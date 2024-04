Altro che Champions o Mondiale per Club: ecco qual è la partita di calcio più ricca

Qual è la partita di calcio più ricca al mondo, ovvero quella in cui in ballo c’è la maggior quantità di soldi? Tutti penserebbero alla finale della Champions League o del Mondiale per Club che farà il suo esordio nel 2025, ma non è così.

Senza girarci troppo attorno, la partita di calcio più ricca al mondo si disputa ogni anno in Inghilterra, ed è la finale playoff della Championship, l’equivalente Oltremanica della nostra Serie B.

Si tratta dello spareggio - che si disputa nella sempre affascinante cornice dello stadio di Wembley - che designa la terza e ultima squadra che dalla cadetteria inglese viene promossa nella ricca, ricchissima, Premier League.

Il partecipare alla Premier League infatti garantisce anche alle neopromosse un fiume di denaro superiore alla Champions League e al Mondiale per Club, per non parlare di tutti gli altri campionati europei ed extraeuropei.

Uno studio condotto lo scorso anno dallo Sports Business Group di Deloitte ha stimato che la finale playoff della Championship possa valere la bellezza di 195 milioni di euro, ma la cifra finale può lievitare fino a oltre 330 milioni di euro.

Quanto vale la partita di calcio più ricca al mondo

Il prossimo 26 maggio a Londra si disputerà la finale playoff della Championship, con la gara secca che assegnerà la terza e ultima promozione dalla Serie B inglese alla Premier League.

Lo scorso anno prima della finale playoff tra Coventry e Luton Town, poi vinta da quest’ultimi, The Athletic ha intervistato Zal Udwadia, assistente alla direzione dello Sports Business Group di Deloitte.

“La gara di Wembley - ha dichiarato Udwadia - offre il più grande premio finanziario nel calcio mondiale e sarà un’ottima pubblicità per il campionato dopo un’altra stagione elettrizzante”.

Raggiungere la Premier League infatti ha fatto guadagnare al Luton Town “almeno 170 milioni di sterline (oltre 195 milioni di euro) nelle prossime tre stagioni”, con la cifra che “potrebbe salire a oltre 290 milioni di sterline (oltre 330 milioni di euro) se il club riuscirà a conquistare la salvezza nella prima stagione in Premier League”.

Per Deloitte ogni stagione passata in Premier garantisce almeno 90 milioni di sterline (104 milioni di euro), ma in caso di retrocessione ecco che c’è un paracadute di circa 80 milioni di sterline.

Se consideriamo che vincere la Champions League garantisce circa 120 milioni di euro e il Mondiale per Club circa 100 milioni, la finale playoff della Championship inglese sembrerebbe battere tutte le altre partite per distacco quando si parla di soldi in ballo in un singolo incontro di calcio.