Chi è Cateno De Luca? Biografia, stipendio e partito del sindaco di Taormina

Chi è Cateno De Luca? Nel variegato e caotico panorama politico nostrano, la figura dell’attuale sindaco di Taormina è tra quelli da segnare con il circoletto rosso: dopo l’ottimo risultato alle regionali in Sicilia, per lui il prossimo banco di prova saranno le elezioni suppletive a Monza per il seggio al Senato rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Ma come mai un siciliano doc come lui, divenuto famoso quando è stato primo cittadino di Messina e che ha costruito la carriera politica tutta all’interno della sua Regione, ha deciso di candidarsi per il seggio vacante di Monza?

L’obiettivo di Cateno De Luca infatti potrebbe essere assai ambizioso: trasformare il suo partito Sud Chiama Nord da movimento politico regionale a nazionale. Non sarebbe così un caso la nomina di Laura Castelli - ex 5 Stelle nativa di Torino - a portavoce.

Al momento Sud Chiama Nord può contare su un deputato, un senatore, sette deputati all’Ars e sugli oltre 250.000 voti presi in Sicilia nel 2022. Una buona base di partenza per tentare la scalata al resto dello Stivale.

Dopo le suppletive, Cateno De Luca sarà chiamato a cimentarsi con le elezioni europee di giugno dove dovrebbe essere presente in tutte e cinque le circoscrizioni: per quanto riguarda le alleanze, al momento sarebbe esclusa una convergenza nel Il Centro di Matteo Renzi.

Vediamo allora la biografia di Cateno De Luca, dando uno sguardo anche ai guadagni e allo stipendio percepito dal leader di Sud Chiama Nord che in passato è stato definito come il sindaco più ricco d’Italia.

La biografia di Cateno De Luca

Nome: Cateno De Luca

Data di nascita: 18 marzo 1972

Luogo: Fiumedinisi (Messina)

Famiglia: sposato con Giusy Gregorio, ha due figli

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: dirigente e politico

Partito: Sud Chiama Nord, in passato Dc, Udc e MpA

Ruolo: sindaco di taormina, in passato deputato all’Ars e primo cittadino di Messina e Santa Teresa di Riva

Curiosità: è soprannominato Scateno, nel 2007 per protesta si è denudato nella sala stampa di Palazzo dei Normanni

Lo stipendio e i guadagni

Cateno De Luca è stato un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana dal 2006 al 2012 e dal 2017 al 2018, anno in cui è diventato sindaco di Messina per dimettersi poi nel 2022 quando è stato il candidato governatore in Sicilia. Nel maggio 2023 infine è stato eletto sindaco di Taormina.

A febbraio 2021 è stato definito dalla Gazzetta del Sud come “il sindaco più ricco d’Italia”, in quanto “la sua dichiarazione dei redditi monstre supera il milione di euro sia nel 2019 che nel 2018”.

“Nulla di paragonabile al 740 di De Luca: 1 milione e 6.232 euro, per l’esattezza - si legge -. Cifra lorda, va precisato, come tutte quelle che qui riferiamo. A quel milione si arriva sommando il suo compenso da sindaco (66.249 euro) con ben 994.104 euro, frutto di un’attività di consulenza svolta in prima persona dallo stesso De Luca”.

Tutto merito della Dioniso srl, una società di elaborazione elettronica di dati contabili “creata da De Luca a Fiumedinisi e trasferita qualche anno fa nella Capitale, di cui il sindaco è anche amministratore unico”.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2022, per Messinatoday con un “patrimonio da 498.114 euro quello con cui Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord si piazza al primo posto fra i deputati regionale più ricchi dell’Assemblea siciliana secondo la denuncia dei redditi del 2022 pubblicata sul sito della regione”.