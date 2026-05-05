Burger King offre $250.000 dollari ai gestori di fast food rivali per unirsi alla sua catena in questo Paese

Burger King lancia in Giappone una delle campagne di espansione più aggressive mai viste nel settore del fast food globale. La catena americana ha annunciato che pagherà fino a 40 milioni di yen, pari a circa 250.000 dollari, ai titolari di franchising di catene rivali disposti a convertire i propri locali in punti vendita Burger King. L’unico requisito richiesto: l’attività deve essere operativa da almeno tre anni.

L’iniziativa rientra nel piano di crescita accelerata del marchio nell’arcipelago, dove dopo la pandemia i locali sono passati da 77 a 352, con l’obiettivo di raggiungere quota 600 entro il 2028. La traiettoria ha attirato l’attenzione di Goldman Sachs, che lo scorso novembre ha rilevato la branca giapponese della catena per 78,5 miliardi di yen, equivalenti a circa 427 milioni di euro, garantendo nuove risorse finanziarie per sostenere l’espansione.

I dettagli dell’offerta ai franchisee delle catene rivali

Oltre alla somma in contanti, Burger King si impegna a coprire metà dell’investimento iniziale necessario alla conversione del locale. La catena dichiara che un punto vendita medio genera ricavi per 17 milioni di yen al mese, equivalenti a circa 92.000 euro mensili, un parametro presentato come confine implicito per i franchisee delle catene concorrenti che dovessero registrare incassi inferiori. Il messaggio è esplicito: chi sta sotto quella soglia ha un incentivo concreto a cambiare insegna. La finestra temporale per aderire si chiuderà il 30 settembre 2026, mentre la conversione effettiva potrà avvenire entro dicembre 2028, lasciando ai gestori un margine sufficiente per uscire dai contratti in essere senza incorrere in penali.

La logica industriale dell’operazione è duplice. Acquisire ristoranti già operativi permette di abbattere i tempi di costruzione e apertura, mentre ogni locale convertito si traduce in un competitor in meno sul mercato. La campagna è stata lanciata pubblicamente attraverso una pubblicità accompagnata da un jingle dedicato, scelta inusuale per il settore: operazioni di questo tipo, anche negli Stati Uniti, vengono generalmente condotte in modo riservato, spesso attraverso contatti diretti maturati nei convegni di settore piuttosto che con campagne mediatiche di ampia portata. Il Giappone, peraltro, è tradizionalmente un mercato conservativo sotto il profilo della comunicazione commerciale aggressiva, il che rende l’iniziativa ancora più dirompente.

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La campagna di scouting aperta ai privati e i rischi del piano

Burger King ha previsto inoltre un canale parallelo che coinvolge direttamente i cittadini. Periodicamente la catena attiva campagne di scouting attraverso cui chiunque può segnalare immobili o aree ritenute adatte all’apertura di un nuovo locale. Le segnalazioni che si traducono effettivamente in un contratto di locazione fruttano al proponente un premio in contanti di 300.000 yen, circa 1.630 euro. Anche le proposte non andate a buon fine garantiscono comunque un riconoscimento simbolico sotto forma di coupon per uno sconto sul Whopper, il panino simbolo della catena.

L’esito complessivo del piano resta tuttavia incerto. Il successo della strategia di conversione dipenderà dalla disponibilità effettiva dei franchisee delle catene concorrenti ad abbandonare marchi storicamente consolidati nel mercato giapponese, una scelta che comporta non solo valutazioni economiche legate al ritorno dell’investimento ma anche considerazioni reputazionali e contrattuali di lungo periodo. Se la risposta sarà positiva, Burger King potrebbe ottenere un’accelerazione decisiva verso l’obiettivo dei 600 punti vendita entro il 2028. Diversamente, l’operazione rischia di restare un caso di scuola in termini di comunicazione più che di reale ridisegno del panorama competitivo della ristorazione veloce nel Paese.