Cashless e criptovalute: iscriviti ora all’evento di Money.it sui pagamenti digitali

Lunedì 24 ottobre Milano sarà per la capitale del cashless e delle criptovalute: si terrà l’evento che Money.it ha pensato e organizzato per fare formazione e informazione sull’evoluzione dei pagamenti digitali: “Cashless e criptovalute, al bar al ristorante e non solo”.

L’evento di Money.it nasce dalla necessità di portare un messaggio chiaro e formativo alle aziende del nostro paese sul tema dei pagamenti digitali, liberando il loro potenziale di business.

È con questo intento, infatti, che l’evento vuole concentrarsi sulle grandi opportunità che i nuovi pagamenti digitali danno a tutto il settore dei consumi fuori casa (Horeca) e che sono il motore di uno dei primari settori economici italiani, il turismo.

Per affrontare con profitto il tema dell’utilizzo dei pagamenti cashless a Money.it siamo convinti che sia necessario superare il limite mentale dell’obbligo di legge per il Pos e cogliere tutte le opportunità che il digitale mette sul piatto.

Il programma di Cashless e criptovalute, l’evento di Money.it

E per capire come liberare questo potenziale saranno presenti all’evento esponenti del mondo politico, accademico, imprenditoriale e professionale che sono riconosciuti portatori di innovazione e che parleranno di cashless, dell’utilizzo delle criptovalute per i pagamenti e della nuova esperienza di pagamento che coinvolge clienti e aziende, che oggi va dai nuovi metodi di incasso digitale fino all’integrazione del Buy Now Pay Later.

L’evento «Cashless e criptovalute, al bar al ristorante e non solo» si terrà a Milano, in una sala dedicata presso la struttura Eataly di piazza 25 aprile.

Con inizio alle ore 10, sarà un evento di informazione e formazione, che si svolgerà su tre assi narrativi, rappresentati da altrettanti talk (i temi: cashless, criptovalute ed esperienza di pagamento), che ci porteranno a una sintesi finale (i takeaways della giornata) e a un pranzo di networking alle 13.

Ma per prima cosa, assieme ad Alessia Cappello - Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano affronteremo il tema de «I nuovi scenari digitali per la città», ossia faremo il punto su quella trasformazione digitale che fa innovazione, genera opportunità di business, crea lavoro.

Il cashless non ha limiti

Il mondo sta diventando cashless: le tendenze, le norme, le opportunità per fare della moneta digitale e dei servizi connessi uno strumento di innovazione, di crescita economica e non un obbligo da assolvere ci sono.

Se ne parlerà nel panel “Il cashless non ha prezzo?” con Francesco Sacco - Professore Università dell’Insubria e Sda Bocconi e protagonista centrale dell’iniziativa di divulgazione economica Startup Economy, Vittorio Borgia, Ceo delle Pasticcerie Baunilla e dei Ristoranti Bioesserì, che ha scelto di non utilizzare più il contante nelle sue pasticcerie, la chef stellata del Ristorante Acquada, Sara Preceruti e Fabio Simonutti, Head of platform solutions di Fabrick, la realtà italiana che insegnando alle Pmi italiane cosa significa fare open banking.

Pagare con le criptovalute si può

Quali sono le opportunità, i limiti da superare, i vantaggi e come organizzarsi per utilizzare le criptovalute anche per i micropagamenti in presenza? Lo scenario attuale e il mondo che verrà lo vedremo nel talk «La vita quotidiana con le crypto in tasca» con Fabiano Taliani, Chief Operating Officer di Coinbar, l’esperto commercialista specializzato in fiscalità internazionale Mauro Finiguerra, di Finiguerra e Partners, e con l’Imprenditore seriale e autore di libri di successo come Matrix Economy e di Crypto Economy, Roberto Gorini.

Una nuova esperienza per i pagamenti digitali

Carte di credito e bancomat virtuali, digital wallet, mobile payment, ma anche rateizzazione: il pagamento smaterializzato è ormai il connotato principale dell’e-commerce, ma può affermarsi anche come metodo per i consumi fuori casa e per tutto il mondo del retail.

Affrontiamo questo cambiamento, che non prevede inversioni a U, con Robert Braga, Professore a contratto Economia Università del Piemonte Orientale, Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano e con Vanina Acqualagna, Large enterprise account executive di Paypal.