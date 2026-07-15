Caricare il telefono durante un temporale è pericoloso?

La stagione più fredda dell’anno è ormai alle porte, diventa fondamentale farsi trovare preparati. In particolare per ciò che riguarda la protezione dei nostri dispositivi tech, di gran lunga i più delicati e a rischio quando si presentano fenomeni temporaleschi con tuoni e lampi.

Anche solo un fulmine potrebbe scatenare una sovratensione capace di mandare in fumo il tuo telefono. Non lo sapevi? Fortunatamente, esistono alcuni consigli forniti dagli esperti che ti danno la possibilità di salvare lo smartphone e ogni altro device tecnologico da danni irreparabili. Se fai così, sarai sicuro di poter continuare a utilizzare tutto anche nel bel mezzo di un temporale.

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I rischi di caricare il cellulare durante un temporale

Se lo smartphone viene caricato tramite la rete elettrica quando c’è un temporale in corso, ci sono alcuni rischi importanti da tenere in considerazione. Uno su tutti, ossia quello della sovratensione che potrebbe verificarsi a causa di fulmini nella rete elettrica o nelle vicinanze.

Questi picchi di tensione potrebbero danneggiare i componenti interni del caricabatterie. O nel peggiore dei casi, del telefono stesso che è collegato tramite il cavo. Nel tempo, si sono verificati anche casi estremi in cui sono state le persone ad essere colpite da una scossa elettrica mentre avevano lo smartphone sotto carica.

Cosa è sicuro fare, dunque, durante un temporale? Se il dispositivo non è collegato a una presa, di fatto il suo utilizzo può essere lo stesso che fai ogni giorno. Non ci sono problemi se telefoni, invii messaggi o navighi su internet tramite rete mobile o Wi-Fi. Puoi persino ascoltare musica con le cuffie, a patto che siano wireless e non collegate a una presa.

Come proteggere il telefono durante un temporale

Vuoi mettere al riparo il tuo telefono durante un temporale? I consigli degli esperti sono pochi, ma potenzialmente vitali. Innanzitutto, ricordati sempre di scollegare tutti i dispositivi dall’alimentazione, così da ridurre il rischio diretto di sovratensioni del circuito elettrico.

Se hai la batteria scarica e non sai come fare, può venirti in aiuto un power bank, così che il device possa ricaricarsi autonomamente e senza il bisogno di corrente. Seppur più lentamente, anche attaccando lo smartphone con il cavo a un altro apparecchio (es. PC portatile o tablet) permette di aumentare l’autonomia.

Infine, esistono in commercio le multiprese con protezione da sovratensione. Queste sono molto utili per evitare danni causati da picchi di tensione moderati. Fai attenzione però, perché in caso di fulmini diretti c’è poco da fare.