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Cassette di sicurezza svaligiate. Cosa succede davvero ai risparmi e ai risarcimenti?

Vincenzo Imperatore

6 Maggio 2026 - 09:29

Risarcimento cassette di sicurezza: quanto paga davvero la banca e quando no? Ecco cosa devi sapere.

Cassette di sicurezza svaligiate. Cosa succede davvero ai risparmi e ai risarcimenti?

La cronaca ha già fatto il suo mestiere, indugiando sulla spettacolarità del colpo, sui tunnel, sugli ostaggi, sulla fuga, sulle cassette violate. Ma il punto economicamente e giuridicamente più rilevante comincia adesso.

Dopo la rapina alla filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per i titolari delle cassette scassinate non si apre una semplice pratica di risarcimento, ma una fase lunga, tecnica e spesso estenuante nella quale dovranno prima ricostruire il danno, poi documentarlo, poi difenderlo contro la banca, contro l’assicurazione e, se necessario, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o a un giudice ordinario. Il furto, in sostanza, è il fatto iniziale. L’odissea vera comincia dopo.

Cosa dice la legge

[...]

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