Risarcimento cassette di sicurezza: quanto paga davvero la banca e quando no? Ecco cosa devi sapere.
La cronaca ha già fatto il suo mestiere, indugiando sulla spettacolarità del colpo, sui tunnel, sugli ostaggi, sulla fuga, sulle cassette violate. Ma il punto economicamente e giuridicamente più rilevante comincia adesso.
Dopo la rapina alla filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per i titolari delle cassette scassinate non si apre una semplice pratica di risarcimento, ma una fase lunga, tecnica e spesso estenuante nella quale dovranno prima ricostruire il danno, poi documentarlo, poi difenderlo contro la banca, contro l’assicurazione e, se necessario, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o a un giudice ordinario. Il furto, in sostanza, è il fatto iniziale. L’odissea vera comincia dopo.
Cosa dice la legge[...]
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