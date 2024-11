BTP, Bund e OAT alle prese con cali del prezzo. Quale futuro per i titoli di Stato UE?

Il mercato dei titoli di Stato in Europa riflette un contesto economico e politico in evoluzione e non sembra positivo.

La crisi di governo in Germania e le difficoltà fiscali in Francia si contrappongono a un insolita stabilità politica dell’Italia, creando un panorama a cui non eravamo abituati.

La ripresa economica prevista per il 2024 e il percorso di disinflazione offrono speranza, ma resta fondamentale capire quanto profonda sarà la contrazione dei prezzi nel vecchio continente, perché passare da una crescita moderata a una contrazione economica è questione di qualche virgola nella dimensione del PIL. [...]