia’

Il Decreto Dignità ha infatti modificato profondamente il panorama delle sponsorizzazioni, imponendo limiti stringenti e costringendo i club a riorganizzare le proprie strategie commerciali. Questo ha reso il sistema più complesso, ma non ha ridotto il peso economico complessivo delle sponsorizzazioni, che restano centrali.

Quanto valgono davvero gli sponsor per il calcio italiano

I numeri aiutano a capire l’impatto reale. La Serie A genera circa 480-490 milioni di euro l’anno da sponsorizzazioni e attività commerciali, una cifra che da sola rappresenta oltre la metà degli investimenti sportivi complessivi in Italia.

Se si guarda al mercato sportivo nazionale, gli investimenti in sponsorizzazioni hanno superato i 750 milioni di euro annui, con il calcio che assorbe circa il 60-70% del totale, confermandosi il settore dominante. A livello globale, il fenomeno è ancora più evidente: nel 2025 il mercato delle sponsorizzazioni sportive ha raggiunto circa 78,9 miliardi di dollari, segno di un settore in continua espansione e sempre più strategico per le aziende.

Un altro dato significativo riguarda la distribuzione interna: i top club concentrano una parte enorme delle risorse. Le prime cinque squadre di Serie A arrivano ad assorbire circa il 75% del valore complessivo delle sponsorizzazioni, evidenziando un sistema fortemente polarizzato.

Un sistema sempre più dipendente dal marketing

Questi numeri dimostrano chiaramente come il calcio italiano sia oggi profondamente legato alle sponsorizzazioni. Per molti club, soprattutto quelli di fascia media e bassa, i ricavi commerciali rappresentano una componente essenziale per garantire la sostenibilità economica. Senza sponsor, il sistema faticherebbe a reggersi, soprattutto in un contesto in cui i ricavi da stadio sono ancora inferiori rispetto ad altri campionati europei.

Allo stesso tempo, questa dipendenza comporta anche dei rischi. La forte concentrazione delle risorse nei grandi club aumenta il divario competitivo, mentre eventuali crisi dei partner commerciali possono avere ripercussioni immediate sui bilanci societari. Non è un caso che negli ultimi anni alcune società abbiano vissuto momenti di difficoltà proprio a causa di sponsor inadempienti o accordi saltati.

Le sponsorizzazioni, dunque, non sono più un semplice elemento accessorio, ma uno dei motori principali del calcio italiano. Il futuro del sistema passerà sempre più dalla capacità dei club di attrarre investimenti, adattarsi alle normative e costruire modelli di business sostenibili in un contesto economico e regolamentare in continua evoluzione.

In collaborazione con LR

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Calcio
# Scommesse

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Cosa rischia l'Inter per l'indagine su Rocchi?

Sport e Finanza

Cosa rischia l’Inter per l’indagine su Rocchi?
Quanto guadagna Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes?

Sport e Finanza

Quanto guadagna Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes?

Correlato