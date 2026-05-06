La cronaca ha già fatto il suo mestiere, indugiando sulla spettacolarità del colpo, sui tunnel, sugli ostaggi, sulla fuga, sulle cassette violate. Ma il punto economicamente e giuridicamente più rilevante comincia adesso.

Dopo la rapina alla filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per i titolari delle cassette scassinate non si apre una semplice pratica di risarcimento, ma una fase lunga, tecnica e spesso estenuante nella quale dovranno prima ricostruire il danno, poi documentarlo, poi difenderlo contro la banca, contro l’assicurazione e, se necessario, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o a un giudice ordinario. Il furto, in sostanza, è il fatto iniziale. L’odissea vera comincia dopo.

Cosa dice la legge

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