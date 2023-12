C’è un’azienda canadese che sta dominando il mercato dell’uranio. Tutti i dettagli

Negli ultimi dieci anni, l’energia nucleare è stata in secondo piano, soprattutto in Occidente. Governi e investitori hanno concentrato i loro sforzi energetici nel passaggio dalle fonti fossili alle energie rinnovabili, nell’obiettivo di raggiungere un’economia a emissioni zero entro la metà del secolo.

Tuttavia, ora c’è una crescente consapevolezza che l’energia nucleare è un complemento cruciale alle energie rinnovabili, fornendo elettricità pulita e affidabile quando eolico e solare non sono disponibili a causa delle condizioni meteorologiche. [...]