Case in affitto a 10 euro al giorno, ecco dove trovarle

Arrivano le case in affitto a 10 euro al giorno per contrastare la crisi abitativa e proporre un nuovo modello che consenta a tutti di poter far fronte alla spesa. L’obiettivo se lo è posto Lombardini22, lo studio di architettura e ingegneria più grande di Italia che si è insediato a Bologna con l’obiettivo di creare alloggi con canone calmierato destinati ai lavoratori essenziali del ceto medio come infermieri e insegnanti, ma anche per gli operai specializzati che faticano a trovare un’abitazione che non abbia costi proibitivi e distanze troppo elevate dal luogo di lavoro.

L’idea nasce da un patto stretto tra banche e istituzioni per realizzare la proposta e metterla sul mercato, ma di cosa si tratta e come funzionerà?

Case a 10 euro al giorno a Bologna

La strategia di case sostenibili è stata annunciata da Marco Mercantili, economista e manager a cui l’amministratore delegato di Lombardini22, Franco Guidi, ha affidato il ruolo di far espandere il gruppo a Bologna.

L’azienda ha deciso ormai da tempo di ampliare i propri orizzonti oltre Milano e di sperimentare nuove strategie da replicare, poi, anche in altre città. Bologna è la città che è stata scelta per lo sviluppo di un nuovo progetto residenziale, il Bologna Bloom che sarà ubicato nel quartiere Navile.

Mercantili spiega che Bologna è la città media per antonomasia e proprio questo permette di sviluppare la nuova strategia che intende coinvolgere investitori privati e pubblici nella realizzazione della risposta alla continua domanda abitativa.

La casa è fondamentale per le imprese

Le imprese, spiega Marcantili, si stanno rendendo conto sempre di più che l’abitazione è fondamentale per riuscire a trovare le risorse umane che servono per la produzione e per attrarre anche nuovi talenti.

L’intenzione è quella di investire nel recupero di spazi abbandonati o inutilizzati con politiche di welfare e iniziative a metà strada tra il pubblico e il privato.

In questo contesto nasce l’idea della casa in affitto a 10 euro al giorno a persona che è titolare di reddito. Per una coppia con un figlio in età scolare, se entrambi gli adulti lavorano la casa avrebbe un costo di 20 euro al giorno, circa 600 euro al mese.

Case a 10 euro al giorno, non è una novità

Non si tratta di un progetto che sta per essere promosso soltanto a Bologna. Già Ance Veneto aveva lanciato l’idea di prevedere delle mini case di 20/28 metri quadrati da destinare alle categorie più fragili della popolazione con un costo di 8/10 euro al giorno.

Mentre il progetto di Bologna vuole rispondere all’esigenza abitativa dei lavoratori che vengono da fuori e a quelli delle imprese che cercano personale specializzato, la proposta del Veneto fonda le sue radici nel diritto dell’abitare, ovvero nel riuscire a trovare un alloggio a tutti, anche a coloro che non possono permetterselo.

Per ora sia l’idea del Veneto che la proposta per Bologna sono allo stato embrionale, e ci vorrà del tempo per la realizzazione degli spazi e l’eventuale riqualificazione degli immobili non utilizzati. Ma l’idea avanzata potrebbe essere la soluzione da attuare in tutte le Regioni d’Italia dove l’esigenza abitativa si scontra con i prezzi di mercato troppo alti e con immobili disponibili non sufficienti.