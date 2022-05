Champions League 2024-2025, nuove regole con la riforma: cosa cambia e quali squadre partecipano

La Champions League cambia volto. Il comitato esecutivo della Uefa riunitosi a Vienna ha approvato la modifica del format classico per dare spazio ad una nuova formula con più squadre e con un unico girone. In questo modo ogni squadra giocherà più partite e la competizione si prospetta molto più avvincente.

Il via libera è arrivato anche dall’Eca, l’associazione che rappresenta oltre 240 importanti squadre di calcio europee. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le novità che ci saranno a partire dalla Champions League 2024-2025.

Nuova Champions League 2024-2025: squadre partecipanti e qualificazioni

La riforma della Champions League era nell’aria spinta anche dal mal di pancia che alcuni top club europei coltivarono lo scorso anno con il progetto Superlega poi finito in soffitta. La Uefa era a conoscenza che il vecchio format così come era stato studiato aveva bisogno di una scossa che desse nuova linfa alla competizione europea per club più importante, aprendo la strada a nuove squadre con un sistema più avvincente.

La Champions League degli ultimi anni è stata teatro dei club più ricchi al mondo che avevano monopolizzato la fase finale della competizione dando poco spazio agli altri. Ma oggi con l’approvazione da parte del comitato esecutivo a Vienna, la Uefa ha dato l’ok alla nuova Champions League che farà il suo debutto a partire dalla stagione 2024/2025. Questi i principali cambiamenti.

Cambia innanzitutto il numero di squadre partecipanti, dagli attuali 32 si passerà a 36 club. Il criterio principale per decretare la partecipazione alla competizione resterà il piazzamento in campionato. In Italia salvo stravolgimenti del ranking a qualificarsi saranno ancora le prime quattro del campionato precedente.

Gli altri 4 posti aggiuntivi messi a disposizione saranno coperti in questo modo:

uno andrà alla terza classificata in campionato nella quinta federazione del ranking Uefa;

un altro posto sarà assegnato a una vincitrice del campionato;

gli ultimi due posti invece saranno assegnati alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente.

Ad essere rivoluzionato non sarà soltanto il numero di squadre ma anche il format, non più 8 gironi da 4 ma un unico girone da 36. Ogni squadra verrà sorteggiata con lo stesso numero di avversarie e le partite garantite non saranno più 6 (3 in casa e 3 in trasferta con le stesse squadre) ma 8 (4 in casa e 4 in trasferta), tutte gare con squadre diverse.

E già qui è possibile notare il cambiamento che renderà la Champions League più avvincente con partite diverse ogni settimana. Le gare del girone verranno effettuate nell’arco di 10 settimane e si giocheranno tutta a metà settimana come il format attuale.

Nuova Champions League 2024-2025: fase finale

Alla fase finale ad eliminazione diretta si arriverà in due modi. Le prime 8 classificate del girone andranno di diritto agli ottavi di finale. I restanti 8 posti vacanti saranno coperti da un meccanismo a spareggi.

Le squadre classificate dalla 9a alla 24a posizione si sfideranno in gare di andata e ritorno per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Le otto che usciranno si uniranno così alle prime 8 e si giocheranno il proseguo nella competizione che andrà avanti con il solito sistema di quarti di finale, semifinale e finale.

Le eliminate dai playoff andranno a casa così come le squadre che arriveranno dalla 25esima alla 36esima posizione nel girone.

Novità anche per Europa League e Conference League

La rivoluzione del nuovo format non vedrà interessata soltanto la Champions League ma anche le competizioni secondarie come Europa League e Conference League. Anche le seguenti competizioni avranno 36 squadre ai blocchi di partenza con un unico girone e 8 partite per squadra (4 in casa e 4 in trasferta) per l’Europa League e 6 partite (3 in casa e 3 in trasferta) per la Conference League.

Champions League 2024-2025: il parere favorevole dell’Eca

Dopo l’approvazione del comitato esecutivo della Uefa è arrivato anche l’ok da parte dell’Eca, la European Club Association, che rappresenta oltre 240 importanti squadre di calcio europee.

Il presidente dell’associazione Nasser Al-Khelaifi ha ammesso di aver collaborato con il presidente Uefa Alexsander Ceferin per modificare il nuovo format e renderlo più equilibrato ed avvincente.