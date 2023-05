C’è un brutto segnale per l’economia: è il prezzo del petrolio, che succede?

Il prezzo del petrolio è crollato vicino a $70 al barile, per segnare una quarta settimana consecutiva di perdite mentre persistono le preoccupazioni sulla crescita della domanda.

Durante la settimana, il greggio è stato messo sotto pressione dal mercato fisico che ha mostrato segni di debolezza, tra margini di raffinazione scarsi e acquisti poco brillanti in alcune aree. Le due maggiori economie mondiali hanno inoltre dato ulteriori prove di raffreddamento, con l’aumento delle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti e il calo della ripresa della Cina.

I segnali sono di una crescita economica mondiale che arranca, con il prezzo dell’oro nero a fungere da spia delle aspettative cupe per la ripresa globale. I due colossi statunitense e cinese sono, ovviamente, in primo piano, in grado di influenzare fortemente il mercato petrolifero, insieme alle mosse dell’OPEC.

Il prezzo del petrolio in costante declino è un segnale poco incoraggiante: cosa sta succedendo.

Prezzo del petrolio: è crollo. Cosa succede e perché allarmarsi

Le quotazioni del greggio sono scese di oltre l’1% venerdì, diminuendo per la terza settimana consecutiva, poiché il mercato ha bilanciato i timori di offerta contro le rinnovate preoccupazioni economiche negli Stati Uniti e in Cina.

Il prezzo del petrolio ha perso circa il 15% nell’ultimo mese, con il sentiment ribassista che ha dominato il mercato. I commercianti si aspettano che l’economia statunitense si avvicini sempre di più alla recessione e il rimbalzo della Cina ha deluso alcuni osservatori del mercato, ponendo un punto interrogativo sulla domanda di energia.

Venerdì 12 maggio, Citigroup ha ridotto le sue previsioni per il greggio Brent da 84 dollari al barile a una media di circa 82 dollari al barile quest’anno, con la domanda che continua a sottoperformare le aspettative.

L’aumento dei tagli all’offerta annunciati dall’OPEC+ non sembra quindi dare grande slancio alle quotazioni. Da evidenziare, al riguardo, che ulteriori tagli potrebbero non essere sul tavolo per ora, ha riferito Reuters, citando un’intervista con Hayyan Abdul Ghani, ministro del petrolio iracheno.

Perché Cina e Usa indeboliscono il petrolio

Sono diverse le dinamiche che stanno affossando il prezzo del petrolio. Al centro di esse ci sono, innanzitutto, gli Usa.

Il dollaro si è aggrappato ad alcuni guadagni contro l’euro venerdì 12 maggio, dirigendosi verso il suo più grande aumento settimanale da febbraio, poiché l’incertezza sul tetto del debito degli Stati Uniti e sulla politica monetaria ha spinto a spostarsi verso i beni rifugio.

Un biglietto verde più forte rende il petrolio in dollari più costoso per i detentori di altre valute.

“La mancanza di fiducia nell’economia si sta traducendo in una ritirata verso il dollaro più sicuro e sta anche causando pessimismo sulla domanda di petrolio”, ha affermato John Kilduff, partner di Again Capital LLC a New York.

È aumentata la preoccupazione che gli Stati Uniti - il più grande consumatore di petrolio al mondo - entreranno in recessione, con i colloqui sul tetto del debito del governo degli Stati Uniti rinviati e la preoccupazione crescente per un’altra banca regionale colpita dalla crisi.

La Federal Reserve americana avrà probabilmente bisogno di aumentare ulteriormente i tassi di interesse se l’inflazione rimane alta, ha detto venerdì il governatore della Fed Michelle Bowman. I dati di questo mese non l’hanno convinta che le pressioni sui prezzi stiano diminuendo.

Nel frattempo, i dati sui prezzi al consumo di aprile in Cina sono aumentati a un ritmo più lento rispetto a marzo, deludendo le aspettative, mentre la deflazione nei prezzi di fabbrica ha fatto riemergere i dubbi sulla reale ripresa dalle restrizioni Covid che guidano la crescita della domanda di petrolio.