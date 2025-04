CDP, utile netto Cassa Depositi e Prestiti sale a 3,3 miliardi, record di sempre. Ampiamente superati target piano 2022-2024

Come investire in borsa?

È il grande giorno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la società per azioni a controllo pubblico, il cui azionista di maggioranza è il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze.

CDP, guidata dal Presidente Giovanni Gorno Tempini e dall’Amministratore Delegato Dario Scannapieco, ha annunciato oggi, mercoledì 9 aprile 2025, dalla sua sede di Via Goito, a Roma, di aver concluso l’esercizio del 2024 con un utile netto in rialzo del 7%, al livello più elevato di sempre, pari a 3,3 miliardi.

La raccolta complessiva è pari a 356 miliardi e include il risparmio postale per 290 miliardi e la raccolta obbligazionaria per 20 miliardi (rispettivamente +2% e +10% a confronto con la fine dell’esercizio precedente).

CDP ha messo in evidenza, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati di esercizio al 31 dicembre 2024, di aver superato ampiamente gli obiettivi del Piano Strategico 2022-24, con risorse impegnate nel triennio pari a 75 miliardi, rispetto al target di 65 miliardi. Gli investimenti sostenuti hanno raggiunto i 202 miliardi, rispetto alla previsione di 128 miliardi.

Così l’amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco:

“Il 2024 si chiude con un risultato storico per Cassa Depositi e Prestiti l’utie più alto mai registrato conferma l’andamento positivo degli ultimi anni che ci ha consentito di superare ampiamente tutti gli obiettivi del Piano strategico 2022-2024”.

Nella giornata di ieri, erano stati già diffusi i conti di CDP Reti, il veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (59,1%), da State Grid Europe Limited, dal gruppo State Grid Corporation of China (35%) e da un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9% al 31 dicembre 2024).

Dal bilancio, è emerso che CDP Reti ha incassato nel 2024 un utile netto di 539 milioni di euro, in rialzo del 5% su base annua, ovvero rispetto al 2023, principalmente per effetto dei più elevati dividendi di competenza.

Dividendi di competenza che sono ammontati nell’intero 2024 a 581 milioni di euro, in aumento rispetto al 2023 (+5%), grazie agli effetti positivi dell’aumento dei dividendi (in termini di dividend per share) delle società partecipate.

Il totale dell’attivo di CDP Reti, pari a 5,3 miliardi di euro, è stato rappresentato principalmente dalle partecipazioni in Terna, Snam e Italgas (valutate al costo di acquisizione e pari a 5 miliardi di euro).

Va ricordato a tal proposito che la missione di CDP Reti è, di fatto, la gestione degli investimenti partecipativi in Snam (partecipata al 31,35%), Italgas (partecipata al 25,98%) e Terna (partecipata al 29,85%) - stando agli ultimi dati che risalgono al 31 dicembre 2024 -.

(in fase di scrittura)